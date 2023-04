Regenerador töten in Resident Evil 4 Remake, so gehts!

In Resident Evil 4 Remake gibt es ein paar ganz bestimmte Übeltäter, die einem durchaus den letzten Nerv und vor allem die letzte Patrone im Magazin rauben können. Und das liegt an ihrer einzigartigen Fähigkeit, sich selbst heilen zu können.

Als wären die Ungetüme im „Resident Evil“-Universum nicht schon schlimm genug, bekommen wir es also auch noch mit heilenden Megazombies zu tun. Aber wie kann ich die sogenannten Regenerador töten? Welche Wundermittel gibt es?

In diesem Guide erfährst du, welche Möglichkeiten es gibt, die übermächtigen Feinde auszuschalten, um Leon S. Kennedy und Ashley Graham sicher ans Ziel zu bringen.

Resident Evil 4: Schlürfende Regenerador töten, so gehts!

Wo begegne ich einem Regenerador? In „Resident Evil 4 Remake“ gibt es mehrere Orte, an denen ihr den Viechern begegnet. Unter anderem kommt es in der Inkubationsstation zu einer gefährlichen Konfrontation. Und nicht zu vergessen später im Labor.

Die Begegnung mit einem Regenerador verändert einen… © Capcom/PlayCentral.de

Da der Regenerador über die Fähigkeit Superregeneration verfügt, ist es sehr schwer, ihn zu besiegen. Wenn ihr ihn also nicht ausschalten müsst, lauft einfach an ihm vorbei. Eure Ressourcen werden es euch danken!

Wie kann ich einen Regenerador töten?

Wie schalte ich einen Regenerador aus? Und dennoch gibt es hier und da eine Situation, in der ein Kampf wohl die bessere Wahl darstellt. Deshalb brauchen wir ein Gewehr, wie das Stingray-Gewehr oder das CQBR-Sturmgewehr. Hier erfahrt ihr, wo ihr diese Waffen finden könnt.

Doch das war es noch nicht an dieser Stelle. Obendrein braucht ihr das Thermalvisier, das sogenannte Biosensorische Zielfernrohr und das müsst ihr vorerst finden. Es liegt jedoch recht offensichtlich im Raum nördlich der Inkubationsstation.

Bevor ihr also auf die Tanks schießt, sammelt erst einmal das Zielfernrohr auf und setzt es auf eines eurer Gewehre!

Was muss ich im Kampf beachten?

Wichtig ist, dass ihr dann mit diesem Biosensorischen Zielfernrohr auf die Schwachstellen im Körper eines Regenerador schießt. Diese rot leuchtenden Schwachstellen könnt ihr nur mit dem Thermalvisier erkennen (siehe Bild). Das ist die einfachste Methode, ihn auszuschalten.

Schießt auf die hellen Stellen in seinem Körper. © Capcom/PlayCentral.de

Wenn ihr diese Schwachpunkte, den festgeklammerten Las Plagas-Parasiten, nun gezielt ausschaltet, könnt ihr den Organismus vollständig vernichten, ohne dass er sich wieder regeneriert.

Achtet allerdings auf seine Attacken, denn die sind ganz schön übel. Vor allem sein Griff hat es in sich, mit dem er euch an sich heranzieht. Dann rennt am besten hinter die nächste Mauer!

Wichtig: Ihr müsst mindestens einen Regenerador töten, um im Handlungsverlauf an den Schraubenschlüssel zu gelangen. Allein deshalb solltet ihr den gezielten Umgang mit diesen Kreaturen lernen.

Gibt es alternative Wege einen Regenerador zu töten?

Ja, die gibt es. Im Grunde lassen sich die Monster nämlich mit jeder Waffe töten. Das ist zwar nicht zu empfehlen, aber es geht.

Wenn ihr zum Beispiel mit dem Maschinengewehr etwas länger auf das Vieh schießt, trefft ihr irgendwann alle Las Plagas, wenn ihr Glück habt.

Gleiches gilt für die Schrotflinte (z.B. Riot Gun) oder der Magnum (z.B. Killer7). Aber das ist wirklich nicht zu empfehlen, da ihr Unmengen an Kugeln verbraucht und das ist in „Resident Evil 4“ das Letzte, was wir gebrauchen können.

Kann ich einen Regenerador mit einem Raketenwerfer töten? Ja, der Raketenwerfer macht so viel Schaden, dass er einen Regenerador mit einer Rakete ausschalten kann. Wenn ihr also über den Unendlichen Raketenwerfer (New Game Plus) verfügt, go for it!