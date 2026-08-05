Pokémon Pokopia-Gratis-Update bringt gemeinsames Lager für alle Basen

Mit Bubbly Basin erhält Pokémon Pokopia seine erste große Erweiterung nach dem Launch. Während die kostenpflichtigen Unterwasserinhalte im Mittelpunkt stehen, dürfte für viele Fans ausgerechnet das zeitgleich veröffentlichte Gratis-Update die wichtigste Neuerung liefern.

Die Aktualisierung führt eine gemeinsam nutzbare Lagerlösung ein und beseitigt damit eines der größten Komfortprobleme des Lebenssimulationsspiels. Materialien müssen künftig nicht mehr mühsam aus verschiedenen Truhen in weit voneinander entfernten Biomen zusammengesucht werden.

Ein gemeinsames Lager für alle Siedlungen

Wie verbessert das kostenlose Update die Lagerung? Das neue Sharing-Gerät funktioniert voraussichtlich wie eine besondere Truhe, deren Inhalt von mehreren Standorten aus erreichbar ist. Wird ein solches Lager in unterschiedlichen Basen und Biomen aufgestellt, greifen alle Exemplare auf denselben gemeinsamen Bestand zu.

Bislang konnte es schnell passieren, dass wichtige Baumaterialien in irgendeiner Truhe am anderen Ende der Karte lagen. Wer anschließend ein Rezept herstellen oder ein größeres Bauprojekt fortsetzen wollte, musste erst herausfinden, wo Holz, Erze und andere Ressourcen gelagert worden waren.

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Im Test von Famitsu bot jedes Gerät 20 Plätze und ließ sich mehrfach herstellen sowie aufstellen. Insgesamt konnten bis zu 20 Exemplare platziert werden, während für den gemeinsam nutzbaren Bestand 140 Lagerplätze genannt werden. Da sich die Geräte über Rezepte anfertigen lassen, können Fans ihre wichtigsten Standorte gezielt mit einem Zugriffspunkt ausstatten.

Praktische Grenzen der neuen Funktion

Welche Einschränkungen gelten für das gemeinsame Lager? Auch auf den Wolkeninseln können die neuen Geräte aufgestellt werden. Dort bleibt der Zugriff allerdings auf den Bestand der jeweiligen Wolkeninsel begrenzt, da Gegenstände aus diesen Gebieten nicht einfach in die normalen Siedlungen übertragen werden können.

Richtig eingesetzt dürfte das System trotzdem einen großen Unterschied machen. Ein Sharing-Gerät in jeder Basis reduziert unnötige Reisen und sorgt dafür, dass häufig benötigte Materialien beim Basteln und Bauen sofort zur Verfügung stehen. Besonders umfangreiche Projekte sollten dadurch deutlich angenehmer werden.

Die Funktion gehört vollständig zum kostenlosen Update und ist nicht an den Kauf von Bubbly Basin gebunden. Somit profitieren alle Besitzer von Pokémon Pokopia von der verbesserten Lagerverwaltung.

Bubbly Basin erweitert die Unterwasserwelt

Wann erscheinen das Update und die Erweiterung? Bubbly Basin wird zusammen mit der kostenlosen Aktualisierung am 5. August 2026 um 6 Uhr deutscher Zeit veröffentlicht. Die Erweiterung selbst ist kostenpflichtig, während das Komfort-Update automatisch für alle Besitzer des Spiels bereitgestellt wird.

Der DLC bringt eine neue Unterwasserstadt, zusätzliche Pokémon und ein weiteres Biom mit. Außerdem können Ditto und seine Begleiter tauchen, die Umgebung unterhalb der Wasseroberfläche erkunden und dort mithilfe neuer dreidimensionaler Baumechaniken eigene Konstruktionen errichten.

Bubbly Basin bildet den Auftakt der größeren Inhalte nach der Veröffentlichung von Pokémon Pokopia am 5. März 2026 für Nintendo Switch 2. Die Kombination aus umfangreicher Erweiterung und kostenloser Verbesserung zeigt, dass neben neuen Gebieten auch bestehende Spielsysteme weiterentwickelt werden.

Ist das gemeinsame Lager für euch die wichtigste Neuerung des Updates, oder freut ihr euch stärker auf die Unterwasserwelt von Bubbly Basin? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.