Resident Evil 4 (Remake): Wer ist Leon S. Kennedy?

Im Resident Evil 4-Remake spielt Leon S. Kennedy erneut die Hauptrolle. Den kennt ihr nicht nur aus dem Original-Spiel für den Gamecube, sondern auch aus „Resident Evil 2“ und dem zugehörigen Remake. Aber wer ist dieser Leon Kennedy eigentlich und was macht ihn aus? Wir liefern die Antworten.

Resident Evil 4 Remake: Wer ist dieser Leon Kennedy?

Darum geht’s: Wir schauen uns die Hauptfigur aus „Resident Evil 4“, dem Remake und Resident Evil 2 sowie dessen Remake an. Ihr kennt ihn wahrscheinlich alle, er heißt Leon S. Kennedy.

Wofür steht das S.? Leon S. Kennedy heißt mit vollem Namen Leon Scott Kennedy.

Was ist sein Job? Leon Kennedy ist zunächst ein Polizist, hat allerdings noch keine Erfahrung mit seinem Job. Zumindest nicht am Anfang seiner Karriere, was ja irgendwie klar ist. Aber das spielt durchaus eine wichtige Rolle. Später wird er Spezialagent für die US-Regierung.

Leon S. Kennedy in Resident Evil 2: Eine der beiden spielbaren Hauptfiguren des Originals und des Remakes ist Leon Kennedy. Es ist gleichzeitig sein erster Auftritt und sein erster Arbeitstag im Raccoon City Police Department.

Leon Kennedy wurde laut den Menschen hinter dem Spiel extra als Gegengewicht zu Chris Redfield entwickelt. Sie wollten absichtlich einen unerfahrenen, noch nicht so gut ausgebildeten Helden haben.

Nach den Ereignissen in Raccoon City und „Resident Evil 2“ kennt sich der junge Leon S. Kennedy schon deutlich besser aus. So gut, dass er direkt von der Division of Security Operations rekrutiert wird und fortan als Spezialagent gegen Bio-Terrorismus kämpft.

Im Rahmen seiner militärischen Ausbildung bei der US-Behörde lernte Leon den Umgang mit vielfältigen Waffen sowie Kampftechniken. Außerdem wurden ihm auch noch diverse Überlebens- und Verhörtechniken beigebracht.

In Resident Evil 4 kehrt Leon dann als Hauptfigur zurück und kann aufgrund dieser Ausbildung und der fortgeschrittenen Zeit sehr viel mehr als noch in „Resident Evil 2“. Er hat sich auch mit dem US-Präsidenten angefreundet und wird deshalb mit der Suche nach dessen Tochter beauftragt.

Wie das abläuft und wie gut das Remake von Resident Evil 4 geworden ist, könnt ihr in unserem PlayCentral-Test dazu nachlesen.

In Resident Evil 6 können wir ebenfalls als Leon Kennedy spielen. Er ist einer der Charaktere neben Ada Wong, Chris Redfield und Jake Muller. Im sechsten beziehungsweise theoretisch achten Teil der „Resident Evil“-Reihe führt es den Agenten dann nach Tall Oaks und nach China.

Welcher Protagonist ist eure Lieblings-Figur aus den Resident Evil-Spielen? Wie gefällt euch Leon im Remake von Resident Evil 4?