Viel Leder finden in Palworld – Tipps zum Farmen von Leder

Obgleich Palworld eigentlich gar kein Pokémon-Spiel von Niantic ist, feiert die Community den Pokémon-Klon bis auf die Knochen!

Doch der Titel hat es in sich. Schon zu Beginn des Open-World-Abenteuers kommen unzählige Fragen auf. Aber keine Sorge. PlayCentral hält euch den Rücken frei und verrät euch wie immer wichtige Tipps und Tricks zum Spiel.

In dieser Lösung geht es voll und ganz um das Thema: Leder. Wo finde ich Leder und was kann ich mit dem nützlichen Item anstellen? Wir verraten es euch!

Was ist Leder in Palworld?

In der Welt von Palworld ist Leder ein heißes Gut. Ihr könnt damit nämlich viele wichtige Items herstellen, die im Grunde für den Alltag eurer Abenteuerreise essenziell sind. Es ist ein wichtiges Handwerksmaterial.

Zum Beispiel könnt ihr hochwertige Rüstungen aus Leder herstellen. Und nicht nur das. Aus Leder könnt ihr sogar Melpaca-Sattel craften, mit dem ihr euch schneller fortbewegen könnt. Aber dazu später mehr.

Das ist Leder! © Palworld/PlayCentral.de

Ihr merkt also schnell, dass es sich lohnt, einiges an Leder zu farmen und deshalb solltet ihr euch umgehend auf die Suche nach dem Material machen. Nur wo kann ich denn jetzt Leder finden?

Fundort von Leder in Palworld

Falls ihr einen Vorrat an Leder anlegen wollt, solltet ihr euch zunächst einmal eine einfache Rüstung und einen Steinspeer craften. Ein Bogen für die Jagd wäre auch nicht schlecht und dann kann es auch schon losgehen.

Aber wo finde ich Leder in Palworld? Was ist das Ziel? Das ist im Grunde gar nicht so schwer. Leder bekommt ihr in Palworld von verschiedenen Pals. Darunter dropt Leder zum Beispiel das weit verbreitete Melpaca.

Wir zeigen euch hier das Habitat von Melpaca, wo ihr genau ablesen könnt, wo ihr suchen solltet.

Melpaca findet ihr überall. © Palworld/PlayCentral.de

Macht euch also auf die Suche und haltet die Augen nach den Pals auf, die ihr auf dem nachfolgenden Bild seht. Sie sehen eben aus wie Alpaka der etwas anderen Art.

Leder finden wir bei Melpaca in Palworld. © Palworld/PlayCentral.de

Bedenkt Folgendes: Ihr könnt die Melpaca finden, indem ihr einfach am Tag in der offenen Welt sucht. Sie treten in kleinen Gruppen auf.

Aber um nun an das Leder heranzukommen, könnt ihr das Melpaca entweder fangen oder es ganz ausschalten. Wenn ihr es ausschaltet, findet ihr neben dem Melpaca die heiße Ware. Sammelt euer Leder ein und lauft dann zurück zum Camp.

Was kann ich mit Leder herstellen?

Wie zuvor erwähnt, könnt ihr wertvolle Rüstungen mit Leder herstellen. Doch es gibt noch einen sehr viel wichtigeren Nutzen.

Um auf einem Melpaca reiten zu können, also ein Reittier einsetzen zu können, benötigt ihr ein Melpaca-Sattel. Und um diesen Sattel herstellen zu können, müsst ihr zunächst einmal eine Pal-Ausrüstungs-Werkbank bauen.

Wenn ihr das geschafft habt, benötigt ihr dann folgende Items, um den Melpaca-Sattel herzustellen – darunter das eben gefundene Leder:

3x Leder

5x Wolle

5x Paldium-Bruchstück

Ihr braucht viel Leder! © Palworld/PlayCentral.de

Danach habt ihr das Item im Inventar, unter Wichtiges Objekt. Das ist wichtig, da das oft übersehen wird. Es landet also nicht bei den anderen Items in eurem regulären Inventar.

Und jetzt könnt ihr ein Melpaca als Reittier verwenden, was in der Open World von Palworld echt ein Vorteil ist.

Mit Leder viele Items herstellen. © Palworld/PlayCentral.de

Obendrein könnt ihr mit Leder Foxparks-Geschirr herstellen, was euch hilft euer Foxparks besser zu kontrollieren und ihn als Flammenwerfer auszurüsten.

Und weiter wäre da zum Beispiel das Daedream-Halsband. Damit könnt ihr Daedream dauerhaft draußen lassen, was ohne dieses Halsband nicht möglich ist.

