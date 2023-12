Brightcore in LEGO Fortnite finden: Vor dem Abbauen gut vorbereiten! – Lösung

In LEGO Fortnite gibt es einen Werkstoff, der zum Anzünden und Erhellen verwendet wird. Er trägt den exotischen Namen Brightcore. Es also so etwas wie ein energiereicher, heller Kern und der ist sehr nützlich in LEGOs Fortnite-Abenteuer.

Aber wo finden wir Brightcore und wie bauen wir das Material ab? In dieser Lösung erfährst du alles, was du über Brightcore wissen solltest.

Wie kann ich Brightcore abbauen?

In der Regel erklären wir euch gern zuerst, wo ihr solch einen Rohstoff findet. Aber im Fall von Brightcore macht es absolut Sinn, sich erst einmal über die Art und Weise des Abbauens Gedanken zu machen.

Denn Brightcore lässt sich nicht ohne Weiteres abbauen, wenn wir es gefunden haben. Der Rohstoff lässt sich lediglich mit einer Spitzhacke der Stufe 3 abbauen, also einer blauen Spitzhacke. Deshalb müssen wir erst einmal eine solche Spitzhacke craften!

Seltene Werkbank herstellen, so gehts!

Wichtig: Um an eine blaue Spitzhacke zu kommen, brauchen wir eine seltene Werkbank (Blau). Falls ihr die noch nicht habt, müsst ihr erst einmal diese Materialien sammeln.

Diese Rohstoffe braucht ihr, um auf die blaue Werkbank aufzurüsten:

Sammelt 12x Knorrenwurzelstab aus Knorrenwurzeln Holzt Knorrenwurzeln mit einer ungewöhnlichen Waldaxt (Grün) in Höhlen ab! Sammelt 15x Marmortafel aus Marmor Baut Marmor mit einer ungewöhnlichen Spitzhacke (Grün) in Höhlen ab! Sammelt 6x Sandklaue von Sandwölfen (Dürretal) Sammelt 3x Sandpanzer von Sandrollern (Dürretal)

Werkbank auf Selten. © LEGO/Epic Games/PlayCentral-Bildmontage

Jetzt müsst ihr in der Werkbank (Selten) zunächst einmal eine blaue Waldaxt herstellen. Dafür benötigt ihr nun 3x Knorrenwurzelstab und 5x Geschliffener Bernstein. Wir erklären in unserer Lösung, wie ihr an Bernstein herankommt:

Und wenn ihr diese blaue Waldaxt jetzt gecraftet habt, könnt ihr auf die Suche nach einem Kaktus gehen abholzen. Für die blaue Spitzhacke brauchen wir nämlich das seltene Weichholz.

In dieser Lösung lest ihr alles über Kakteen und Weichholz, was eigentlich ganz fix geht:

Unbedingt an den Hitzeschutz denken!

Außerdem solltet ihr eine weitere Sache beachten. Im Zielort ist es sehr heiß. Deshalb brauchen wir einen Hitzeschutz. Am besten eignen sich der eine oder andere Schneebeeren-Shake. Der hält immerhin ganze 10:00 Minuten gegen Hitze und im Grunde könnt ihr sie ganz leicht produzieren.

Ein wenig Hitzeschutz muss sein! © LEGO/Epic Games/PlayCentral-Bildmontage

Besorgt Milch bei einer Kuh (Streicheln) Sammelt circa 6x Schneebeeren (Schneebiom) Alle Zutaten im Getränkeautomat zum Schneebeeren-Shake zusammenpressen!

Wo kann ich Brightcore finden?

Nun kommen wir zum Eingemachten! Wenn wir endlich die blaue Spitzhacke haben, suchen wir das Wüstenbiom auf. Es trägt den Namen Dürretal und liegt meist im Norden der Weltkarte.

Hier sucht ihr jetzt nach einer Untergrundhöhle. Welche Höhle das genau ist, ist dabei egal, weil ihr den Werkstoff überall in den Lavahöhlen findet.

Das ist Brightcore. © LEGO/Epic Games/PlayCentral-Bildmontage

Haltet jetzt nach einem stark leuchtenden Stein Ausschau. Er unterscheidet sich stark von den Kupfervorkommnissen hier.

Im Normalfall hängen die Brightcore-Vorkommnisse meist ganz unten an der Lava selbst. Schnappt euch also ein wenig Holz und baut euch eine Leiter oder diverse Brücken, wenn ihr nicht herankommt.

Brightcore findet ihr unten in den Höhlen an der Lava. © LEGO/Epic Games/PlayCentral-Bildmontage

Wofür brauche ich Brightcore?

Ganz wichtig: Wenn ihr einmal unterwegs seid, schnappt euch so viel Brightcore, wie ihr kriegen könnt. Denn ihr braucht im späteren Verlauf des Spiels sehr viel von dem Brennstoff.

Denn es handelt sich hierbei um eine Art Grundstoff, ohne den wir irgendwann nicht mehr vorankommen. Brightcore ist eine Art Brennstoff und er dient dazu, Metall zu schmelzen.

Brightcore braucht ihr für den Metallschmelzofen. © LEGO/Epic Games/PlayCentral-Bildmontage

Deshalb können wir nur mit ausreichend Brightcore einen Metallschmelzofen bauen und mit dem Schmelzen von Metallen wie Kupfer beginnen. Wir können zum Beispiel Kupfer in Kupferbarren umwandeln oder Brightcore als Lampeninhalt zum Erhellen eurer Dörfer verwenden.

Ein Bonustipp: Mit Brightcore könnt ihr zudem eure Ausrüstung dauerhaft verstärken, denn das Brennmaterial könnt ihr zum Herstellen von Glücksbringer des inneren Feuers verwenden.

Mit diesem besonderen Item erhaltet ihr mehr Kondition und Rüstung sowie einen Widerstand gegen kalte Temperaturen. Super nützlich!