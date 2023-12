Bernstein finden und richtig abbauen in LEGO Fortnite – Lösung

In LEGO Fortnite gibt es unterschiedliche Ressourcen, die wir benötigen, um den Survival-Alltag im Klötzchenspaß zu bestehen. Zu diesen Materialien zählt unter anderem der wertvolle Bernstein.

Wir verraten euch in dieser Lösung, wo ihr Bernstein finden könnt, wie ihr ihn abbauen müsst und was es noch so alles über die schönen Steinchen zu wissen gibt.

Weitere Guides zum Spiel „LEGO Fortnite“ findet ihr bei uns in der Guide-Sektion.

LEGO Fortnite – Wofür ist Bernstein gedacht?

Alle Survivor stoßen an einem gewissen Punkt unweigerlich auf den Bedarf nach dem funkelnden Rohmaterial. Denn schon ab Dorf Stufe 3 können wir einige Dekorationen bauen, die Bernstein erfordern.

Es handelt sich hierbei also um ein reguläres Baumaterial, das wir für ganz unterschiedliche Gegenstände verwenden können.

Roher Bernstein wird zu Geschliffener Bernstein. © LEGO/Epic Games/PlayCentral-Bildmontage

Doch allem voran wird Roher Bernstein dafür gebraucht, um ihn zu Geschliffener Bernstein zu verarbeiten. Geschliffene Bernsteine finden viele Einsatzgebiete. Aber verarbeitet nicht jeden Rohen Bernstein, denn auch der Rohe Bernstein wird ab und an für andere Dinge gebraucht!

Wie kann ich Bernstein abbauen?

Eine ganz wichtige Sache vorab: Den Bernstein lediglich zu finden, reicht in diesem Fall nicht aus. Denn Bernstein können wir in „LEGO Fortnite“ nicht einfach so aufsammeln. Viel mehr brauchen wir ein Item, um ihn regelrecht abbauen zu können.

Wir benötigen eine Spitzhacke mit der Seltenheitsstufe „Ungewöhnlich“, also eine grüne Spitzhacke.

Bringt zunächst eure Werkbank auf Stufe 2, also auf „Ungewöhnlich“ Besorgt für das Upgrade 8x Planken (im Sägewerk schneiden) und 3x Panzer (Steinwesen) 8x Planken sägt ihr im Sägewerk aus Holz zurecht

sägt ihr im Sägewerk aus Holz zurecht 3x Panzer erhaltet ihr von den rollenden Steinwesen (Rollern) im Graslandbiom

Erst einmal die Werkbank auf Ungewöhnlich. © LEGO/Epic Games/PlayCentral-Bildmontage

Baut jetzt eine ungewöhnliche Spitzhacke – mit 3x Knochen (Skelette) und 3x Knorrenwurzel (Höhlen) Bedenkt, dass ihr die Knorrenwurzel nur mit einer Waldaxt der Seltenheitsstufe „Ungewöhnlich“ abbauen könnt! Macht euch mit der ungewöhnlichen Spitzhacke jetzt auf die Suche nach Bernstein

Das Schwierigste beim Abbauen von Bernstein ist also gar nicht mal das Finden und Abbauen an sich, sondern viel mehr die Vorbereitung dahin.

Denn ihr benötigt zuerst die ungewöhnliche Waldaxt, um überhaupt die ungewöhnliche Spitzhacke bauen zu können. Und das ist etwas Rennerei.

Aber es hilft ja nichts! Ihr findet die Knorrenwurzeln im Grunde in jeder Höhle, die sich in der Nähe eurer Basis befindet. Betretet eine Höhle im Graslandbiom und haltet nach folgenden Hölzern Ausschau.

So sehen Knorrenwurzeln aus. © LEGO/Epic Games/PlayCentral-Bildmontage

Wo finde ich Bernstein?

Wenn ihr die erste Aufgabe jetzt erfüllt habt, kann es dann auch schon endlich losgehen mit der Suche nach Bernstein. Um Bernstein zu finden, müssen wir ganz genau hinsehen, denn das Material wächst hier nicht auf Bäumen, sondern auf Steingebirgen.

Das ist das Dürretal. © LEGO/Epic Games/PlayCentral-Bildmontage

Verlasst also das Grasland-Biom und sucht ein Wüsten-Biom in eurer Nähe. Ihr findet die gigantischen Bernsteinbrocken nämlich in der sogenannten Trockensteppe.

Wie sieht Bernstein aus?

Wie erkenne ich Bernstein? Bernstein könnt ihr ganz einfach erkennen, denn ihr kennt die gelb-goldene oder orangene Farbe ja sicherlich aus eurem Gedächtnis? Und so ungefähr sehen die Steinchen auch in „LEGO Fortnite“ aus. Obendrein erkennt ihr die Bernsteinerze an ihrem leichten Funkeln.

Endlich, Bernstein! © LEGO/Epic Games/PlayCentral-Bildmontage

Es gibt im Dürretal übrigens Geysire, die ihr nutzen könnt. Wenn ihr auf sie springt, dann werdet ihr in die Luft geworfen. Das hilft manchmal um an höher gelegene Orte an den Gebirgen zu kommen. Und ansonsten müsst ihr einfach Treppen aus Holz bauen. Das geht auch!

Diese Geysire könnt ihr nutzen. © LEGO/Epic Games/PlayCentral-Bildmontage

Wie stelle ich Geschliffener Bernstein her?

Wenn ihr den Rohen Bernstein jetzt abgebaut habt, könnt ihr ihn jetzt in eurer Basis zu Geschliffener Bernstein verarbeiten. Baut dafür einfach einen Edelsteinschneider und es kann auch schon losgehen!

Der Edelsteinschneider benötigt folgende Materialien, die ihr einmal investieren müsst:

20x Marmortafel – Marmor abbauen und zu Marmortafeln verarbeiten

– Marmor abbauen und zu Marmortafeln verarbeiten 5x Roher Bernstein – Siehe Erklärung oben

– Siehe Erklärung oben 5x Sandklaue – Von den Wölfen im Dürretal. Vorsicht, bissig!

– Von den Wölfen im Dürretal. Vorsicht, bissig! 3x Sandpanzer – Von den Rollern im Dürretal. Vorsicht, rollig!

Das ist das Dürretal. © LEGO/Epic Games/PlayCentral-Bildmontage

Wenn ihr jetzt alles für den Edelsteinschneider zusammen habt und ihn platzieren konntet, kann es auch schon losgehen mit dem Schleifen!

Bedenkt, dass ihr auch einen der Dorfbewohner dafür abkommandieren könnt, sobald ihr mit einem Dorf auf Level 6 seid.