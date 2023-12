Dorf aufwerten in LEGO Fortnite: Wie Level 10 Upgrade freischalten? – Lösung

LEGO Fortnite ist da und wie es im LEGO-Universum so üblich ist, können wir bauen und noch mehr bauen!

An oberster Stelle steht da natürlich unser ganz eigenes Dorf, das wir ganz frei nach unseren Vorstellungen gestalten können.

Doch es gibt da ein paar Dinge, die ihr unbedingt wissen solltet, wenn ihr als Baumeister*in gerade mit der Planung und Umsetzung eures eigenen Dorfes beschäftigt seid. Und was das ist, erfahrt ihr hier auf PlayCentral.de!

Mein eigenes Dorf in LEGO Fortnite

Wie viele Dörfer kann ich bauen?

Dörfer sind sowas wie das Epizentrum in LEGO Fortnite. Hier steigen die Partys. Und das Tolle ist, wir können so viele Dörfer bauen, wie wir es eben möchten. Es gibt hier kein direktes Limit. Wenn ihr ein Dorf errichtet habt, errichtet ihr danach einfach ein zweites Dorf und so weiter.

Außerdem ist es möglich, ein Dorf immer da zu platzieren, wo wir es gerade haben möchten. Das heißt, dass ihr euch den schönsten Platz aussuchen und mit dem Bau des Dorfes beginnen könnt.

Wie kann ich ein neues Dorf bauen?

Um ein neues Dorf bauen zu können, schaut ihr im Baumenü in den Reiter Dorf (Village) vorbei. Hier könnt ihr dann das sogenannte Dorfplatz (Village Square) auswählen, um den Dorfplatz an einer Stelle platzieren zu können. Dieses Unterfangen kostet 10x Holz und 10x Granit.

Ein Dorfplatz ist schnell gebaut. © LEGO/Epic Games/PlayCentral-Bildmontage

Primäres Dorf aufwerten: Level 10 ist das Ziel

Wichtig ist, dass jedes Dorf über ein eigenes Level verfügt. Wenn ihr ein Dorf-Upgrade durchführt, ist das also nur für ein einziges Dorf der Fall. Jedes Dorf muss individuell aufgewertet werden. Und ja, Material und Kosten fallen dann immer wieder neu an.

Gibt es ein maximales Level bei einem Dorf? Ja, das maximale Level beträgt 10. Das ist die höchste Stufe, auf die ihr ein Dorf aufwerten könnt und das kostet euch natürlich einiges.

Entscheidet deshalb im Idealfall, welches Dorf euer Hauptdorf sein soll, damit ihr erst einmal ein Dorf auf Max Level 10 habt. Nach und nach könnt ihr dann auch andere Dörfer auf Level 10 bringen.

Was bringen die Level des Dorfes?

Ihr könnt jedes Dorf im sogenannten Dorfzentrum (Village Hub) aufwerten. Klickt dazu auf das Dorfviereck und ihr kommt ins Menü. Hier sehen wir unser Dorflevel von 1 bis 10.

Steigt im Level auf, um neue Boni fürs Dorf zu erhalten. © LEGO/Epic Games/PlayCentral-Bildmontage

Was bringen die Level? Je höher wir im Level mit dem Dorf aufsteigen, desto mehr Belohnungen bekommen wir. Es gibt zum Beispiel neue Jobs, die die Bewohner ausführen können. Außerdem könnt ihr insgesamt bis zu 5 Bewohner im Dorf haben, um dem Dorf mehr Leben einzuhauchen.

Deshalb solltet ihr auf Level 10 upgraden, denn hier gibt es den letzten Bewohner fürs Dorf.

Wie steigt der Level von einem Dorf?

Und nun kommen wir ans Eingemachte. Wenn ihr euch nun fragt, wie ihr im Level aufsteigen könnt, um zum Beispiel euer Dorf auf Max Level 10 zu bringen, müsst ihr Folgendes beachten.

Dorf-Punkte erhöhen, so gehts!

Die Leiste in der oberen, rechten Ecke ist wie eine Erfahrungsleiste, die sogenannten Dorf-Punkte. Nur gibt es hier keine XP fürs Töten von Monstern oder ähnlichen Vorgängen. Nein. In LEGO Fortnite könnt ihr eure Dorf-Punkte erhöhen, indem ihr neue Dinge baut.

© LEGO/Epic Games/PlayCentral-Bildmontage

Bauen ist der Schlüssel zum Erfolg. Klingt einfach und das ist es auch! Am Ende ist das Aufsteigen im Level also gar kein Hexenwerk. Ihr müsst euch lediglich im Klaren darüber sein, dass ihr im Dorf-Level aufsteigt, je mehr ihr für euer Dorf baut.

Was zählt beim Bauen dazu?

Im Grunde ist es egal, was genau ihr baut, solange es sich im Umkreis des Dorfes befindet. Ihr könnt also neue Stationen bauen wie ein Sägewerk. Aber auch der Essenztisch funktioniert, genauso wie eigene Bauten mit reinen LEGO-Klemmbausteinen.

Passt beim Bauen lediglich auf die gelbe Linie auf, die sich um eurer Dorf herum befindet. Diese Linie markiert das Ende eures Dorfes. Wenn ihr Dinge baut, die sich hinter der gelben Linie befinden, zählt das nicht mehr zu eurem Dorf und ihr sammelt keine Level-Punkte für die Leiste.

Das ist die Linie eures Dorfes. © LEGO/Epic Games/PlayCentral-Bildmontage

Um schnell im Level voranzuschreiten, könnt ihr einfach die vorgefertigten Strukturen im unter Gebäude (Builds) auswählen. Diese Gebäudestrukturen bringen sehr viele Punkte fürs Dorf-Level.

Dorf-Upgrade Max Level 10: Kosten und Material

Doch auch in „LEGO Fortnite“ ist nichts umsonst. Wenn ihr genug Level beisammen habt, um ein Level hoch zu gehen, müsst ihr noch einmal zum Dorfplatz laufen und im Menü auf Dorf aufwerten (Upgrade Village) klicken.

Hier seht ihr die Übersicht, welche Ressourcen ihr dann alle zum Upgraden benötigt. Das eine oder andere Material wir anfällig, wenn ihr auf Level 10 aufwerten möchtet:

Weichholzstab x15 (Flexwood Rod)

(Flexwood Rod) Obsidianplatte x30 (Obsidian Slab)

(Obsidian Slab) Geschliffener Bernstein x20 (Cut Amber)

Doch ihr solltet beim Anblick dieser Materialien nicht ins Wanken geraten, denn sie sind im Grunde recht einfach zu finden.

Upgrade auf Max Level 10. © LEGO/Epic Games/PlayCentral-Bildmontage

Weichholz finden wir bei Kakteen, Obsidian gibt es in Lavahöhlen in der Trockensteppe (Dry Valley) und Bernstein gibt es ebenfalls in den Trockensteppen. Im Grunde sind alle Materialien recht schnell gefunden. Also kein Stress!

Womöglich wird es in der Zukunft noch mehr Level geben, doch zum aktuellen Zeitpunkt ist Level 10 das höchste Level, das ein Dorf erreichen kann.