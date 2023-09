Vollende die meisterliche Waffe in Baldurs Gate 3 (Lösung)

In Sachen Crafting ist in Baldurs Gate 3 leider nicht wirklich viel los, dafür gibt es ab und an eine Quest, die euch dennoch erlaubt, ein bisschen an der Schmiede aktiv zu werden.

So erhaltet ihr bereits in Akt 1 den Auftrag Vollende die meisterliche Waffe. Wie ihr diese Mission erhaltet und was ihr dann tun müsst, um sie zu absolvieren, verraten wir euch in diesem Guide.

Lohnt sich der Aufwand? Kommt ganz darauf an, was ihr erwartet. Am Ende der Quest erhaltet ihr eine seltene Sichel, einen Dolch oder ein Zweihandschwert mit der Verzauberung Stille.

Baldurs Gate 3: Wo ihr die Quest zur meisterlichen Waffe findet

Auf eurem Weg ins Goblinlager kommt ihr mit hoher Wahrscheinlichkeit auch an dem zerstörten Dorf vorbei, in welchem ebenfalls ein paar Goblins im Hinterhalt lauern. Hier seid ihr genau richtig.

Nahe des Schnellreisepunkts findet ihr ein großes Scheunentor, das in einen Keller führt, wo allerlei Schmiedematerialien und eben auch eine Schmiede auf euch warten. Es gibt alternativ noch einen weiteren Zugang.

Klettert dafür in den Brunnen im Dorf und erkundet die Höhle in Richtung Nord/Nordost. Dort findet ihr einen weiteren Zugang zur Schmiede und damit auch zu den bereits erwähnten Materialien.

Seht euch nun genau um und ihr findet den Gegenstand Steilkliffs Blaupausen. Untersucht diese und die Quest Vollende die meisterliche Waffe wird aktiviert. Um sie umzusetzen, müsst ihr aber erst einen anderen Ort erreicht haben.

Hinter diesem Scheunentor befindet sich die gesuchte Schmiede. © Larian Studios

Fundort von Sussurbaumrinde in BG3

Nämlich das Unterreich. Nur hier wächst der mächtige Sussurbaum, dessen Blüten jeglichen Einsatz von Magie blocken können. Sehr praktisch, wenn man es mal mit magiebegabten Feinden zu tun bekommt.

Zugänge zum Unterreich gibt es gleich mehrere. Nicht nur Tante Ethels Teehaus führt euch in die dunklen Abgründe, auch im geschändeten Tempel, also dem Lager der Goblins, gibt es solch einen Eingang.

Der Sussurbaum wird euch dankenswerterweise auf der Karte markiert, ihr müsst den Ort also nur noch aufsuchen. Doch seid gewarnt, vor Ort warten gleich mehrere Feinde darauf, euch eine reinzuwürgen.

Folgt den dicken Ästen des Baumes bis zu seinem Stamm und ihr könnt die Sussurbaumrinde wie einen ganz normalen Gegenstand aufsammeln. Passt gut auf dieses Item auf und verliert es nicht.

Wer unachtsam ist, kann die Rinde nämlich auch fallenlassen, verkaufen oder sogar zerstören, indem sie als alchimistische Zutat zweckentfremdet wird. Muss nicht sein, also lassen wir das auch.

Der Sussurbaum im Unterreich hat auch einen eigenen Schnellreisepunkt. © Larian Studios

Vollende die meisterliche Waffe: Was kann ich jetzt schmieden?

Um die meisterliche Waffe aus der Sussurbaumrinde nun zu vollenden, müsst ihr zu der Schmiede zurückkehren, die ihr bereits im zerstörten Dorf gefunden habt. Jedoch braucht ihr noch eine Zutat.

Nämlich eine weiße, nicht verzauberte oder aufgewertete Waffe. Als Vorlage dient entweder eine einfache Sichel, ein einfacher Dolch oder ein einfaches Zweihandschwert (Großschwert).

Aktiviert den Schmelzofen und interagiert anschließend mit dem Blasebalg, um mit dem Schmieden beginnen zu können. Interagiert mit dem Ofen und legt sowohl die Waffe als auch die Rinde hinein.

Wenn ihr die beiden Gegenstände nun kombiniert, erhaltet ihr die entsprechende Sussurwaffe. Das kann ein Sussurdolch, eine Sussursichel oder ein Sussurschwert sein, jeweils mit einer Waffenverzauberung +1.

So könnte eure fertige Waffe aussehen: Ein seltener Sussurdolch mit Stille. © Larian Studios

Egal welche Waffe ihr nun schmiedet, sie alle erhalten den Effekt Stille, der immer dann eintritt, wenn ihr einen Gegner erfolgreich mit der Sussurwaffe trefft. Feinde, die von Stille getroffen wurden, können keine Zauber mehr wirken.