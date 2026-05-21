Nach dem 21. Mai: Diese Termine könnten für GTA 6 jetzt wichtig werden

Viele GTA-6-Fans hatten auf den 21. Mai gehofft. Wochenlang kursierten Gerüchte über mögliche Vorbestellungen, Trailer 3 oder neue große Ankündigungen rund um Grand Theft Auto VI. Doch der große Knall blieb aus.

Im Rahmen des aktuellen Earnings Calls bestätigte Take-Two lediglich erneut den geplanten Release am 19. November 2026. Außerdem erklärte CEO Strauss Zelnick, dass Rockstar Games erst im Sommer mit dem Marketing zu GTA 6 beginnen will.

Genau deshalb richtet sich der Blick der Community inzwischen schon auf die nächsten möglichen Termine.

27. Mai: Strauss Zelnick spricht erneut öffentlich

Bereits am 27. Mai könnte GTA 6 erneut Thema werden. Take-Two-CEO Strauss Zelnick wird auf der TD Cowen 54th Annual Technology, Media & Telecom Conference auftreten und dort auch Fragen beantworten.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Zwar sollte man keine Trailer-Enthüllung erwarten, allerdings könnten:

neue Aussagen zum Marketing,

Hinweise auf Vorbestellungen,

oder Kommentare zum Release-Zeitplan

durchaus möglich sein.

Gerade nach den heutigen Aussagen beobachten viele Fans den Termin deshalb genau.

2. Juni: State of Play bei Sony?

Auch Anfang Juni wird in der Community intensiv diskutiert. Grund dafür sind neue Spekulationen rund um ein mögliches PlayStation State of Play am 2. Juni.

Da GTA 6 zunächst für PS5 und Xbox Series X|S erscheint und Rockstar traditionell eng mit Sony zusammenarbeitet, hoffen einige Fans auf:

neue Trailer,

Gameplay-Szenen,

oder zumindest einen kurzen Auftritt während des Events.

Offiziell bestätigt ist ein GTA-6-Auftritt bislang allerdings nicht.

21. Juni: Dann beginnt offiziell der Sommer

Besonders interessant ist aktuell der 21. Juni. Der Grund: Strauss Zelnick erklärte heute gegenüber Variety, dass Rockstar Games im Sommer mit dem Marketing zu GTA 6 beginnen will.

Da der Sommer in Nordamerika offiziell am 21. Juni startet, halten viele Fans genau diesen Zeitraum inzwischen für besonders wahrscheinlich.

Das könnte bedeuten:

Trailer 3,

neue Screenshots,

Vorbestellungen,

Editionen,

oder erste große Marketingkampagnen.

Warum die Erwartungen weiter steigen

Auch wenn Rockstar Games heute keine neuen Trailer oder Vorbestellungen angekündigt hat, sorgten die Aussagen von Take-Two trotzdem für neue Dynamik.

Denn inzwischen gilt offiziell:

GTA 6 erscheint weiterhin am 19. November 2026,

das Marketing startet im Sommer,

und intern rechnet Take-Two bereits mit Milliardenumsätzen durch den Launch.

Entsprechend groß bleibt die Spannung rund um die nächsten möglichen Rockstar-Termine.

Rockstar bleibt weiter schwer berechenbar

Gleichzeitig zeigt der 21. Mai aber auch erneut ein bekanntes Problem: Rockstar Games bleibt extrem schwer vorherzusagen.

In den vergangenen Wochen kursierten:

Best-Buy-Gerüchte,

Spekulationen über Trailer 3,

angebliche Insider-Leaks,

und Hinweise auf Pre-Orders.

Am Ende bestätigte sich davon nichts.

Genau deshalb sollte man auch die neuen Termine weiterhin mit Vorsicht betrachten. Offizielle Ankündigungen von Rockstar Games gibt es bislang keine.