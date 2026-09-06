Resident Evil 4 Remake – 671 ungenutzte Sprachzeilen auf PS5-Disc entdeckt

In den Dateien von Resident Evil 4 Remake schlummern offenbar noch zahlreiche Überbleibsel aus der Entwicklung. Modder Keff0 hat auf der ursprünglichen PlayStation-5-Disc insgesamt 671 ungenutzte Sprachzeilen samt Untertiteln entdeckt, die es nicht in die veröffentlichte Fassung geschafft haben.

Besonders spannend ist eine entfernte Aussage des Händlers. Diese hätte eine direkte Verbindung zu Resident Evil Village hergestellt und zugleich eine bekannte Anspielung aus dem achten Hauptteil erwidert.

Der Händler kannte offenbar den Duke

Welche Verbindung war zwischen Resident Evil 4 Remake und Resident Evil Village geplant? In einer der ungenutzten Sprachaufnahmen erwähnt der Händler ausdrücklich den Duke, der Ethan Winters in Resident Evil Village mit Waffen, Vorräten und Verbesserungen versorgt. Sinngemäß kommentiert der Händler darin, dass sein Gegenüber mit Dörfern vertraut sei und der Duke durchaus Potenzial besitze.

Ah, ich sehe, du bist kein Fremder in Dörfern. Der Duke? Der Junge hat Potenzial.

Die Zeile wäre eine passende Antwort auf das bekannte Easter Egg aus Resident Evil Village gewesen. Dort greift der Duke einen typischen Spruch des Händlers aus Resident Evil 4 auf und erklärt anschließend, dass ein alter Freund diesen Ausdruck häufig verwendet habe.

Was darf es sein? Das hat ein alter Freund von mir immer gesagt.

Durch die gestrichene Antwort hätte Capcom zumindest angedeutet, dass sich die beiden Händler tatsächlich kennen. Unklar bleibt allerdings, an wen die Aussage gerichtet gewesen wäre. Leon S. Kennedy hatte zum Zeitpunkt der Handlung keine bekannte Begegnung mit dem Duke. Als mögliche Gesprächspartnerin käme deshalb Ada Wong infrage, deren Vergangenheit und zahlreiche Einsätze genügend Raum für eine solche Bekanntschaft lassen.

Zahlreiche weitere Inhalte blieben ungenutzt

Was enthalten die übrigen entdeckten Sprachdateien? Die insgesamt 671 Aufnahmen umfassen Dialoge von Leon, Ashley, Luis und weiteren Figuren. Mehrere davon scheinen ursprünglich als Orientierungshilfen gedacht gewesen zu sein, mit denen Leon Ziele kommentiert oder Hinweise auf wichtige Gegenstände gibt.

Eine entfernte Zeile bezieht sich beispielsweise auf die Suche nach Treibstoff für das Boot in Kapitel 3. Leon sollte darin vermuten, dass sich der benötigte Treibstoff an einem bestimmten Ort befinden könnte. Vermutlich entschied sich Capcom gegen solche Hinweise, um die Erkundung weniger offensichtlich zu gestalten.

Keff0 hatte zuvor außerdem Hinweise auf einen gestrichenen Charakter namens Yuri entdeckt und die Figur anhand der vorhandenen Daten rekonstruiert. Yuri soll Verbindungen zu Albert Wesker sowie zu einer kriminellen Organisation namens Scorpio besitzen. Ob er ursprünglich spielbar gewesen wäre oder für die Handlung von Separate Ways vorgesehen war, bleibt offen.

Ein erfolgreicher Klassiker mit verborgenen Geheimnissen

Wie erfolgreich ist Resident Evil 4 Remake? Capcom veröffentlichte die Neuauflage am 24. März 2023 für PC, PlayStation 4, PlayStation 5 und Xbox Series X/S. Inzwischen wurden weltweit rund 16 Millionen Exemplare verkauft, womit der Titel zu den erfolgreichsten Veröffentlichungen des japanischen Publishers gehört.

Die entdeckten Sprachaufnahmen zeigen, wie viele Ideen während einer Spieleentwicklung vollständig produziert und anschließend trotzdem entfernt werden können. Weshalb Capcom die Duke-Anspielung und die anderen Dialoge strich, ist nicht bekannt. Möglicherweise sollte die Geschichte näher am eigenständigen Abenteuer von Resident Evil 4 bleiben.

Eine weitere Erweiterung für das Remake ist derzeit nicht angekündigt. Die zahlreichen Funde legen jedoch nahe, dass sich auf der PlayStation-5-Disc noch weitere spannende Details verbergen könnten.

Hättet ihr euch über die direkte Verbindung zwischen dem Händler und dem Duke gefreut, oder war es richtig, die Anspielung zu entfernen? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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