Ungetüm finden und Ungetüm-Schuppe erhalten in LEGO Fortnite: Tipps für den Kampf

In LEGO Fortnite gibt es häufig zu findende Materialien und dann gibt es noch einige Rohstoffe, an die ihr so gut wie gar nicht herankommt.

Einer dieser Kandidaten ist das Ungetüm und das damit verbundene Ungetüm-Schuppe. Wir verraten euch, was es mit diesem Item auf sich hat, wo ihr es finden könnt und was ihr dann damit anstellen solltet.

Was ist eine Ungetüm-Schuppe in LEGO Fortnite?

In Klemmbaustein-Abenteuer von Epic Games und der LEGO Group gibt es einen garstigen Feind, der ziemlich schwer zu schlagen ist, vor allem in den anfänglichen Stunden des Spiels.

Diese Monster lassen sich nicht ohne Weiteres besiegen, da diese Viecher verdammt viel Leben einstecken und super viel Schaden austeilen.

Eine Ungetüm-Schuppe ist das heiß begehrte Item, das ein Ungetüm fallenlässt, wenn ihr es schafft, ihm den Garaus zu machen.

Wo finde ich ein Ungetüm-Monster?

Zunächst einmal sei gesagt, dass es verschiedene Arten von Ungetümen gibt. Doch die sogenannte Ungetüm-Schuppe lassen die Ungetüm-Kreaturen im Winterbiom fallen.

Das Ungetüm steckt hier irgendwo! © LEGO/Epic Games/PlayCentral-Bildmontage

Sucht also zunächst einmal euer Winterbiom auf, was zumeist im Süden einer Karte liegt (kann aber auch woanders sein, da es zufällig ist) und dann müsst ihr diese Landschaft weitflächig absuchen.

Ein Ungetüm kann sich hier quasi überall an der Oberfläche, also im Schnee, befinden.

Ungetüm besiegen: Strategie für den Kampf

Gibt es eine Strategie im Kampf gegen das Ungetüm? Ja, ihr könnt das Schneegestöber mit ein paar bestimmten Waffen erledigen, doch bereitet euch auf einen ausdauernden Kampf vor, denn ein Ungetüm hat sehr, sehr viele Lebenspunkte!

Die perfekte Ausrüstung

Die richtige Ausrüstung wählen: Ihr solltet schon circa 15x Rüstung und mindestens 10x oder besser 12x Herzen haben. Gegrilltes Fleisch erhöht eure Herzleiste dabei um 2x, was sehr nützlich ist.

Falls ihr bereits den Glücksbringer des inneren Feuers besitzt, wäre das ebenfalls nicht schlecht. Der hat 4x Herzen, 7x Rüstung und schützt obendrein vor kalten Temperaturen. Es ist eigentlich das perfekte Item für den Kampf gegen ein Ungetüm.

Der mächtige Kälteschutz. © LEGO/Epic Games/PlayCentral-Bildmontage

Die Wahl unserer Waffe

Die richtige Waffe wählen: Ich empfehle im Kampf gegen diese Kreaturen auf die Armbrust zu vertrauen. Ein Nahkampf wäre der blanke Wahnsinn, da es viele Schläge besitzt, die echt in alle Richtungen Schaden austeilen.

Craftet euch also eine blauen Armbrust (Selten), die in der Grundversion schon 7 Schaden austeilt.

Baut danach einen Essenztisch und macht sie haltbarer. Obendrein könnt ihr hier den Schaden der Armbrust verstärken. Mit einer Damage-Optimierung macht die blaue Armbrust schon 10 Schaden und damit könnt ihr ein Ungetüm eigentlich ganz gut schlagen.

Mit diesem Loadout schafft ihr es garantiert. © LEGO/Epic Games/PlayCentral-Bildmontage

Nehmt rund 80x Pfeile mit und sorgt obendrein für ausreichenden Kälteschutz, falls ihr den Glücksbringer des inneren Feuers nicht habt. Am Grill könnt ihr einen Burger braten, der euch gleich 10 Minuten lang vor Kälte schützt.

Der Kampf beginnt!

Der eigentliche Kampf sollte nun leicht von der Hand gehen. Bleibt in der Ferne und feuert nur aus der Distanz auf das Ungetüm. Falls er euch trifft, heilt euch sofort mit einem Spiegelei oder ähnlichen Items.

Vorsicht vor dem Giftbad. © LEGO/Epic Games/PlayCentral-Bildmontage

Das Problem sind echt die Nahkampfangriffe. Ein direkter Schlag von einem Ungetüm ist verheerend. Doch in der Not könnt ihr ihnen immerhin noch ausweichen – also wenn ihr mal zu nahe dran steht.

In der Ferne müsst ihr lediglich darauf achten, dass er euch nicht überrollt. Obendrein verschießt der Gute einen Schlammhaufen aus Gift. Wenn er zum Feuern ansetzt, müsst ihr schnell ausweichen. Achtet auf seine Haltung. Ihr erkennt, wenn er losspucken wird.

Ausweichen, wenn er nach vorne schlägt! © LEGO/Epic Games/PlayCentral-Bildmontage

Wofür brauche ich eine Ungetüm-Schuppe?

Es gibt mehrere Anwendungen in „LEGO Fortnite“ für die seltenen Ungetüm-Schuppen. Doch die wichtigste Angelegenheit ist wohl die Aufrüstung einer Werkbank auf Stufe 4. Wenn ihr euch eine epische Werkbank craften wollt, kommt ihr nicht darum herum, eine Ungetüm-Schuppe zu sammeln.

Nur mit dieser Werkbank könnt ihr nämlich epische Werkzeuge herstellen, sprich Spitzhacken und Waldäxte der Seltenheitsstufe „Episch“.

© LEGO/Epic Games/PlayCentral-Bildmontage

Und wenn ihr die Werkbank auf jene Stufe gehievt habt, gibt es obendrein einige neue Ausrüstungsgegenstände, die ihr dann an solch einer Werkbank dauerhaft craften könnt.

Dazu zählt unter anderem das Herztotem, das ihr anlegen könnt. Es bietet nicht nur 4x Herzen und 10x Rüstung. Es kommt obendrein mit der Fähigkeit, euch mehr Herzen als das eigentliche Limit zu geben – ein sehr mächtiges Item.

© LEGO/Epic Games/PlayCentral-Bildmontage