Tomberry-Krone stehlen: Wo ist der Tomberry-König in Final Fantasy 7 Rebirth?

In Final Fantasy 7 Rebirth gibt es in Corel die eine oder andere Nebenmission, die uns auf die Suche nach bestimmten Dingen schickt. Ein grüner Auftrag in der Corel-Region verschlägt uns auf die Suche nach dem Tomberry-König. Aber wo fangen wir mit der Suche an? Wo versteckt sich der Tomberry-König?

In dieser Lösung erfahrt ihr alles über den König der Tomberry und wie ihr seine Prächtige Krone stehlen könnt – was gar nicht mal so leicht ist. Doch mit unserer Anleitung ist es überhaupt gar kein Problem und ihr könnt den Auftrag abschließen.

Es handelt sich hierbei um den nachfolgenden Auftrag, der verschiedene Auftragsziele beinhaltet.

© Square Enix/PlayCentral-Bildmontage

Was bringt die Tomberry-Krone?

Warum sollte ich die Tomberry-Krone besorgen? Ihr solltet diesen Nebenauftrag unbedingt abschließen. Und zwar aus mehreren Gründen. Wenn ihr den Auftrag: Der Griff nach sieben Sternen beendet, gibt es ein paar tolle Belohnungen.

Bronze-Trophäe freischalten: „Johnnys Ein-Sterne-Hotel“

freischalten: „Johnnys Ein-Sterne-Hotel“ Freischaltung von Johnnys Sammlung : Exponate ausstellen!

: Exponate ausstellen! Johnnys Strandhotel als Schnellreisepunkt

Blut der Königin Karte 134: Die Johnnys

Karte 134: Die Johnnys Verbundenheit zu Yuffie steigt!

Wie ihr seht, gibt es wirklich eine ganze Reihe an Belohnungen. Doch das Wichtigste ist der Zugriff auf Johnnys Sammlung. Damit könnt ihr eine der mächtigsten Beschwörer-Materias im gesamten Spiel freischalten.

© Square Enix/PlayCentral-Bildmontage

Diese Materia findet ihr in der Roten Schatzkiste, wenn ihr Johnnys Sammlung komplettiert habt. Doch um diese Sammlung überhaupt erst einsehen zu können, müsst ihr den Zugriff auf die Sammlung freischalten. Es lohnt sich also definitiv!

Den Johnnys bei der Renovierung helfen!

Um den Auftrag: Der Griff nach sieben Sternen vollständig abschließen zu können, müsst ihr erst einmal allen Johnnys helfen, das Renovierungsmaterial zu besorgen. Schaut hier in den Guide, um alle acht Seilrutschen zu finden.

Wenn ihr die Items für die Renovierung besorgt habt, müsst ihr zunächst einmal ein Boiler-Ventil herstellen. Das geht über das neue Synthese-Feature. Für das Boiler-Ventil benötigt ihr:

Eisenerz x5

Zinkerz x2

Amethyst x2

Überreicht dem Johnny das Schlüsselobjekt und danach werdet ihr noch einmal in den Süden geschickt, um mit einem weiteren Johnny zu sprechen. Dieser schickt euch auf die Suche nach dem besagten Tomberry-König.

Fundort von Tomberry vorab freischalten!

Wann kann ich den Tomberry-König finden? Diese Information ist super wichtig. Wenn ihr den Auftrag erhaltet, könnt ihr ihn im Normalfall noch nicht direkt finden. Die Voraussetzung fürs Auffinden des Tomberry-Königs ist an mehrere Faktoren gebunden.

© Square Enix/PlayCentral-Bildmontage

Ihr müsst den ersten Besuch in Gold Saucer abgeschlossen haben und so weit in der Hauptgeschichte vorankommen, dass euch der Gold Saucer-Chef Dio seinen Schlüssel für den Buggy überreicht.

Wenn ihr den Buggy habt und die gesamte Corel-Region frei erkunden könnt, fällt sozusagen der Startschuss für die Suche nach dem Tomberry-König.

Tomberry-König: Fundort des Königs

Jetzt könnt ihr euch theoretisch schon auf die Suche nach dem Tomberry-König begeben. Doch es gibt da noch eine weitere Voraussetzung, die ihr erfüllen müsst. Das Zauberwort lautet Lebensquellen.

© Square Enix/PlayCentral-Bildmontage

Nehmt euch Chadleys Weltberichte vor. Ihr benötigt alle 6x Lebensquellen, damit ihr den Tomberry-König als Geheimgegner freischaltet. Erst dann könnt ihr den Tomberry rufen und gegen ihn kämpfen. Zuvor ist an seinem Fundort einfach gar nichts. Es lohnt sich also nicht, schon eher zu diesem Punkt zu reisen. Die Reise wäre umsonst.

Ich binde euch an dieser Stelle den Fundort aller Lebensquellen in der Corel-Region ein.

Die ersten beiden Quellen findet ihr im anfänglichen Gebiet rund um Costa del Sol und die anderen vier Lebensquellen direkt in der Wüste nach Gold Saucer.

© Square Enix/PlayCentral-Bildmontage

© Square Enix/PlayCentral-Bildmontage

Nun habt ihr die Grundvoraussetzung erfüllt, um das Geheimnis: Die Krone der Schröpfung offenbart zu bekommen.

Jetzt könnt ihr in den Buggy einsteigen und zum besagten Zielort fahren. In dem nachfolgenden Schaubild seht ihr den exakten Fundort des Tomberry-Königs in Final Fantasy 7 Rebirth.

© Square Enix/PlayCentral-Bildmontage

© Square Enix/PlayCentral-Bildmontage

Wie kann ich die Prächtige Krone stehlen?

Um an die heiß begehrte Krone zu gelangen, müssen wir zunächst einmal den Tomberry-König schwächen. Jedes Mal, wenn er uns attackiert und sein Ziel verfehlt, müssen wir dem putzigen Gegner ein wenig Schaden zufügen, um ihn schockanfällig zu machen.

Bedenkt, dass er über einen Spezialangriff verfügt. Dieser Angriff bewirkt, dass ein toter Charakter nicht mehr wiederbelebt werden kann. Diesem Angriff müsst ihr unbedingt ausweichen! Sonst schaltet er euch eins nach dem anderen komplett aus.

Haltet deshalb Medica bereit, falls er euch mit seinen Attacken die Bewegungsfreiheit raubt (ganz wichtig).

© Square Enix/PlayCentral-Bildmontage

Ich empfehle Cloud, Aerith und Yuffie für den Kampf einzuspannen. Yuffie kann aus sicherer Entfernung mit ihrem Jutsu auf den Tomberry feuern. Cloud verfügt ebenfalls über einen Fernkampfangriff und Aerith heizt mit ihrer Magie aus der Distanz ein. So kann er euch im Grunde gar nicht zu nahe kommen und der Kampf wird viel leichter.

Wie komme ich an die Krone? Die Prächtige Krone kann nur gestohlen werden. Rüstet vor dem Kampf unbedingt die Materia: Stehlen aus.

Ihr kommt während des Kampfes nur an das Item, wenn er es fallenlässt. Wenn er die Krone verliert, müsst ihr die Fertigkeit Stehlen aktivieren und wählt als Ziel die „Prächtige Krone“. Dann schnappt ihr euch die Krone mit 100%iger Sicherheit.

© Square Enix/PlayCentral-Bildmontage

Wenn ihr die Krone jetzt in eurem Besitz habt, müsst ihr den Tomberry-König vollständig ausschalten. Nun könnt ihr die Tomberry-Krone sicher zu Johnny zurückbringen und den Auftrag: Der Griff nach sieben Sternen endlich abschließen.

Johnnys neues Hotel: Johnny’s Seaside Inn

Und das war es dann auch. Ab sofort erhaltet ihr Zugriff auf Johnnys Sammlung, mit der ihr euch die unfassbar starke Beschwörer-Materia sichern könnt, sowie weitere Belohnungen.

Und wie findet ihr eigentlich Johnnys neues Hotel? Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen und wenn ihr Fragen habt, immer her damit!

© Square Enix/PlayCentral-Bildmontage

Folgt uns auf Social Media, um keine Meldung von PlayCentral zu verpassen: Uns gibt es auf Facebook, Instagram, Twitter und Discord.

* Hinweis: Bei allen Links zu Onlineshops handelt es sich um Affiliate-Links. Wir erhalten für jeden darüber erfolgten Kauf eine kleine Provision – ohne, dass ihr einen Cent mehr bezahlt. Danke für eure Unterstützung!