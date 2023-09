Überwucherter Tunnel in Baldurs Gate 3: So durchquert ihr Tante Ethels Gebiet

Im ersten Akt von Baldurs Gate 3 könnt ihr in den südlichen Sümpfen das Teehaus von Tante Ethel finden. Ein überwucherter Tunnel inklusive Fallen macht euch hier aber ganz schön zu schaffen.

In diesem Guide zu Larian Studios‘ Rollenspiel wollen wir euch erklären, was es im überwucherten Tunnel zu tun gibt, welche Feinde euch erwarten und wie ihr Mayrina retten könnt.

Überwucherter Tunnel in Baldurs Gate 3: So könnt ihr den Tunnel betreten

Wer sich in die Sümpfe im Süden des ersten Akts von Baldurs Gate 3 wagt, bekommt es mit allerlei gefährlichen Fallen und fiesen, blutrünstigen Rotkappen zu tun. Doch die Mühe lohnt sich.

Denn am Ende des Wegs erreicht ihr das Teehaus von Tante Ethel, wo Mayrina gefangen gehalten wird. Um die holde Maid zu retten, solltet ihr ihr von dem Schicksal ihrer Brüder erzählen.

Was der alten Vettel natürlich überhaupt nicht gefällt. Plaudert ihr den Mord aus, zeigt euch angriffslustig oder droht der alten Dame, zeigt sie ihr wahres Gesicht und es kommt zum Kampf.

Normalerweise wird Ethel flüchten, sobald ihr ihr genügend Schaden zugefügt habt, es ist aber auch möglich, die Hexe hier und jetzt zu töten. Dafür ist auch gar nicht viel nötig, nur etwas Planung.

Ihr braucht bestenfalls einen Zauber, eine Schriftrolle oder ein Accessoire mit dem es möglich ist, das Unsichtbare zu sehen, denn Ethel versteckt sich gerne auf magische Art. Guter Fluchtplan.

Aber völlig unnütz, wenn ihr sie dennoch sehen könnt und mit entsprechenden Fähigkeiten festsetzt. Wer nicht laufen kann, kann auch nicht fliehen. Betäubt sie, werft sie um, lasst sie schlafen. Hauptsache, sie kann nicht fliehen.

Solltet ihr die Vettel besiegt haben oder sie ist euch entkommen, gibt es so oder so nur einen Weg: nämlich durch den Kamin. Ja, ihr habt richtig gelesen, der Kamin ist in Wirklichkeit ein Zugang.

Nähert euch ihm und schafft einen Wurf auf Wahrnehmung, um herauszufinden, dass die Rückwand des Kamins lediglich eine Illusion ist, dahinter geht es nämlich noch weiter.

Doch auch wenn euch der Wahrnehmungswurf nicht gelingt, könnt ihr einfach hindurchgehen. So erreicht ihr eine Treppe, die euch schlussendlich in das Gebiet Überwucherter Tunnel führt.

Ob ihr die Illusion erkennt oder nicht ist egal, geht einfach hindurch. © Larian Studios

Überwucherter Tunnel: So rettet ihr die Gefangenen von Tante Ethel

Im überwucherten Tunnel gibt es so einiges zu entdecken, dazu gehören auch die Gefangenen von Ethel, von denen aber leider nur noch zwei am Leben sind. Der Rest hat es längst hinter sich.

Retten könnt ihr davon aber niemanden, zumindest nicht, solange Ethel noch am Leben ist. Unterlasst es unbedingt, den versteinerten Efrin mit Basiliskenöl zu entsteinern.

Solange die Vettel noch am Leben ist, leidet Efrin weiterhin an einer tödlichen Krankheit. Entsteinert ihr ihn, wird er nach einem kurzen Gespräch sofort sterben. Nicht sehr hilfreich.

Ist Ethel aber bereits über den Jordan gegangen, könnt ihr den steinernen Zwerg einfach ansprechen und der ganze Zauber entschwindet von selbst. Das gleiche gilt für den anderen Gefangenen.

Seid also gewarnt: Solange Ethel noch am Leben ist, könnt ihr im überwucherten Tunnel niemandem helfen. Ist die Hexe jedoch tot, lösen sich die Probleme ganz von alleine.

Einzige Ausnahme sind die Leidenden hinter der knorrigen Tür. Diese Sklaven wurden durch Flüstermasken verrückt gemacht und bleiben selbst nach Ethels Tod bekloppt.

Ihr könnt ihnen die Masken klauen, was aber nur bei einem NPC etwas bringt. Der stammelt dann was über Baldurs Tor, den Tunnel verlassen wird er aber nicht. Die anderen sind komplett hinüber, vergesst sie also.

In Überwucherter Tunnel könnt ihr die Gefangenen erst nach Ethels Tod retten. © Larian Studios

Baldurs Gate 3: Wie ihr die knorrige Tür öffnet

Um zu Mayrina gelangen zu können, müsst ihr eine knorrige Tür öffnen, die sich jedoch weigert, sich für euch zu öffnen. Kein Wunder, wenn man bedenkt, was Ethel ihr angetan hat.

Ist die Hexe bereits tot, werdet ihr gar keine Tür vorfinden, lebt Ethel jedoch noch, müsst ihr eine der flüsternden Masken nutzen, die auf dem Tisch neben der Tür liegen. Es gibt aber einen Haken.

Denn obwohl eine flüsternde Maske euch erlaubt, durch die Tür zu schreiten, treibt sie euch auch in den Wahnsinn. Der Debuff ist mächtig, sollte also unbedingt verhindert werden. Aber wie?

Da kommt euer Einfallsreichtum ins Spiel. Es gibt nämlich mehrere Wege, diese Schicksal zu verhindern. Zum Beispiel, indem ihr Schutz vor Gut und Böse auf den Maskenträger anwendet.

Dieser Zauber, ausgesprochen, bevor ihr die Maske aufsetzt, verhindert die negativen Effekte, erlaubt euch aber dennoch, ihre Fähigkeiten zu nutzen. So gelangt ihr auf die andere Seite.

Der Ring, den ihr im Unterreich von dem Gedankenschinder Omeluum erhalten könnt, hat übrigens den gleichen Effekt. Tragt ihr diesen Ring, kann Ethel nicht in euren Verstand eindringen. Praktisch, oder?

Die flüsternden Masken öffnen euch die knorrige Tür, führen aber leider auch zum Wahnsinn. © Larian Studios

Überwucherter Tunnel: Die schädlichen Dämpfe überleben, so geht’s

Die Dämpfe im nachfolgenden Gebiet können nicht verbrannt werden, da sie durch Lüftungsschlitze stets neu ausgetrieben werden. Was bedeutet, dass ihr kreativ werden müsst.

Ihr könnt zum Beispiel über die Dämpfe hinwegfliegen, sofern ihr einen passenden Zauberspruch oder die notwendige Schriftrolle besitzt. Ein mächtiger Sprung kann ebenfalls genutzt werden.

Oder ihr verwendet eine magische Hand und lasst diese schwere Objekte auf die Lüftungsschlitze stellen. Kann kein Gas mehr austreten, verflüchtigt sich der Rest schnell und ihr könnt weiter.

Eine Kombination aus einem Schurken, der die Fallen erkennt, und einem Zauberer, der die magische Hand einsetzen kann, ist im überwucherten Tunnel also ideal.

Wer ein paar Heiltränke entbehren kann, kann auch einfach schnell durch die dichteren Wolkenmassen laufen und über die kleineren Gasbereiche hinwegspringen.

Kleinere Charaktere wie Gnome und Halblinge können sich von starken Charakteren wie Karlach auch über das Gift hinweg werfen lassen. Tut etwas weh, führt aber ebenfalls zum Ziel.

Habt ihr die schädlichen Dämpfe hinter euch gelassen, erreicht ihr den Ort, an welchem Ethel Mayrina gefangen hält. Ist die Alte bereits hinüber, müsst ihr die junge Frau nur noch befreien.

Lebt Ethel jedoch noch, kommt es nun zu einem Bosskampf, der deutlich schwieriger ist als das erste Geplänkel vor dem Kamin. Hier gilt es vor allen Dingen, Mayrina am Leben zu halten.

Die Vettel wird nämlich den Holzkäfig, in welchem Mayrina gefangen gehalten wird, in Brand stecken. Ein Wasserzauber oder eine einfache Wasserflasche lösen das Problem aber schnell.