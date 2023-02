In Hogwarts Legacy kommt ihr am schnellsten an Gold, wenn ihr alte Kleidungsstücke verkauft, schließlich findet ihr in so ziemlich jeder zweiten Kiste neue sowie alte Klamotten. Da wäre doch ein eigener Laden schön, wo man all diese überflüssigen Stofffetzen zu barem Geld machen kann. Und was sollen wir sagen, genau das ist auch möglich, sofern man denn weiß, wo man suchen muss.

Wer Immobilienbesitzer*in in dem anschaulichen Dörfchen Hogsmeade werden will, muss eine ganz bestimmte Quest abschließen, die euch mit einem wahren Feuerwerk an Rätseln und Gefahren konfrontiert. Doch die Mühe lohnt sich, denn in eurem eigenen Geschäft erhaltet ihr deutlich mehr Gold für eure Waren als bei normalen Händlern und Händlerinnen.

Eigener Laden in Hogwarts Legacy: So startet ihr die notwendige Quest

Leider können nicht alle Spieler*innen von Hogwarts Legacy in den Genuss kommen, einen eigenen Laden zu besitzen, denn die Mission, die ihr dafür abschließen müsst, ist exklusiv für die Playstation 5 und kann daher auf anderen Plattformen (noch) nicht absolviert werden. Solltet ihr jedoch stolze Besitzer*innen einer PS5 sein, müsst ihr lediglich Geduld mitbringen.

Denn der Sekundärauftrag Kümmere dich um deine Angelegenheiten kann erst gestartet werden, nachdem ihr die zweite Prüfung von Charles Rookwood abgeschlossen habt und Winter in das Tal von Hogwarts Einzug feiern konnte. Sobald die ersten Schneeflocken auf dem Boden landen, solltet ihr einen Abstecher nach Hogsmeade machen.

Hier trefft ihr schließlich auf die kleine Hauselfe Penny, die euch ein lukratives Angebot unterbreitet. Sofern ihr denn wollt, könnt ihr einen eigenen Laden erwerben und bekommt die freundliche Elfe noch obendrauf. Dafür müsst ihr lediglich mit der Besitzerin Cassandra Moon sprechen und einen Deal mit ihr eingehen.

© Warner Bros. Interactive Entertainment, Inc.

1.500 Gold will sie von euch haben, dann gehört das Grundstück samt Haus euch und ihr könnt ordentlich Taschengeld verdienen. Klingt zu schön, um wahr zu sein. Wahrscheinlich, weil genau das der Fall ist. Sobald ihr nämlich mit der großen Truhe in eurem neuen Laden interagiert, findet ihr euch in einem gruseligen Keller wieder.

Danach seid ihr mittendrin in dem Auftrag, in welchem es um einen Poltergeist namens Fastidio geht, um gruselige Schaufensterpuppen und um Rätsel, die sich um schwebende Laternen drehen. In unserem Guide Kümmere dich um deine Angelegenheiten – So startet und absolviert ihr die exklusive PS5-Quest verraten wir euch ganz genau, wie ihr aus dieser Lage wieder rauskommt.

Charles Rookwoods Prüfung abschließen

Hogsmeade nach Wintereinbruch besuchen

Mit der Hauselfin Penny sprechenCassandra Moon 1.500 Gold übergeben

Mit der Truhe im Laden interagieren

© Warner Bros. Interactive Entertainment, Inc.

Eigener Laden in Hogwarts Legacy: Das bringt euch euer eigenes Geschäft

Seid ihr der Todesfalle entkommen und habt den Mini-Boss am Ende besiegt, gilt es, sich der fürchterlichen Cassandra Moon zu stellen und sie zur Rechenschaft zu ziehen. Ist die Hexe in Gewahrsam, kehrt ihr einfach zu Penny zurück und übergebt der kleinen Dame einen Hut in Hauselfengröße, um sie zu befreien.

Ein eigener Laden und eine freundliche Angestellte sind nun endliche keine Träume mehr. Sucht euch noch einen von drei möglichen Namen für euer Etablissement aus und fortan könnt ihr Penny all die Kleidungsstücke verkaufen, die ihr nicht mehr benötigt. Dafür erhaltet ihr im Schnitt bis zu 20 Goldstücke mehr als in regulären Geschäften.

Solltet ihr weitere Tipps, Tricks und Lösungen zu Hogwarts Legacy suchen, schaut doch gerne mal in unsere Übersicht zu dem Spiel rein, wo ihr zu allen passende Guides findet, seien es die mysteriösen Schatzkarten, besonders knifflige Rätsel oder auch die Fundorte von all den Collectables, die ihr in der zauberhaften Welt finden könnt: Hogwarts Legacy: Komplettlösung & Guides mit Tipps.