Mit Optical Camo unsichtbar werden in Cyberpunk 2077 – Fundort Optische Tarnung

In Cyberpunk 2077: Phantom Liberty gibt es Cyberware, die uns nicht selten mit mächtigen Fähigkeiten ausstattet. Zu den besten Cyberware-Implantaten zählt meiner Meinung nach das Optical Camo (Optische Tarnung) – das ist Ausrüstung, die uns nahezu unsichtbar werden lässt.

Falls ihr noch gar keine Ahnung habt, was das ist und wo ihr diese spezielle Tech findet, erklären wir euch hier in dieser Lösung in Kurzform, was ihr tun müsst, um ein Optical Camo zu erhalten.

Optical Camo in Cyberpunk 2077 – Fähigkeit

Was macht ein Optical Camo in Cyberpunk 2077? Mit einem Optical Camo könnt ihr euch unsichtbar machen, um nicht von Feinden in der Umgebung entdeckt zu werden. Das gilt für die visuelle Wahrnehmung der Feinde.

Diese Fähigkeit ist in einigen Missionen und Aufträgen übrigens essenziell, wenn wir sie mit einem guten Ende abschließen wollen. Von daher ist es immer eine Empfehlung wert, ein Camo-Modul verbaut zu haben.

Es handelt sich hierbei um ein Item, das es in mehreren Seltenheitsstufen für euer Integumentsystem gibt. Es gibt Optical Camos also auf Stufe 3, Stufe 4 und Stufe 5. Und Stufe 5 könnt ihr zudem auf Stufe 5+ upgraden.

Optical Camo: Stufe 3 – 5 Sekunden unsichtbar, 60 Sekunden Abklingzeit

Optical Camo: Stufe 4 – 5 Sekunden unsichtbar, 55 Sekunden Abklingzeit

Optical Camo: Stufe 5 – 7 Sekunden unsichtbar, 50 Sekunden Abklingzeit

© CD Projekt/PlayCentral-Bildmontage

Optische Tarnung ausrüsten: Bedenkt, dass ihr die Optische Tarnung beim Ripperdoc einbauen lassen müsst. Danach könnt ihr sie manuell eurem Quickslot zuweisen (R1 auf der PlayStation und RB auf der Xbox). Falls ihr noch gar keine Tech verbaut habt, ist das euer Platz für Granaten (schaut im Inventar nach).

Die optische Tarnung bringt zudem noch ein paar Extras. Sie skaliert auf die Eingeschränkte Sicht der Gegner und im Stealth-Modus verursacht sie noch Bonusschaden. Bedenkt zudem, dass diese Tech mit dem Attribut Coolness skaliert.

Optische Tarnung im Spiel – Fundort

Wo finde ich Optische Tarnung (Optical Camo)? Das Gute ist, dass ihr die Module der optischen Tarnung an mehreren Punkten im Spiel finden könnt. Es ist also kein einzigartiges Item, das zum Beispiel an eine Mission gekoppelt ist.

Ihr findet die Ausrüstung bei den nachfolgenden Händlern respektive Ripperdocs:

Octavio in Rancho Coronado : Stufe 3 für 10.000 Eddies

: Stufe 3 für 10.000 Eddies Ripperdoc in West Wind Estate : Stufe 3 für 10.000 Eddies

: Stufe 3 für 10.000 Eddies Robert Rainwater in Kabuki : Stufe 4 für 16.000 Eddies

: Stufe 4 für 16.000 Eddies Octavio in Rancho Coronado: Stufe 5 für 50.000 Eddies

Die nachfolgende Karte zeigt euch, wo genau ihr den Ripperdoc Octavio findet. Er ist die erste Anlaufstelle für ein Optical Camo, da er die schwächste und stärkste Variante im Angebot hat.

© CD Projekt/PlayCentral-Bildmontage

Das Stufe-5-Implantat ist allerdings an eine besondere Voraussetzung gebunden. Ihr müsst eine Street Cred von 39 haben. Dann könnt ihr auch diese Tech bei dem Ripperdoc erstehen.

© CD Projekt/PlayCentral-Bildmontage