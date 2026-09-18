Steam Gratiswochenende bis 21. September 2026 – 4 Spiele ohne Kauf testen

Steam lädt PC-Gamer zu einem umfangreichen Gratiswochenende ein. Bis zum 21. September 2026 lassen sich mit Diablo 4, Sea of Thieves: 2026 Edition, Last Flag und Jump Space gleich vier unterschiedliche Titel ohne Kauf ausprobieren.

Die Aktion ist allerdings nicht mit einem dauerhaften Gratisangebot zu verwechseln. Nach dem Ende des Aktionszeitraums erlischt der kostenlose Zugriff, während installierte Spielstände bei einem späteren Kauf in der Regel weiterverwendet werden können.

Diablo 4 öffnet die Tore nach Sanktuario

Warum lohnt sich ein Blick auf Diablo 4? Das Action-Rollenspiel von Blizzard Entertainment schickt euch in die düstere Welt von Sanktuario. Dort erstellt ihr einen eigenen Charakter, kämpft gegen Dämonenhorden, sammelt immer stärkere Beute und kombiniert Fähigkeiten mit passenden Ausrüstungsgegenständen.

Die Kampagne kann allein oder gemeinsam mit Freunden gespielt werden. Zusätzlich warten eine offene Spielwelt, Dungeons, Bosskämpfe und umfangreiche Endgame-Aktivitäten. Bis zum 24. September 2026 ist die Standard Edition auf Steam außerdem um 75 Prozent reduziert, falls ihr nach dem Gratiswochenende weiterspielen möchtet.

Sea of Thieves bietet gemeinsame Piratenabenteuer

Was erwartet euch in Sea of Thieves? Das Sandbox-Abenteuer von Rare verwandelt euch in eine Piratencrew, die eine große geteilte Spielwelt erkundet. Ihr sucht nach vergrabenen Schätzen, erfüllt Handelsaufträge, bekämpft Kreaturen und tretet gegen andere Schiffsbesatzungen an.

Besonders spannend wird der Rückweg zu einem Außenposten, denn erst dort lässt sich erbeuteter Schatz sicher abgeben. Sinkt euer Schiff vorher, kann die gesamte Ladung verloren gehen. Neben Seeschlachten bietet Sea of Thieves Aktivitäten wie Angeln, Schatzkarten, saisonale Ereignisse sowie Anpassungsmöglichkeiten für Charaktere und Schiffe. Die 2026 Edition bleibt bis zum 27. September 2026 um 65 Prozent reduziert.

Last Flag setzt auf schnelle Teamduelle

Wie funktioniert Last Flag? Der am 14. April 2026 veröffentlichte Hero-Shooter dreht sich vollständig um eine erweiterte Variante von Capture the Flag. Zwei Teams mit jeweils fünf Mitgliedern erhalten zunächst 60 Sekunden Zeit, um ihre eigene Flagge zu verstecken. Anschließend beginnt die Suche nach dem gegnerischen Ziel.

Jeder wählbare Charakter besitzt besondere Fähigkeiten, die sich mit den Talenten der Teammitglieder kombinieren lassen. Während einer Partie verdientes Geld kann für Verbesserungen ausgegeben werden. Nach dem Diebstahl einer Flagge beginnt die entscheidende Phase, in der das erfolgreiche Team seine Beute 60 Sekunden lang verteidigen muss. Durch den klaren Multiplayer-Fokus eignet sich Last Flag besonders für mehrere kurze Runden während des Aktionszeitraums.

Jump Space verbindet Raumschiff und Bodeneinsätze

Welche Besonderheit bietet Jump Space? Das seit dem 19. September 2025 im Early Access erhältliche Koop-Spiel versetzt bis zu vier Personen in die Besatzung eines Raumschiffs. Innerhalb einer Mission wechselt ihr nahtlos zwischen dem Steuerstand, Außeneinsätzen im Weltraum und Erkundungstouren auf Planeten.

Die Aufgaben enthalten zufällige Elemente und verlangen deshalb flexible Absprachen. Zur Auswahl stehen Tätigkeiten wie Fliegen, Reparieren, Ressourcen bergen und Kämpfen, ohne dass die Crew an feste Klassen gebunden ist. Zwischen den Einsätzen können Waffen und Schiffskomponenten verbessert werden. Jump Space ist bis zum 24. September 2026 um 40 Prozent reduziert.

Alle vier Spiele können bis zum 21. September 2026 kostenlos über Steam gestartet werden. Wer möglichst viel ausprobieren möchte, sollte den Download wegen der teils umfangreichen Installationsgrößen frühzeitig beginnen.

Welches der vier Gratiswochenend-Spiele landet bei euch zuerst auf der Festplatte? Schreibt uns eure Wahl in die Kommentare.

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