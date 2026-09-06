Petit Planet von HoYoverse – Cozy-Lebenssimulation startet im Winter 2026

HoYoverse wagt sich mit Petit Planet in ein neues Genre. Die gemütliche Lebenssimulation erinnert mit ihren niedlichen Tierfiguren, frei gestaltbaren Wohnorten und entspannten Alltagsaufgaben deutlich an Animal Crossing. Der Release ist für den Winter 2026 auf PC sowie mobilen Geräten vorgesehen, ein konkreter Veröffentlichungstag steht noch aus.

Hinter dem Projekt steckt das Studio, das vor allem durch Genshin Impact, Honkai: Star Rail und Zenless Zone Zero bekannt ist. Statt großer Kämpfe und dramatischer Abenteuer steht dieses Mal der Aufbau eines persönlichen kleinen Planeten im Mittelpunkt.

Ein eigener Planet als neues Zuhause

Wie spielt sich Petit Planet? Im Auftrag von Loomi Co reist ihr auf einen kleinen Planeten und entwickelt dort nach und nach eine lebendige Siedlung. Häuser, Felder und Dekorationen lassen sich frei platzieren, sodass aus der zunächst überschaubaren Welt ein individuell gestaltetes Zuhause entsteht.

Zum Alltag gehören offenbar typische Aktivitäten des Cozy-Genres. Ihr könnt Landwirtschaft betreiben, angeln, Ressourcen sammeln und die tierischen Bewohner kennenlernen. Freundschaften spielen dabei eine wichtige Rolle, während neue Gäste mit ihren eigenen kleinen Planeten durch die Galaxie reisen und eure Gemeinschaft erweitern.

Auch Ausflüge sollen nicht auf den eigenen Himmelskörper beschränkt bleiben. Petit Planet erlaubt Reisen durch die sogenannte Sternensee, Besuche auf den Welten anderer Nutzer und gemeinsame Erkundungstouren. Damit kombiniert HoYoverse das bekannte Inselkonzept von Animal Crossing mit einem deutlich größeren Weltraumthema.

Voranmeldung und letzter Beta-Test

Wann erscheint Petit Planet? HoYoverse plant die Veröffentlichung im Winter 2026. Voranmeldungen sind bereits über die offizielle Webseite, den App Store, Google Play und den Epic Games Store möglich. Bestätigt sind damit Versionen für Windows-PCs, iOS und Android.

Als Bonus für die Voranmeldung wird das kosmetische Objekt Bestie Star-Light verteilt. Mehr als vier Millionen Registrierungen haben zudem weitere Belohnungen freigeschaltet, darunter Blumiger Fruchttee und rote Sternenfeuerwerke. Beim Erreichen von zehn Millionen Voranmeldungen soll ein zusätzliches Sproutling-Outfit für die Spielfiguren verfügbar werden.

Vor dem eigentlichen Launch startet am 20. September 2026 der finale geschlossene Beta-Test. HoYoverse hatte Petit Planet zuvor bereits mit dem Coziness Test und dem Stardrift Test erprobt. Die neue Testphase dürfte dem Entwickler die letzte größere Gelegenheit geben, Technik, Balancing und Komfortfunktionen vor der Veröffentlichung anzupassen.

Starke Konkurrenz im Cozy-Genre

Warum fallen die Animal-Crossing-Vibes sofort auf? Die Mischung aus niedlichen Tierbewohnern, Hausbau, Landwirtschaft, Freundschaften und frei dekorierbaren Landschaften erinnert unverkennbar an Nintendos Erfolgsreihe. Animal Crossing: New Horizons erreichte bis zum 30. Juni 2026 weltweit 50,29 Millionen verkaufte Exemplare und ist damit weiterhin das zweitmeistverkaufte Spiel für Nintendo Switch.

Nintendo versorgte New Horizons am 15. Januar 2026 mit dem kostenlosen Update 3.0 und veröffentlichte gleichzeitig die Nintendo Switch 2 Edition. Auch ältere Ableger wie Animal Crossing: Wild World für Nintendo DS und Animal Crossing: New Leaf für Nintendo 3DS zeigen, wie dauerhaft erfolgreich das entspannte Lebenssimulationskonzept ist.

Petit Planet trifft allerdings auf ein inzwischen gut gefülltes Genre. Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden erschien am 16. April 2026, während Hello Kitty Island Adventure und Disney Dreamlight Valley ebenfalls auf soziale Begegnungen und kreative Gestaltung setzen. Parallel arbeitet HoYoverse an Honkai: Nexus Anima sowie den Projekten Nodusfall und Varsapura, wodurch das Studio sein Angebot deutlich über seine bisherigen Marken hinaus erweitert.

Was haltet ihr von Petit Planet und den deutlichen Parallelen zu Animal Crossing? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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