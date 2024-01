Verfluchter Knochen in LEGO Fortnite erhalten, so gehts!

In LEGO Fortnite gibt es ein episches Item, das sehr gut versteckt ist. Doch wir brauchen es zum Craften für hochwertige Ausrüstung, weshalb wir uns auf die Suche begeben müssen.

Wir verraten euch in dieser Lösung, wo ihr das Item namens Verfluchter Knochen findet und was ihr braucht, um es überhaupt in euren Besitz bringen zu können. Denn dieses Unterfangen ist gar nicht mal so leicht!

Was ist ein Verfluchter Knochen in LEGO Fortnite?

Ein Verfluchter Knochen ist ein Gegenstand, den wir erst im späteren Verlauf des Spiels erhalten, also im Lategame. Es handelt sich hierbei um einen epischen Gegenstand, es ist ein lilafarbenes Item.

Wir dürfen den Verfluchten Knochen nicht mit dem regulären Knochen verwechseln, den wir von den Skeletten erhalten, die in der Nacht auftauchen. Es ist sozusagen das stärkere Item von beiden.

Das ist das gesuchte Objekt: ein Verfluchter Knochen. © LEGO/Epic Games/PlayCentral-Bildmontage

Wie kann ich Verfluchter Knochen erhalten?

Bevor ihr euch auf die Reise begebt, solltet ihr euch über eine wichtige Sache im Klaren sein: der Verfluchte Knochen wird von einem schwierigen NPC fallengelassen. Und um den auszuschalten, müssen wir uns entsprechend vorbereiten.

Tipps für die Reise, ich empfehle folgende Items in eurem Inventar:

Langschwert der Stufe 3: seltenes Schwert

der Stufe 3: seltenes Schwert Fackeln oder genug Holz für Lagerfeuer

oder genug Holz für Ausreichend Spiegelei gegen den Hunger

gegen den Hunger Burger für adäquaten Hitzeschutz

© LEGO/Epic Games/PlayCentral-Bildmontage

Wichtig ist hier vor allem das Nahrungsmittel: Burger, da dieses vor Kälte schützt. Die Nahrung wärmt euch von innen, sozusagen. Ihr könnt Burger einfach am Grill braten.

Alternativ solltet ihr einen Ausrüstungsslot mit einem Hitzeschutz bepacken. Hierfür kommt zum Beispiel der Glücksbringer des inneren Feuers infrage. Er schützt vor Kälte und bringt 4x Herzen sowie 7x Rüstung mit.

Das hier sind die Zutaten für den Glücksbringer, die ihr zuvor gesammelt haben müsst, um ihn dann an der Werkbank herstellen zu können:

Der mächtige Kälteschutz. © LEGO/Epic Games/PlayCentral-Bildmontage

Lauft obendrein nur mit einem guten Schwert und einer besseren Recurve-Armbrust los, denn das Vieh hat es drauf! Ich empfehle beides auf Selten, also blaue Items.

Ihr könnt beide Waffen am Essenzentisch verstärken. Bufft dann 2x den Schaden und 1x die Langlebigkeit der Waffe. Das ist meiner Meinung nach ideal, da schon der Weg dahin eine Herausforderung darstellt und ihr mehrere Feinde ausschalten müsst.

Wo finde ich Verfluchter Knochen?

Nun geht es los, die lange Reise beginnt! Und die ist tatsächlich nicht kurz, denn wir müssen erst einmal ein Winterbiom finden. Die Frostlande befinden sich zufällig auf der Karte, aber im Süden oder im äußersten Norden solltet ihr fündig werden.

Wenn ihr das Winterbiom nun betretet, solltet ihr eure Burger für den Hitzeschutz einwerfen, um nicht am Permafrost zu sterben.

Wo fange ich an mit der Suche? © LEGO/Epic Games/PlayCentral-Bildmontage

Wir müssen in den Frostlanden nun eine Höhle suchen, die von außen so ungefähr so aussieht wie hier auf unserem Bildausschnitt. An einer Ecke dieses Berges findet ihr einen kleinen Eingang.

Das ist eine Höhle von außen. © LEGO/Epic Games/PlayCentral-Bildmontage

Falls ihr keinen Eingang findet, lauft auf eine höhere Stelle im Winterbiom und spottet von oben. So konnte ich die gesuchte Höhle bei Tageslicht ausfindig machen.

Die heiße Phase: Tipps für den Kampf

Wenn ihr nun in einer der Eishöhlen angekommen seid, müsst ihr diese nun komplett absuchen. Die gesuchten Kreaturen können jetzt überall in der Höhle sein und es tauchen auch nicht sehr viele von ihnen in einer Höhle auf.

Was ist das Ziel? Das Ziel sind Skelettwölfe, die Verfluchter Knochen fallenlassen, wenn wir sie ausschalten.

Aber Vorsicht, sie sind recht stark und sehr schwer zu besiegen. Deshalb solltet ihr wenn möglich etwas auf Abstand bleiben und mit der Recurve-Armbrust arbeiten.

So sieht der Skelettwolf aus. © LEGO/Epic Games/PlayCentral-Bildmontage

Es bietet sich an, sich eine erhöhte Position zu suchen und den Wolf aus der Höhe auszuschalten. Zur Not könnt ihr euch auch eine eigene Treppe bauen und diese verwenden.

Wofür brauche ich Verfluchte Knochen?

Beim Ausschalten des Skelettwolfes gibt es eine schmackhafte Belohnung und das ist 1x Verfluchter Knochen, den ihr nach dem Kampf aufsammeln könnt (siehe Bild).

© LEGO/Epic Games/PlayCentral-Bildmontage

Es lohnt sich, später noch einmal in die Höhle zu kommen und den Respawn des Skelettwofles mitzunehmen, um den Knochen mehrfach zu farmen. Ansonsten müsstet ihr mehrere Höhlen suchen und das ist noch umständlicher.

Wofür brauche ich Verfluchter Knochen? Der primäre Verwendungszweck von Verfluchter Knochen ist das Craften der stärksten Ausrüstungsgegenstände.

Ihr könnt mit diesem Item und anderen hochwertigen Materialien also die besten Schmuckstücke anfertigen, um euch bestmöglich vor den Gefahren in „LEGO Fortnite“ zu schützen.