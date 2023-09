Rätsel in Geschändeter Tempel, so stellt ihr die Mondplatten richtig ein

Wer sich in Baldurs Gate 3 auf der Suche nach dem Nachtlied oder einem Zugang zum Unterreich befindet, kommt höchstwahrscheinlich auch an dem Rätsel in Geschändeter Tempel vorbei.

In diesem Guide zu Larian Studios‘ Rollenspiel wollen wir euch verraten, wie ihr den Bereich entdeckt und wie ihr das Rätsel im Versteck von Wahre Seele Gutt lösen könnt.

Geschändeter Tempel in Baldurs Gate 3: So erreicht ihr den unterirdischen Ort

Wie euch vielleicht bereits aufgefallen ist, haben sich die Goblins in einem verlassenen Tempel der Mondgöttin breitgemacht. Sehr zum Amüsement von Schattenherz, die bekanntlich Shar dient.

Doch der Tempel war schon lange vor der Ankunft der kriegerischen Kleinwüchsigen ein verlassener, trostloser Ort, der aber dennoch einige Geheimnisse zu bieten hat.

Dazu gehört auch ein Zugang zum Unterreich, der jedoch gut versteckt wurde. Um ihn zu erreichen, müsst ihr erst einmal das Versteck von Wahre Seele Gutt, der Schamanin der Goblins, entdecken.

Dies geht auf zwei Wegen. Entweder trefft ihr euch alleine mit Gutt in ihren Gemächern und erlaubt ihr, zu versuchen, euch zu heilen. In diesem Fall wird sie euch natürlich hintergehen.

Was vielleicht nicht das ist, was ihr euch gewünscht habt, aber zumindest gelangt ihr auf diese Weise problemlos in ihre geheimen Gemächer, wo eure Kameraden euch befreien können.

Alternativ schleicht ihr einfach durch das Arbeitszimmer von Gutt und geht auf der rechten Seite durch die schwere Tür. Egal wie ihr es anstellt, den Oger müsst ihr so oder so bezwingen.

Ja, richtig gehört. Wahre Seele Gutt hat einen weiblichen Oger in ihrem Schlafzimmer, der alles angreift, was nicht gut genug überreden kann oder von Gutt bereits als feindlich eingestuft wurde.

Habt ihr euch um den Oger und/oder um Gutt gekümmert, schaut mal in den Nachtschrank neben dem Doppelbett, dort findet ihr nämlich einen Hinweis auf die Lösung des nachfolgenden Rätsels.

Geht hier die Treppe hoch und ihr erreicht Gutts Gemächer. © Larian Studios

Geschändeter Tempel: So löst ihr das Rätsel der Mondgöttin

Vom Schlafgemach der Goblin-Schamanin aus führt eine Treppe weiter nach unten, wo ihr schließlich das zerstörte Heiligtum verlasst und den geschändeten Tempel betretet.

Um hier jedoch weiterzukommen und schlussendlich das Unterreich betreten zu können, müsst ihr die vier Steinplatten in der Mitte des Raums so drehen, dass sie eine bestimmte Form bilden.

Wirklich schwierig ist das Rätsel jedoch nicht und im Vergleich zum Early Access wurde der Anspruch sogar ein ganzes Stück nach unten geschraubt. Es gibt nämlich keine Halbmonde mehr.

Dadurch müsst ihr die Platten nur noch so drehen, dass die oberste Platte (Norden) vier Vollmonde ziert, während die untere Platte (Süden) komplett leer ist. Wie ihr das anstellen sollt?

Ganz einfach: Dreht die vier Platten so, dass sie die Vollmonde nach oben reichen, während die leeren Stellen nach unten gedreht werden. Am Ende sollte es aussehen wie auf unserem Screenshot.

Solltet ihr die Platten in Geschändeter Tempel noch nicht angerührt haben, könnt ihr die folgende Anleitung nutzen, um die Platten richtig zu drehen und das Rätsel zu lösen:

Und so sieht das Rätsel in Geschändeter Tempel aus, wenn es gelöst wurde. © Larian Studios

Rechte Platte: einmal drehen

Linke Platte: dreimal drehen

Untere Platte: zweimal drehen

Rechte Platte: zweimal drehen

Linke Platte: zweimal drehen

Obere Platte: zweimal drehen

linke Platte: dreimal drehen

Rechte Platte: einmal drehen

Und das sollte es auch schon gewesen sein. Besteht die nördliche Platte aus vier Vollmonden und die südliche Platte ist komplett leer, ist das Rätsel gelöst und ein geheimer Gang öffnet sich.

Dieser Gang führt schließlich ins Unterreich und zu einer der letzten Bastionen des Tempels. Hier könnt ihr euren Weg fortsetzen und findet schließlich auch neue Hinweise auf das Nachtlied Baldurs Gate 3.