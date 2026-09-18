PS Plus beendet Sommer-Fahrplan – diese vier Spiele sind als Nächstes bestätigt

Bei PlayStation Plus endet eine ungewöhnliche Phase der langfristigen Spieleankündigungen. Mit der Aufnahme von RuneScape: Dragonwilds am 15. September 2026 ist die Vorschau abgeschlossen, die Sony bereits während der State of Play vom 2. Juni 2026 angestoßen hatte.

Das bedeutet natürlich nicht das Ende von PS Plus. Vielmehr schließt PlayStation damit eine über mehrere Monate verteilte Reihe von Vorabankündigungen ab, durch die Abonnenten schon früh wussten, auf welche Titel sie sich im Sommer 2026 freuen konnten.

Der Abschluss der Sommerplanung

Welche PS-Plus-Spiele gehörten zur langfristigen Vorschau? Im Mittelpunkt der sommerlichen Planung standen insgesamt fünf Titel, die schrittweise für die verschiedenen Stufen des Abodienstes angekündigt wurden. Das letzte noch offene Spiel dieser Gruppe war RuneScape: Dragonwilds.

Big Walk

RuneScape: Dragonwilds

Gitaroo Man

Psi-Ops: The Mindgate Conspiracy

Onimusha: Dawn of Dreams

Big Walk und RuneScape: Dragonwilds erschienen jeweils direkt zum Start innerhalb von PlayStation Plus. Für Premium-Abonnenten ergänzten außerdem die Klassiker Gitaroo Man, Psi-Ops: The Mindgate Conspiracy und Onimusha: Dawn of Dreams über die Sommermonate hinweg das Angebot.

RuneScape: Dragonwilds bildet nun den Schlusspunkt. Das kooperative Survival-Abenteuer führt auf den vergessenen Kontinent Ashenfall, auf dem Ressourcen gesammelt, Gebäude errichtet und Ausrüstung hergestellt werden. Neben dem RuneScape-Ableger gehören seit dem 15. September 2026 unter anderem WWE 2K26, Mega Man X Command Mission und Metro Redux zu den hervorgehobenen Neuzugängen für Extra beziehungsweise Premium.

Eine neue Ankündigungsphase beginnt

Welche Spiele hat Sony für die kommenden Monate bestätigt? Während der State of Play vom 3. September 2026 kündigte PlayStation bereits die nächste Gruppe kommender PS-Plus-Titel an. Sie besteht aus vier Spielen, verteilt auf den Spielekatalog von Extra und den Klassikerkatalog von Premium.

Mycopunk

Mega Man X Command Mission

Dino Crisis 2

Ratchet & Clank

Mega Man X Command Mission ist seit dem 15. September 2026 verfügbar. Mycopunk soll im Oktober 2026 direkt zum PS5-Start in den Spielekatalog aufgenommen werden. Der kooperative Looter-Shooter lässt ein Team aus improvisierten Robotern gegen eine Pilzbedrohung auf einem fremden Planeten antreten.

Für Dino Crisis 2 und das ursprüngliche Ratchet & Clank nannte Sony bislang lediglich eine Veröffentlichung im Laufe des Jahres 2026. Konkrete Termine für die beiden Premium-Klassiker stehen noch aus.

Weniger Planungssicherheit für Abonnenten

Warum fühlt sich der Wechsel wie das Ende einer Ära an? Die Juni-Ankündigungen boten einen vergleichsweise klaren Fahrplan. Gitaroo Man war für Juni 2026 vorgesehen, Psi-Ops: The Mindgate Conspiracy folgte im Juli 2026 und Onimusha: Dawn of Dreams im August 2026. RuneScape: Dragonwilds komplettierte die Reihe schließlich im September 2026.

Bei der neuen September-Gruppe hält sich Sony deutlich stärker zurück. Zwar sind alle vier Spiele offiziell bestätigt, doch nur Mega Man X Command Mission besitzt bereits einen festen Veröffentlichungstermin. Selbst für Mycopunk steht derzeit lediglich das Zeitfenster Oktober 2026 fest.

Für Fans bleibt das grundsätzliche Konzept trotzdem interessant. Frühzeitige Enthüllungen verschaffen kleineren Spielen zusätzliche Aufmerksamkeit und erleichtern die persönliche Planung des Backlogs. Ob PlayStation zum Jahresende 2026 oder Anfang 2027 erneut einen ähnlich ausführlichen PS-Plus-Fahrplan präsentiert, bleibt abzuwarten.

Wie gefällt euch diese Form der langfristigen PS-Plus-Ankündigungen und auf welchen der kommenden Titel freut ihr euch am meisten? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

Öffnet in einem neuen Tab