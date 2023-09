Schild-Rätsel für Rote Tinte meistern – Resident Evil 4: Separate Ways

In Resident Evil 4: Separate Ways gibt es das eine oder andere knifflige Rätsel. Die einen empfinden die Rätsel als leicht und wieder andere eher als schwer. Und das ist ok, denn ab und an kommt man auch einfach nicht auf die Lösung.

Aber nicht mit uns!

In dieser Lösung erfahrt ihr deshalb alles über das Schild-Rästel im Ada-DLC, das euch als Belohnung die Rote Tinte bringt, die wir für Louis besorgen sollen.

Schild-Rätsel mit drei Schilden – Resident Evil 4: Separate Ways

Was ist das Ziel? Wenn wir zum Ziel laufen, wo wir angeblich die Rote Tinte finden sollen, kommen wir in einen gemütlichen Raum. Hier walzen wir in der Mitte ein Schaubild. Betätigt die Buchwalze und werft zunächst einen Blick auf das Bild.

Das ist das Schild-Rätsel in „Resident Evil 4: Separate Ways“. © Capcom

Wir sehen 5 verschiedene Schilde, eines verblasster als das andere, und einige der Schilde sind mit einer Zahl versehen worden. Aber was hat das zu bedeuten?

Ein kleinen Tipp: Wir erhalten den Hinweis, dass wir auf die Teile schießen sollen. Ok, das ist schon mal gut zu wissen. Handelt es sich hierbei also um die Reihenfolge, in der wir auf die Schilde schießen sollen?

Ja, durchaus. Die Zahlen 1 – 3 symbolisieren die Reihenfolge, in der ihr auf die Schilde schießen sollt.

Aber welche Schilde? Hier hängen immerhin unzählige? Ich denke, das ist das eigentliche Rätsel und das Schwierige an der Sache. Denn die richtigen Schilde zu finden, ist gar nicht mal so leicht.

Die korrekten Schilde hängen über dem Kamin, und zwar ein kleines Stück links über dem Kamin. Nun heißt es also Schießen (und nicht die richtige Reihenfolge vergessen).

Das ist die korrekte Reihenfolge bei dem Rätsel. © Capcom

Nachdem ihr auf alle drei Schilde gefeuert habt (und die Reihenfolge korrekt war), habt ihr das Rätsel auch schon gelöst. Ein Schrank in dem Raum öffnet sich. Als Belohnung erhaltet ihr die Rote Tinte für Louis.

Mehr Hilfen wie diese und Lösungen zu Resident Evil 4: Separate Ways (oder dem Hauptspiel) findet ihr in unserer umfangreichen Komplettlösung.