Leak zu Media Molecule – neues PlayStation-Spiel im Stil von Animal Crossing

Ein bislang unangekündigtes PlayStation-Projekt von Media Molecule soll Elemente von Animal Crossing und Harvest Moon miteinander verbinden. Der Leak deutet auf eine offene Spielwelt, soziale Funktionen und einen möglichen Release im Jahr 2027 hin.

Media Molecule ist vor allem für Dreams und die LittleBigPlanet-Reihe bekannt. Das neue Spiel könnte jedoch eine andere Richtung einschlagen und stärker auf ein entspanntes Gemeinschaftserlebnis mit Erkundung, Sammelmechaniken und alltäglichen Aktivitäten setzen.

Eine soziale Simulation in offener Spielwelt

Welche Details verrät der Leak zum neuen PlayStation-Spiel? Bei dem noch namenlosen Projekt soll es sich um eine soziale Simulation handeln, deren Konzept von Animal Crossing und Harvest Moon inspiriert wurde. Zugleich ist von Open-World-Inhalten die Rede, wodurch Media Molecule möglicherweise eine größere und weniger linear aufgebaute Umgebung entwickelt.

Frühere Hinweise aus dem Umfeld des Studios nannten unter anderem interessante Orte innerhalb der Spielwelt, unmittelbare Gameplay-Abläufe und das Sammeln von Ressourcen. Ob diese Bestandteile tatsächlich im fertigen Titel landen, bleibt offen. Denkbar wären jedoch Aktivitäten wie Erkunden, Sammeln, Herstellen und der Aufbau einer eigenen virtuellen Heimat.

Besonders spannend ist die angebliche Ausrichtung auf soziale Funktionen. Das könnte bedeuten, dass Nutzer gemeinsam die offene Welt erkunden, sich gegenseitig besuchen oder bestimmte Aktivitäten miteinander absolvieren dürfen. Konkrete Details zu einem Koop-Modus oder anderen Mehrspieler-Funktionen liegen bislang nicht vor.

Kein klassisches Live-Service-Spiel geplant

Warum könnte das Projekt für Fans von Animal Crossing interessant werden? Das Spiel soll laut dem Bericht nicht als klassischer Games-as-a-Service-Titel konzipiert sein. Damit könnte Media Molecule ein vollständiges Erlebnis anbieten, das sich auch ohne dauerhaft neue Inhalte oder regelmäßige saisonale Updates genießen lässt.

Die sozialen Bestandteile schließen einzelne Live-Service-Elemente allerdings nicht grundsätzlich aus. Ebenso ist noch unklar, ob eine permanente Internetverbindung erforderlich sein wird. Der Leak lässt zumindest die Möglichkeit offen, dass große Teile des Abenteuers vollständig offline spielbar sind.

Für PlayStation-Fans wäre ein solches Projekt besonders interessant, da Animal Crossing: New Horizons weiterhin ausschließlich auf Nintendo Switch verfügbar ist. Ein vergleichbares Spiel aus einem PlayStation-Studio könnte somit eine bislang nur schwach besetzte Lücke im Portfolio von Sony schließen.

Enthüllung und Veröffentlichung im Jahr 2027

Wann soll Media Molecule das neue Spiel vorstellen? Die offizielle Enthüllung ist dem Leak zufolge für das Jahr 2027 vorgesehen. Im selben Jahr soll das Projekt nach aktueller Planung auch erscheinen, wobei sich interne Release-Zeitfenster während der Entwicklung jederzeit verschieben können.

Konkrete Plattformen wurden bislang nicht genannt. Aufgrund der Zugehörigkeit von Media Molecule zu den PlayStation Studios liegt eine Veröffentlichung für PS5 nahe. Ob zusätzlich eine PC-Version geplant ist oder das Spiel dauerhaft exklusiv für PlayStation bleibt, ist derzeit nicht bestätigt.

Bis zur offiziellen Vorstellung sollten sämtliche Angaben als Gerücht betrachtet werden. Sollte sich der Leak bewahrheiten, könnte Media Molecule 2027 mit einer Mischung aus Animal Crossing, Harvest Moon und den kreativen Ideen des Studios für eine echte Überraschung sorgen.

Würdet ihr euch ein Animal-Crossing-ähnliches Spiel für PlayStation wünschen, und welche sozialen Funktionen müsste es bieten? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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