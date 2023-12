Explosivkern finden in LEGO Fortnite: Wo versteckt sich das heiße Item? – Lösung

In LEGO Fortnite gibt es ein seltenes Item, das explosiver Natur daherkommt. Bei dem sogenannten Explosivkern handelt es sich um ein heiß begehrtes Material. Doch es ist schwer erhältlich und lässt sich nicht so einfach auf der Straße finden.

Wir verraten euch, wo ihr mehrere Einheiten von Explosivkern auf einmal findet und wie ihr am besten bei eurer Suche vorgeht. Es ist einfacher, als man es im ersten Moment annehmen würde. Doch man muss die Lösung erst einmal kennen. Wie so oft.

Wo finde ich Explosivkerne in LEGO Fortnite?

Fundort der Explosivkerne

Es gibt mehrere Wege, wie ihr an Explosivkerne herankommt und zwei Möglichkeiten davon möchten wir euch hier aufzeigen.

Wo verstecken sich die Explosivkerne? Doch zunächst einmal müsst ihr wissen, wo genau ihr diese Kerne findet. Macht euch also gut ausgerüstet auf den Weg ins Wüstenbiom, also ins Dürretal. Sucht hier nach hiesigen Höhlen, die euch in den Untergrund entführen.

Hitzeschutz für den Weg

Diese von Lava durchfluteten Höhlen können euch ganz schön zusetzen. Deshalb solltet ihr zumindest einen entsprechenden Hitzeschutz mitnehmen. Dafür eignen sich:

10x bis 15x Schneebeeren (aus dem Eisbiom)

(aus dem Eisbiom) 3x Schneebeeren-Shake (gemischt mit Milch von Kühen)

Ein wenig Hitzeschutz muss sein! © LEGO/Epic Games/PlayCentral-Bildmontage

Der Schneebeeren-Shake gibt euch 10 Minuten Hitzeschutz. Es ist ratsam, ungefähr drei Stück für eine Höhlentour mitzunehmen und sie vor oder in der Höhle einzuwerfen. Die Schneebeeren ohne Milch garantieren immerhin einen Hitzeschutz von 2 Minuten.

Erste Möglichkeit zum Farmen

Wie zuvor erwähnt, habt ihr jetzt in der Höhle mehrere Optionen. Der erste Weg führt euch an jede Kiste, die euch als Meisterdieb*in in die Finger kommt. Sucht die Höhlen komplett ab und öffnet ganz einfach alle Kisten. Denn in jeder Kiste könnte sich ein Explosionskern verstecken.

Sucht alle Kisten ab! © LEGO/Epic Games/PlayCentral-Bildmontage

Was haben wir denn hier, etwa ein Explosionskern? © LEGO/Epic Games/PlayCentral-Bildmontage

Es ist ein einfacher und solider Weg, um die Kerne zu farmen. Doch im Idealfall verbindet ihr das mit dem zweiten Weg. So holt ihr das Maximum aus eurer Suche heraus!

Zweite Möglichkeit zum Farmen

Der zweite Weg führt euch jetzt zu den rollenden Panzern, die ihr womöglich bereits aus dem Grasland oder dem Wüstenbiom an der Oberfläche kennt. Diese rollenden Panzer gibt es auch in den unterirdischen Höhlen des Dürretals – und das mit einer sehr witzigen Abwandlung.

So erkennt ihr die Lavaroller. © LEGO/Epic Games/PlayCentral-Bildmontage

Die Lavaroller agieren hierbei jedoch ein wenig anders als ihre Artgenossen. Wenn sie euch wahrnehmen, rollen sie auch auf euch zu und explodieren dann aber nach kürzester Zeit!

So sehen die Lavaroller aus! © LEGO/Epic Games/PlayCentral-Bildmontage

Doch das Gute ist, dass ihr nach der Explosion direkt an den Explosionskern herankommt. Ihr braucht also nicht einmal zu kämpfen. Ihr müsst die Explosion lediglich überleben.

Aber Vorsicht! Denn ihr solltet euch auf keinen Fall treffen lassen. Sucht das Weite, wenn die Lavaroller loslegen. Denn je nachdem wie viel Leben ihr gerade habt, kann euch die Explosion sogar mit einem einzigen Schlag ausschalten.

Wofür brauche ich Explosionskern?

Der Explosionskern ist ein wichtiges Item in „LEGO Fortnite“. Wenn ihr in nächster Zeit Kupfer einschmelzen und zu Kupferbarren verarbeiten möchtet, solltet ihr euch unbedingt auf die Suche nach ein paar Einheiten der Explosionskerne machen.

Denn nur mit diesem Item lässt sich der Metallschmelzofen bauen, der das Schmelzen von Metall erst möglich macht.

Brightcore braucht ihr für den Metallschmelzofen. © LEGO/Epic Games/PlayCentral-Bildmontage

Und der Schmelzofen ist echt klasse. Denn mit ihm erhaltet ihr dann endlich die Möglichkeit, höherwertigere Waffen wie das seltene Langschwert zu produzieren. Also ran an den Speck!

Kälteschutz mit Explosionskern herstellen!

Zudem können wir mit dem Explosionskern ein Item herstellen, das uns vor Kälte schützt. Der Glücksbringer des inneren Feuers bietet nicht nur 4x Kondition und 7x Ausrüstung. Der Anhänger bietet zudem Widerstand gegen kalte Temperaturen.

Mit diesem Item könnt ihr ohne größere Probleme im Eisbiom herumlaufen und euer Abenteuer fortsetzen.

Ihr benötigt folgende Rohstoffe für den Glücksbringer des inneren Feuers:

3x Explosionskern

3x Wollfaden

8x Brightcore

5x Geschliffener Rubin

Der mächtige Kälteschutz. © LEGO/Epic Games/PlayCentral-Bildmontage



