Blaue Medaillons im Burghof: Resident Evil 4 Separate Ways Lösung

In Resident Evil 4: Separate Ways kehren die blauen Auftragszettel als kleinere Nebenmissionen zurück. Einer der Aufträge führt uns in den Burghof, das verzwickte Labyrinth, wo wir es einmal mehr mit blauen Medaillons zu tun bekommen.

In dieser Lösung erfahrt ihr, wo ihr die 5x blauen Medaillons findet. Wir verraten euch den genauen Fundort.

Resident Evil 4: Separate Ways – Blaue Medaillons im Burghof

Zunächst einmal könnt ihr den blauen Auftragszettel aufnehmen. Der wartet direkt vor dem Burghof in der Nähe vom Händler. Ihr lauft im Grunde an den Auftragszettel dran vorbei.

Der blaue Zettel mit dem Namen „Nein zu blauen Medaillons! 2“ sieht vor, dass wir auf die Suche nach blauen Medaillons im Burghof gehen. Wir müssen alle zerstören, wie gehabt.

Die Medaillons befinden sich allesamt im Burghof. Ihr braucht also nirgendwo anders zu suchen. Wir haben euch hier eine Karte eingebunden, die die Fundorte aller 5x Medaillons auf einen Blick zeigt.

Lauft einfach nach und nach alle einzelnen Punkte ab, vorzugsweise nachdem ihr die Feinde in dem Gebiet ausgeschaltet habt. Die können bei der Suche nämlich wirklich lästig werden.

Alle blauen Medaillons im Burghof. © Capcom

Medaillon 1 befindet sich geradeaus bei der Treppe. Wenn ihr den Burghof betretet, seht ihr es schon geradeaus in der Luft hängen. Mit der Sniper kein Problem:

Medaillon 2 hängt genau über euch, wenn ihr den Burghof betretet. Es lässt sich jedoch nur abschießen, wenn ihr kurz ein Stück in den Burghof hineinlauft. Dann schaut ihr einmal nach oben (hinten) und da hängt es:

Medaillon 3 ist das Medaillon im Südosten. Es sitzt in dem kleinen Türmchen. Um es zu sehen, müsst ihr in den Turm (via Leiter) klettern. Und dann könnt ihr es einfach von hier aus abschießen:

Medaillon 4 ist das Medaillon ganz im Osten. Dieses Teil hängt in einem Fenster relativ weit oben. Einsehen könnt ihr das Medaillon von Norden aus (schaut hier kurz aufs Bild):

Medaillon 5 ist das Medaillon in der Mitte. Um an dieses Medaillon heranzukommen, müsst ihr erst einmal ganz nach Süden durch das Labyrinth laufen. Das gute Teil versteckt sich nämlich in einem kleinen Häuschen, das ihr nur aus südlicher Richtung aus abschießen könnt:

Weitere Hilfen und Lösungen zu Resident Evil 4: Separate Ways oder dem Hauptspiel findet ihr in unserer umfangreichen Komplettlösung. Schaut gern mal vorbei!