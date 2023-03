Alles über das halbautomatische Gewehr Stingray im Resident Evil 4 Remake

©Capcom Co., Ltd.

Es gibt eine große Anzahl an Waffen, mit denen Leon im Resident Evil 4 Remake ordentlich Dampf ablassen kann. Eine der Beliebtesten hört auf den Namen Stingray und ist ihres Zeichens ein halbautomatisches Gewehr. Warum dieses Tötungswerkzeug so beliebt bei Spieler*innen ist, wie ihr sie bekommt und wo ihr Upgrades dafür findet, verraten wir euch in diesem Guide.

Resident Evil 4 Remake: Alles, was ihr über die Stingray wissen müsst

Manche Waffen sind wirklich schwer in die Finger zu bekommen, entweder weil ihre Freischaltung horrende Leistungen von euch euch erfordert, weil sie extrem viel Geld kosten oder weil sie wirklich gut in der Spielwelt vom Resident Evil 4 Remake versteckt wurden. Und die, die ihr ohne größeren Aufwand erhalten könnt, sind meist eher zweckdienlich.

Nicht so das halbautomatische Gewehr Stingray, das sich bei vielen Spieler*innen großer Beliebtheit erfreut. Diese Waffe könnt ihr sehr einfach erhalten, sie ist nicht beleidigend teuer und ihre Werte sprechen für sich. Das wahrscheinlich zuverlässigste Gewehr im Spiel verfügt über eine recht hohe Munitionskapazität und eine überdurchschnittliche Feuerrate.

Was die reine Schadensmenge angeht, kann sie sich zwar nicht wirklich mit der SR M1903 messen, doch Kopfschüsse führen bei den meisten Feinden ebenfalls zum sofortigen Tod. Da die Stingray beim Zielen deutlich stabiler bleibt, ist sie die Lieblingswaffe all jener, die sich von den vielen Monstern nicht einschüchtern lassen und stattdessen in voller Ruhe Volltreffer verteilen.

Solltet ihr gerade erst mit dem Horrorspiel angefangen haben, müsst ihr euch aber noch etwas gedulden, bis ihr das schöne Teil selbst einmal ausprobieren könnt, denn die Stingray ist erst ab Kapitel 7 verfügbar. Ab dann kann sie beim Händler für 30.000 Ptas. gekauft werden, was für dieses Gewehr ein echtes Schnäppchen ist.

Stingray Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5 Angriffskraft 3.3 3.7 (20.000) 4.1 (30.000) 4.5 (40.000) 4.9 (50.000) Magazingröße 10 12 (10.000) 14 (15.000) 16 (20.000) 18 (25.000) Nachladegeschw. 0.84 0.93 (10.000) 1.01 (13.000) 1.09 (16.000) 1.18 (19.000) Feuerrate 0.73 0.77 (15.000) 0.81 (18.000) 0.86 (25.000) 0.92 (30.000) Präzision 5.40 – – – –

Mit einer dreifachen Angriffskraft gegen Schwachpunkte, einer hohen Durchschlagskraft und der Möglichkeit, verschiedene Zielfernrohre anzubringen, ist dieses Mordinstrument perfekt dafür geeignet, zum Kopfjäger zu werden. Außerdem könnt ihr für die Stingray ein Spezialupgrade erwerben, welches die Feuerrate auf das Doppelte erhöht.

Resident Evil 4 Remake: Schwächen der Stingray

Bei allem Lob, den wir dieser Waffe gönnen, müssen wir aber auch bei den Tatsachen bleiben. Die Stingray ist überlegen, wenn es um normale Auseinandersetzung auf mittlere bis hohe Entfernung geht, bei Boss-Gegnern und Feinden, die sich viel beziehungsweise schnell bewegen, ist sie jedoch unterlegen und sollte durch die CQBR ersetzt werden.

Selbst mit dem Spezialupgrade ist ihre Feuerrate für Bosse und schnelle Kontrahenten einfach nicht geeignet, schließlich ist die Chance, dass ihr danebenschießt und so Munition verschwendet einfach zu groß. Auf kurze bis mittlere Distanz solltet ihr daher lieber eine Alternative finden, die euch in solchen Situationen bessere Dienste leisten kann.

Solltet ihr eine bessere Übersicht darüber benötigen, welche Waffen es in dem Spiel gibt und wo ihr diese finden könnt, schaut doch mal in unseren Guide Alle Waffen in Resident Evil 4 Remake in der Übersicht. Hier zeigen wir euch alle 29 Waffen auf, geben genau an, wo ihr diese finden könnt, und was ihr sonst noch über die Knarren wissen müsst.

Solltet ihr abseits davon noch nach Tipps und Tricks suchen, werdet ihr in unserem Guide Resident Evil 4 Remake: Komplettlösung & Guides mit Tipps zum Survival-Shooter fündig, wo wir euch alle Sammelgegenstände aufzeigen, in Boss-Kämpfen zur Seite stehen, die Lösungen für knifflige Rätsel verraten und euch sogar flüstern, wie man Cheats in dem Spiel anwendet.