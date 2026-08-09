Resident Evil 4 – Prime 1 bringt Leon-Diorama im Maßstab 1:4 ab 2026

Resident Evil 4 erhält im Herbst 2026 keinen weiteren Spiele-Release, sondern ein besonders kostspieliges Sammlerstück. Prime 1 Studio bringt Leon S. Kennedys Kampf gegen einen Kettensägen-Dorfbewohner und einen Ganado als gewaltiges Diorama im Maßstab 1:4 auf den Markt.

Der offizielle Herstellerpreis entspricht derzeit rund 1.470 Euro. Versandkosten und mögliche Abgaben können den Gesamtpreis für deutsche Käufer allerdings deutlich erhöhen. Aktuell führt Prime 1 Studio das Diorama nur noch über eine Warteliste, wodurch Bestellungen erst nach einer Stornierung frei werden.

Leons Überlebenskampf als riesiges Diorama

Wann erscheint die neue Resident Evil 4-Statue? Prime 1 Studio plant die Auslieferung zwischen September und Dezember 2026. Das Sammlerstück soll damit passend zum Herbst 2026 erscheinen, wobei sich der konkrete Lieferzeitpunkt je nach Produktion und Versandregion unterscheiden kann.

Die Szene orientiert sich am bekannten Dorfabschnitt aus Resident Evil 4. Leon trägt seine ikonische Lederjacke und wird von zwei infizierten Dorfbewohnern bedrängt. Besonders auffällig ist der Kettensägen-Gegner, der über dem Spezialagenten aufragt und die bedrohliche Stimmung des Survival-Horror-Spiels einfängt.

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Mit einer Höhe von rund 76 Zentimetern, einer Breite von 52 Zentimetern und einer Tiefe von 70 Zentimetern benötigt das Diorama reichlich Platz. Das Gewicht liegt bei ungefähr 19,7 Kilogramm. Gefertigt wird die Statue hauptsächlich aus Polystone und weiteren Materialien.

Eigenschaft Angabe Maßstab 1:4 Höhe ca. 76 cm Breite ca. 52 cm Tiefe ca. 70 cm Gewicht ca. 19,7 kg Material Polystone und weitere Materialien Auslieferung September bis Dezember 2026

Zahlreiche Details aus Resident Evil 4

Welche Besonderheiten stecken in der aufwendigen Gestaltung? Die Basis ist mit zahlreichen Anspielungen auf das Remake ausgestattet. Dazu gehören ein Erste-Hilfe-Spray, ein blaues Medaillon, Munitionsschachteln und ein blauer Händlerauftrag. Auf der Rückseite ist außerdem das Emblem von Los Iluminados zu erkennen.

Selbst eines der Hühner aus dem Dorf wurde in die Szene integriert. Die Kombination aus zerstörten Holzelementen, Waffen, Ausrüstung und bekannten Symbolen soll den Eindruck vermitteln, dass der Kampf direkt einem besonders chaotischen Moment aus dem ersten Kapitel des Spiels entnommen wurde.

Zum Lieferumfang gehören zwei austauschbare Köpfe für Leon. Eine Variante zeigt ihn mit geschlossenem Mund, während die zweite einen angespannteren Gesichtsausdruck besitzt. Zusätzlich lassen sich seine Arme wechseln, sodass er entweder die SG-09 R oder das Kampfmesser verwendet.

Die Bonus Edition enthält außerdem eine rechte Hand mit dem Kampfmesser, das Leon nach dem Kampf gegen seinen früheren Mentor Jack Krauser erhält. Diese Fassung ist offiziell auf 400 Exemplare begrenzt.

Günstigere Leon-Version ohne Gegner

Welche Alternative bietet Prime 1 Studio für Sammler? Parallel zum großen Diorama erscheint eine separate Leon-Statue ohne Kettensägen-Dorfbewohner und Ganado. Ihr Herstellerpreis entspricht derzeit rund 1.040 Euro, bevor Versandkosten und mögliche Abgaben hinzukommen.

Die einzelne Figur ist ungefähr 64 Zentimeter hoch, 34 Zentimeter breit und 46 Zentimeter tief. Mit einem Gewicht von rund 10,9 Kilogramm fällt sie deutlich kompakter aus, übernimmt aber Leons detaillierte Kleidung, seine Waffen und die thematisch gestaltete Resident Evil 4-Basis.

Prime 1 Studio bietet grundsätzlich einen Versand nach Deutschland an, wobei die konkrete Verfügbarkeit und die Lieferkosten während des Bestellvorgangs angezeigt werden. Bei beiden Ausführungen dürften jedoch nicht nur der hohe Preis, sondern auch der enorme Platzbedarf darüber entscheiden, ob Leon tatsächlich in der heimischen Sammlung landet.

Würdet ihr euch ein derart aufwendiges Resident Evil 4-Diorama ins Regal stellen, oder ist euch der Preis selbst für Leon S. Kennedy zu hoch? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.