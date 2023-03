CQBR-Sturmgewehr finden in Resident Evil 4 Remake – Lösung

Wer möchte schon auf ordentlich Wumms verzichten, wenn es um Resident Evil 4 Remake geht? Ich auf keinen Fall, weshalb ich mir umgehend alle Waffen gegönnt habe, die das Spiel nur so hergibt.

Aber welche Waffen gibt es eigentlich alle und wo finde ich sie? In unserer Komplettlösung findest du Auskunft darüber, welche Schießeisen du dir näher ansehen solltest und welche du getrost liegenlassen kannst.

In dieser Lösung geht es einzig und allein um das CQBR-Sturmgewehr, das ihr durchaus verpassen könnt, wenn ihr nicht genau hinseht. Also Obacht walten lassen und fortan besser ausgerüstet sein!

CQBR-Sturmgewehr – Fundort in Resident Evil 4 Remake

Wichtig ist, dass ihr bereits einiges an Spielfortschritt haben müsst, bevor ihr an diese Waffe gelangt. Und außerdem ist sie an bestimmte Voraussetzungen gebunden.

Ihr müsst zum Beispiel den Abschnitt mit Ashley Graham durchgespielt haben, die diese Waffe jedoch nicht aufnehmen kann. Wenn ihr im Anschluss an den Bibliotheksabschnitt mit Ashley wieder mit Leon S. Kennedy spielt, könnt ihr euch den Quader schnappen, mit sich die Quader-Schränke öffnen lassen, und dann marschiert ihr noch einmal durch die Bibliothek an die nachfolgende Stelle (ganz im Süden).

An diesem Fundort sammelt ihr das CQBR-Sturmgewehr auf. © Capcom/PlayCentral.de

Auch hier müsst ihr den Quader-Schlüssel einsetzen. Bedenkt, dass ihr ihn in die richtige Größe drehen müsst. Die Ecken und Kanten müssen also perfekt aufeinander passen – nur so könnt ihr den Quader richtig in die Aussparung schieben.

Ist das CQBR-Sturmgewehr gut?

Ja, das ist es durchaus. Das Close Quarter Battle Rifle alias CQBR-Sturmgewehr ist in der Tat eine brauchbare Waffe in „Resident Evil 4“.

Es handelt sich hierbei um ein Sturmgewehr, nicht um eine Maschinenpistole. Es benötigt deshalb eigene Munition und kann nicht als Ersatz für die TMP gesehen werden.

Das Gute an diesem Sturmgewehr ist, dass es sehr stabil schießt. Außerdem könnt ihr all eure Zielfernrohre an das CQBR stecken. Das macht durchaus Sinn, wenn ihr auf mittlere bis lange Distanz ein paar Fanatiker ausschalten möchtet. Aber auch ohne Zielfernrohr nützt es euch im Nahkampf, falls euch die „Zombie“-Horden zu nahe kommen.

Ob es euch den Platz im Inventar wert ist, müsst ihr schließlich selbst entscheiden, da das Sturmgewehr zwei Reihen in Anspruch nimmt.