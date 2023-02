Hogwarts Legacy: Komplettlösung & Guides mit Tipps

Das Rollenspiel Hogwarts Legacy entpuppt sich als ziemlich umfangreicher Titel mit zahlreichen Quests, einer großen Open World und zahlreichen Entdeckungsmöglichkeiten. Möchtet ihr in dem Spiel wirklich alles entdecken, jedes Geheimnis lüften und sämtliche Steine umdrehen, habt ihr euch einiges Vorgenommen.

Da das Schloss Hogwarts, das Zaubererdorf Hogsmeade und die angrenzenden Ländereien samt dem Verbotenen Wald zahlreiche Geheimnisse verbergen, helfen wir euch in den folgenden Zeilen mit den wichtigsten Tipps und Guide, um nicht den Überblick zu verlieren.

Komplettlösung zu Hogwarts Legacy – Alle Hilfen und Lösungen

Hinweis: Wir werden diese Komplettlösung regelmäßig durch neue Tipps, Tricks und Guides erweitern.

Alle Sammelgegenstände im Überblick

Die Welt von „Hogwarts Legacy“ ist voll von magischen Kreaturen, die nur darauf warten entdeckt zu werden. Hier ist eine Liste der bisher bestätigten Tierwesen, welchen ihr im Spiel begegnen könnt.

Die Heimat des Spielcharakters: So funktioniert der Raum der Wünsche.

Hogwarts, Hogsmeade & Verbotener Wald: Alle bekannten Orte im Überblick.

Neue Zauber, Kleidung & Verbesserungen in der Komplettlösung

Wichtiges zu Zaubern

Wie funktioniert in Hogwarts Legacy das Zaubern und Kämpfen?

Was sind die Kampfarenen? In „Hogwarts Legacy“ gibt es verschiedene Arenen, in denen ihr gegen Wellen von Gegnern antreten könnt.

Wie kann ich die Dark Arts Battle Arena freischalten? Allen Vorbestellern der Deluxe Edition oder der Collector’s Edition steht die Dark Arts Battle Arena zur Verfügung. Dabei handelt es sich um eine illegale Arena tief im verbotenen Wald. Bislang gibt es keine Infos darüber, ob diese Arena auch auf einem anderen Weg erworben werden kann.

Wie steige ich im Level auf?

Durch das Meistern von Herausforderungen innerhalb der Spielwelt erhaltet ihr Erfahrung, um eure Fähigkeiten zu verbessern.

Welche Ausrüstung gibt es?

Im Spiel könnt ihr in Geschäften magische Ausrüstung kaufen, die auch verbessert und spezialisiert werden kann, um offensive oder defensive Attribute im gewählten Spielstil zu erhöhen.

Alle wichtigen Quests/Beziehungslinien (Nebenmissionen)

Laut der Entwickler erwarten euch in „Hogwarts Legacy“ um die 150 Quests, davon sind rund zwei Drittel Nebenquests. Diese kleineren Aufgaben sind lose mit der Story und den Hauptmissionen verbunden und können in einer beliebigen Reihenfolge angegangen werden.

In den geleakten Trophäen für die PlayStation-Konsolen werden drei spezielle Quest aufgeführt, die für den jeweiligen Erfolg abgeschlossen werden sollen. Die drei Auftraggeber sind Natsai Onai, Poppy Sweeting und Sebastian Sallow.

Die rächende Gazelle – Schließe die Beziehungslinie von Natsai Onai ab

– Schließe die Beziehungslinie von Natsai Onai ab Tierische Freunde – Schließe die Beziehungslinie von Poppy Sweeting ab

– Schließe die Beziehungslinie von Poppy Sweeting ab Ein fahles Grab – Schließe die Beziehungslinie von Sebastian Sallow ab

– Schließe die Beziehungslinie von Sebastian Sallow ab Nebenquests führt euch nach Askaban

Wie fällt die Spielzeit von Hogwarts Legacy aus?

Wie lang ist Hogwarts Legacy? Die Spielzeit soll sich laut der Verantwortlichen auf rund 35 bis 70 Stunden erstrecken. Wer wirklich alles entdecken und jeden Erfolg freischalten möchte, der ist sogar gut und gerne bis zu 100 Stunden unterwegs.

Kann man in Hogwarts Legacy böse werden?

Hogwarts Legacy lässt euch böse sein: Das Rollenspiel von Avalanche Software verfügt über ein Moralsystem und stellt euch Situationen entgegen, die eure Moral in Frage stellen und über die ihr bestimmt, wofür ihr steht.

Könnt ihr also böse werden? Diese Beschreibung deutet an, dass es eine gute und eine böse Seite gibt und ihr durch eure Handlungen und Entscheidungen bestimmt, ob ihr gut oder böse werdet. Wie genau sich das dann auf das Spiel auswirkt, ist noch nicht klar.

Es könnte sein, dass dies in etwa so funktioniert, wie wir das aus den Mass Effect-Spielen kennen. Dort war Commander Shepard nicht wirklich abgrundtief böse, sondern handelte eher vorbildlich oder abtrünnig.

Genauso denkbar wäre es aber, dass wir in „Hogwarts Legacy“ zu einem richtig fiesen Zauberer werden können. Wie genau dieses System also funktioniert, geben die Entwickler erst noch bekannt. Klar ist aber bereits, dass ihr in dem Rollenspiel verbotene Flüche wie den Todesfluch Avada Kedavra nutzen könnt.

Wo kann ich Hogwarts Legacy kaufen?

Ihr könnt „Hogwarts Legacy“ bei den bekannten Onlinehändlern wie Amazon, MediaMarkt, Saturn, Otto und Co. kaufen. Wie viel die verschiedenen Editionen kosten, haben wir euch im folgenden Abschnitt aufgelistet.

Wie viel kostet Hogwarts Legacy?

Die Standard Edition kostet für PS4, Xbox One und PC 67,99 Euro , während es für die Current-Gen-Version (PS5, Xbox Series X|S) 74,99 Euro sind.

kostet für PS4, Xbox One und PC , während es für die Current-Gen-Version (PS5, Xbox Series X|S) sind. Die Deluxe Edition kostet für PC kostet 69,99 Euro, während PS5- und Xbox Series-Besitzer 84,99 Euro bezahlen müssen. Die Version für die Nintendo Switch (erscheint erst später) kostet 69,99 Euro.

kostet für PC kostet 69,99 Euro, während PS5- und Xbox Series-Besitzer 84,99 Euro bezahlen müssen. Die Version für die Nintendo Switch (erscheint erst später) kostet 69,99 Euro. Der Preis der Collector’s Edition für PS5 und Xbox Series X liegt bei 299,99 Euro.

Hinweis: Diese Preise schwanken derzeit stark und unterscheiden sich bei dem jeweiligen Händler.

Wann erscheint Hogwarts Legacy?

Wann wird Hogwarts Legacy rauskommen? „Hogwarts Legacy“ erscheint am 10. Februar 2023 für PS5, Xbox Series X/S und den PC. Vorbesteller der Digital Deluxe Edition erhalten 3 Tage früher Zugang zum Spiel, zusammen mit einigen exklusiven In-Game-Gegenständen, die allerdings lediglich als Kosmetik dienen.

Abgesehen davon bietet die PlayStation-Version einige exklusive Inhalte. Die Veröffentlichungen für die PS4, Xbox One und die Nintendo Switch werden zu einem späteren Zeitpunkt dieses Jahr folgen.

Ist Hogwarts Legacy gut?

Wir konnten das Rollenspiel im Rahmen eines Preview-Events bereits anspielen. Unsere Eindrücke haben wir euch in diesem Vorschau-Video mit eigenen Gameplay-Aufnahmen zusammengefasst.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Über Hogwarts Legacy

„Hogwarts Legacy“ ist ein Action-Rollenspiel-Videospiel, das im Harry-Potter-Universum angesiedelt ist. Der Titel wird von Avalanche Software entwickelt und von Warner Bros. Interactive Entertainment veröffentlicht.

„Hogwarts Legacy“ spielt im 19. Jahrhundert zur Zeit der drohenden Koboldaufstände und lässt euch in die Rolle eines Schülers von Hogwarts schlüpfen, der besondere magische Fähigkeiten entdeckt und diese entwickelt, um die Geheimnisse und Gefahren des Zauberschulgeländes zu enthüllen.