Hübsche Käfer: Schmuckkäfer finden in Resident Evil 4 Separate Ways

In Resident Evil 4: Separate Ways gibt es spezielle Sonderaufgaben, die an blaue Auftragszettel gebunden sind. Ein Auftrag ist wirklich knifflig, denn wir müssen mehrere Schmuckstücke auf einmal finden.

Das Problem an der ganzen Sache ist, dass der Fundort eines der Schmuckstücke grob angegeben wird, doch das zweite wurde „gestohlen“ und ist auf den ersten Blick unauffindbar.

Aber keine Sorge, wir verraten euch, wo ihr 2x Hübsche Käfer findet, damit ihr auch diese Mission erfolgreich abschließen könnt.

Hübsche Käfer finden – Resident Evil 4: Separate Ways

Zunächst einmal gilt es den blauen Auftragszettel zu finden. Der befindet sich in Kapitel 6 beim Händler, direkt in Trakt 1: Wartungsebene. Und um welche Aufgabe geht es hier?

Hübsche Käfer finden, das ist das Ziel! © Capcom

Im Auftragszettel: Hübsche Käfer ist die Rede von einem Schmuckkäfer, die man paarweise anstecken sollte. Deshalb müssen wir zwei dieser Schmuckkäfer auf einmal finden. Aber das ist leichter gesagt als getan.

Immerhin bekommen wir die Info, wo sich einer der Schmuckkäfer befindet. Das ist ja schon mal ein Anfang!

Der Schmuckkäfer Nummer 1

Wir machen uns also auf und laufen schnurstracks in Richtung Sezierstation. Und wo genau ist der erste Schmuckkäfer innerhalb der Sezierstation? Na klar, direkt hinter dem Regenerador, der im Osten der Sezierstation auf uns wartet. Wo auch sonst? Aber es hilft ja nichts.

Hier findet ihr den ersten Schmuckkäfer. © Capcom

Entweder schaltet ihr den Regenerador mit einem biometrischen Sensor auf dem Gewehr aus oder ihr lauft einmal um den Feind herum. Das ist euch überlassen!

So oder so müsst ihr in der Sezierstation dann einen Schlenker nach rechts machen und ganz hinten in der Ecke die Scheibe vom dem Schrank einschlagen. Dann könnt ihr den ersten Schmuckkäfer in Empfang nehmen.

Der Schmuckkäfer Nummer 2

Das war der einfache Part. Jetzt kommen wir zum schweren Teil. Der zweite Schmuckkäfer wurde wahrhaftig gestohlen. Und zwar von einem Regenerador, ich habe es geahnt!

Hier wartet jemand auf euch! © Capcom

Hierbei handelt es sich um den einzigen Regenerador, der in der Inkubationsstation noch intakt ist. Schaltet erstmal die Feinde vor der Station aus und nehmt dann den Kampf mit dem Regenerador auf.

Ihr müsst diesen Regenerador vollständig ausschalten, ansonsten kommt ihr nicht an diesen Schmuckkäfer heran. Also unbedingt mit dem biometrischen Sensor arbeiten!

Ein Regenerador hat den Käfer gestohlen. © Capcom

Nach dem Kampf habt ihr es! Das war es dann auch und ihr könnt zum Händler laufen, um die beiden Schmuckstücke abzugeben. Ihr müsst diese beiden Käfer erst einmal verkaufen, ansonsten ist der Vertrag noch nicht abgeschlossen.

Weitere Hilfen und Lösungen zu Resident Evil 4: Separate Ways oder dem Hauptspiel findet ihr in unserer umfangreichen Komplettlösung. Schaut gern mal vorbei!