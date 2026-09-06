Mariachi Legends – Metroidvania mit Mexiko-Folklore, Release am 27. April 2027

Mit Mariachi Legends kündigt sich ein Metroidvania an, das Fans von Dead Cells und Blasphemous sofort bekannt vorkommen dürfte. Das mexikanische Halberd Studios kombiniert rasante Kämpfe, detaillierte Pixelgrafik und eine düstere Welt mit Motiven aus der Kultur und Folklore Mexikos.

Statt durch europäische Burgen oder verfallene Fantasyreiche führt das Abenteuer in die fiktive Ortschaft Santa Mascota. Kräftige Farben treffen dort auf finstere Kulissen, brutale Finisher und zahlreiche übernatürliche Bedrohungen.

Ein Detektiv im Auftrag des Todes

Worum geht es in Mariachi Legends? Im Mittelpunkt steht der mexikanische Detektiv Pablo Cruz, der einen ungewöhnlichen Handel mit dem Tod eingeht. Dadurch kann er sich in sein übermenschliches Alter Ego La Sombra verwandeln und gegen die Kriminellen vorgehen, die seine Heimat bedrohen.

Als Gegenleistung soll Pablo einen mächtigen Unsterblichen aufspüren, der sich dem Zugriff des Todes entzogen hat. Die Geschichte führt ihn dabei zwischen der Welt der Lebenden und dem mexikanischen Jenseits hin und her. Auch der Tod der Hauptfigur soll nicht bloß als Scheitern verstanden werden, sondern als Teil ihres Fortschritts.

Halberd Studios verfolgt mit dem Projekt große Ziele. Creative Director und Co-Regisseur Miguel Hasson möchte Mariachi Legends langfristig neben bekannten Genregrößen etablieren.

Ich möchte zu den fünf besten Metroidvanias gehören. Ich weiß, dass das lächerlich klingt. Da sind Blasphemous, Hollow Knight und Dead Cells.

Rasante Kämpfe und mexikanische Küche

Warum erinnert Mariachi Legends an Dead Cells? Besonders auffällig sind die flüssigen Animationen, die temporeichen Gefechte und die Verbindung aus leuchtenden Farben und düsteren Hintergründen. Pablo kann Schusswaffen, Schwerter, Peitschen, Magie sowie unterschiedliche Nebenwaffen einsetzen und gegnerische Angriffe mit präzisem Timing parieren.

Das Spiel soll jedoch mehr als eine mexikanische Variante bekannter Metroidvanias werden. Eine große, verzweigte Doppelkarte verändert sich abhängig von Tageszeit und Mondphase. Bei Nacht tauchen neue Kreaturen auf, während Sonnen-, Mond- und Vollmondphasen verborgene Wege, Sammelobjekte und zusätzliche Herausforderungen zugänglich machen.

Tarotkarten erweitern Pablos Fähigkeiten oder verändern einzelne Regeln des Abenteuers. Hinzu kommt ein Kochsystem, bei dem Zutaten gesammelt und traditionelle mexikanische Gerichte zubereitet werden. Die Mahlzeiten können La Sombra stärken und dabei helfen, bestimmte Nichtspielercharaktere zu überzeugen.

Großer Zuspruch vor dem Release

Wann erscheint Mariachi Legends? Nach einer Verschiebung soll das Metroidvania am 27. April 2027 veröffentlicht werden. Vorgesehen sind Versionen für PlayStation 5, Xbox, Nintendo Switch und PC. Auf dem PC wird das Spiel über Steam, den Epic Games Store und GOG angeboten. Zudem ist eine Veröffentlichung zum Start im Xbox Game Pass geplant.

Das Interesse fällt bereits Monate vor dem Release beachtlich aus. Mariachi Legends belegt aktuell Platz 117 der meistgewünschten kommenden Steam-Spiele. Damit bewegt sich das Projekt schon jetzt in einem stark umkämpften Bereich des Stores.

Auch die Finanzierung spricht für den Zuspruch aus der Community. Während der Kickstarter-Kampagne kamen 11.069.790 mexikanische Pesos von 9.215 Unterstützern zusammen. Das ursprüngliche Ziel von 900.000 mexikanischen Pesos wurde damit mehr als zwölffach übertroffen.

Ob Mariachi Legends tatsächlich mit Dead Cells, Blasphemous und Hollow Knight konkurrieren kann, entscheidet sich am 27. April 2027. Der eigenständige Schauplatz, die auffällige Pixelkunst und ungewöhnliche Systeme wie Kochen und Mondphasen verschaffen dem Titel aber schon jetzt ein klares Profil.

Was haltet ihr von Mariachi Legends? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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