Pal-Saft leicht finden in Palworld – Tricks zum Sammeln

In der kunterbunten, digitalen Welt von Palworld gibt es nicht nur unzählige Pokémon-Kopien, die überall umherlaufen. Es gibt obendrein ein umfangreiches Housing- und Crafting-Feature, das mit unzähligen Items auskommt und wirklich in die Tiefe geht.

Und deshalb gibt es da auch seltene wie nützliche Items, die wir zum Craften bestimmter Dinge brauchen. Darunter fällt der gute Pal-Saft. Quasi der Saft eurer Kumpels, was ihr an dieser Stelle ja selber interpretieren könnt.

Aber wo finden wir diesen wertvollen Lebenssaft im Spiel? In dieser Lösung verraten wir dir, wie du an den begehrten Umtrunk herankommst und was du unbedingt noch so alles über den Pal-Saft wissen solltest.

Was ist Pal-Saft in Palworld?

Beim Pal-Saft handelt es sich um ein reguläres Material. Ein Item, das ihr zum Weiterverarbeiten verwenden könnt. Das Item dropt in der Spielwelt und kann leicht gefunden werden, wenn man denn weiß, wo man suchen muss.

Pal-Saft in Palworld. © Pocketpair/PlayCentral.de

Fundort von Pal-Saft in Palworld

Wo finde ich Pal-Saft in Palworld? Pal-Saft wird von einigen Pals gedropt. Und zwar von dem Wasser-Pal mit dem Namen Teafant. Er verschießt den Saft durch seinen Rüssel.

Die Teafant-Pals findet ihr an verschiedenen Orten in der Welt. Wir zeigen euch hier das Habitat von Teafant. An diesen Stellen könnt ihr suchen und euch nach den kleinen, putzigen Mini-Elefanten umsehen.

Teafant in Palworld. © Pocketpair/PlayCentral.de

Man kann sie im Grunde gar nicht übersehen, da sie überall in der Gegend umherspritzen. Und sie sind einfach zuckersüß mit ihren großen Dumbo-Ohren.

So sehen Teafanten aus! © Pocketpair/PlayCentral.de

Alternativ könnt ihr euch auf die Suche nach einem Pengullet machen. Die spawnen ebenfalls das gesuchte Item. Sie sehen aus wie kleine putzige Pinguine eben so aussehen. Hier auf dem Bild seht ihr das Habitat der Pengullets.

Pengullet in Palworld. © Pocketpair/PlayCentral.de

Wichtig zu beachten: Wenn ihr euch ihnen nähert, arbeitet am besten mit dem Bogen oder werft einen eurer Kumpel. Hilfe ist hier immer gern gesehen.

Aber keine Sorge, ihr braucht euch gar keine Gedanken darüber zu machen, ob ihr den Teafant oder da Pengullet ausschaltet oder fangt. Denn in beiden Fällen lassen die Tiere den Pal-Saft liegen.

Da ist der Racker! © Pocketpair/PlayCentral.de

Ihr müsst nach dem Kampf lediglich den ausgeschalteten Gegner absuchen, denn das Item bleibt an Ort und Stelle liegen.

Ich würde immer die ganze Herde ausschalten, damit ihr direkt an etwas mehr Pal-Saft herankommt und nicht doppelt und dreifach laufen müsst.

Was kann ich mit dem Pal-Saft herstellen?

Wenn ihr nämlich genug Pal-Saft gefarmt habt, könnt ihr diesen schließlich in der Basis zum Craften verwenden. Hier gibt es ein paar nützliche Items, die ihr herstellen beziehungsweise für die ihr den Saft verwenden könnt.

Zu diesen Items zählt die Infrastruktur mit dem Namen Heiße Quelle und das Ding ist, dass ihr diese unbedingt in eurer Basis aufstellen solltet. Dafür braucht ihr:

30x Holz

15x Stein

10x Paldium-Bruchstück

10x Pal-Saft

Einsatz von Pal-Saft. © Pocketpair/PlayCentral.de

Die heiße Quelle ist der Oberhammer, weil ihr eure Pals so länger und effizienter arbeiten lassen könnt. Baut sie in eurer Basis und dann nehmen die Pals hin und wieder ein Bad in der heißen Quelle zur Erholung. Das erhöht nämlich ihren GEI-Wert, wodurch sie mehr Motivation für die Arbeit haben.

Folgt uns auf Social Media, um keine Meldung von PlayCentral zu verpassen: Uns gibt es auf Facebook, Instagram, Twitter und Discord.