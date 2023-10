The Killing Moon: Entscheidungshilfe zur Mission – Cyberpunk 2077 Phantom Liberty

In dieser Cyberpunk 2077: Phantom Liberty-Lösung zur Mission: The Killing Moon erfahrt ihr, was ihr tun müsst, um Songbird erfolgreich durch den Spaceport zu manövrieren.

Außerdem hält die Mission eine mehrere spannende Wendung bereit, die uns zum Nachdenken bringt. Wie sollten wir uns am Ende der Mission entscheiden? Hier lest ihr alle Möglichkeiten und die Konsequenzen.

The Killing Moon – Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Der Auftrag startet, wenn ihr euch im Rahmen der Hauptmission: Firestarter für Songbird entschieden habt. Wartet ein paar Tage ab und dann meldet sich erst Reed zuerst, der sichtlich angefressen von eurer Entscheidung zu sein scheint.

Lauft noch ein wenig in Dogtown umher und kurze Zeit nach Reeds Anruf meldet sich auch endlich Songbird. Wir sollen uns mit ihr im Stadtzentrum, Downtown treffen.

© CD Projekt

Steigt am Treffpunkt von hinten in das Auto und fahrt mit Songbird los. Wenn ihr über Tech-Skill 20 verfügt, könnt ihr sie scannen und erkennen, dass sie extrem instabil zu sein scheint.

Jetzt geht es weiter, wir fahren zum NCX, denn unser Shuttle zum Mond wartet. Übernehmt das Steuer und fahrt ohne Umwege zum Spaceport!

Unser Shuttle zum Mond

Am Spaceport angekommen, geht die Action dann auch schon los. Zunächst überreichen wir Songbird unsere Waffen, da wir die nicht durch die Kontrollen mitnehmen können.

Tychon Terminal

Dann betreten wir den Raumhafen. Lauft kurz die Treppe nach oben, bis zum Sicherheitscheck. Hier müssen wir leider durch, es hilft nichts.

Ihr könnt euch mit einem DirectLink verbinden und müsst nun in die Kamera schauen. Verzögert das, zum Beispiel mit 8-Coolness-Punkten und der Dialogoption: „Welche Kamera?“

Nach dem Scan geht es dann weiter gen Tycho Terminal. Am Gate ist alles dicht, deshalb müssen wir einen Koffer holen, um einen alternativen Zugang zu erhalten. Verwendet den Code: 930604, um den Koffer bei der Gepäckabholstation zu orten, die an der linken Treppe (am Anfang) steht.

Jetzt erhaltet ihr Gepäck Nr. 404, das hinter der Gepäckstation spawnt. Um die OA-Security auszutricksen, müssen wir die Corp-Bud-Uniform anziehen. Jetzt sind wir im Tarnmodus, was jedoch nicht für Kameras gilt.

© CD Projekt

Ganz links vom Eingang aus gesehen, gibt es einen Zugang zur Corp-Bud-Ecke. Wenn ihr die Uniform anhabt, lässt euch die Wache durch.

Ab zum Dach!

Neuer Plan: Aufzug an der Baustelle suchen. Song wurde entdeckt und deshalb müssen wir nun aufs Dach. Ok, kein Problem!

Im großen Raum solltet ihr euch nicht von den Wachen entdecken lassen und wenn doch, muss es schnell gehen. Schleicht euch in den hinteren Bereich an der Markierung, geht die Treppe nach oben und nehmt den Aufzug zum nächsten Raum. Die Cyberware Optische Tarnung wirkt hier Wunder.

Um Song jetzt aufs Dach zu bekommen, müsst ihr rechts die Leiter nehmen und unten den Löschschlauch scannen. Der hängt hier an der Wand. Werft ihn Songbird zu und zieht sie rauf!

© CD Projekt

Vor NUSA verstecken!

Nehmt eure Waffen auf und folgt So Mi. Jetzt wird es heiß und das nicht in einem erotischen Sinne. Denn Präsidentin Myers ist uns auf dem Fersen. Wir müssen uns sofort verstecken!

Folgt Songbird in den Schacht, haltet den Ventilator fest und rutscht durch. Hört euch an, was Reed und Myers besprechen.