Hogwarts Legacy: Kann ich Tiergehege vergrößern?

In Hogwarts Legacy kämpft ihr nicht nur gegen schwarze Hexen und Zauberer, sondern dürft zudem in die Fußstapfen von Newt Scamander treten, indem ihr vielerlei phantastische Tierwesen vor Wilderern rettet und diese anschließend in eurem eigenen Tiergehege pflegt.

Der dafür benötigte Platz wird euch im Raum der Wünsche zur Verfügung gestellt. Dieser passt sich bekanntermaßen an eure Bedürfnisse an und vergrößert sich dementsprechend bei Bedarf. Aber wie genau verhält es sich mit den Tiergehegen? Hier erfahrt ihr alles, was ihr über die Vivarien wissen müsst.

Trivia: Wenn es um die Tiergehege in „Hogwarts Legacy“ geht, fällt mitunter auch der Begriff Vivarium. Dieser entstammt nicht etwa aus der Feder von Harry Potter-Autorin J.K. Rowling, sondern bezeichnet im Lateinischen einen Behälter für lebende Tiere.

So bekommt ihr euer erstes Tiergehege in Hogwarts Legacy

Wir können es euch nicht verübeln, wenn ihr gleich nach eurer Ankunft in der Zauberschule den Raum der Wünsche und euer Tiergehege in Augenschein nehmen wollt. Doch leider verhält es sich damit, wie an Weihnachten: Ihr müsst etwas Geduld mitbringen.

Um den treuherzigen Kreaturen ein Heim geben zu können, müsst ihr zunächst soweit in der Handlung voran kommen, bis ihr die Quest Der Elf, der Schnappsack und der Webstuhl abgeschlossen habt. Erst dann wird der Raum der Wünsche um das erste Tiergehege erweitert.

Wieviele Vivarien kann ich haben?

Durch verschiedene Missionen, könnt ihr insgesamt 4 Vivarien freischalten, die sich thematisch voneinander unterscheiden. So stehen euch schlussendlich folgende Landschaften zur Verfügung: Wald, Küste, Sumpf und Weideland.

Das Waldgehege erhaltet ihr als erstes mit der bereits oben erwähnter Quest Der Elf der Schnappsack und der Webstuhl. Hier können eure geretteten Tierwesen über eine üppige grüne Wiese toben, die von Bäumen und einem Fluss samt Wasserfall umrahmt wird.

Waldgehege und Zugangsportal © Warner Bros. Interactive Entertainment, Inc.

Das Küstengebiet schaltet ihr mit der erfolgreich absolvierten Nebenmission Hauselfenkummer frei. Wie der Name schon sagt, erwartet euch hier ein Strand, der durch massive Felsen begrenzt ist.

Küstenportal zum Strand © Warner Bros. Interactive Entertainment, Inc.

Sobald ihr die Neben-Quest Das Fohlen des Todes abgeschlossen habt, erweitert sich der Raum der Wünsche um ein weiteres Vivarium. Das Sumpfgebiet scheint optimal für die Zucht von Thestralen, die sich hier sichtbar wohl fühlen.

Portal zum Sumpf © Warner Bros. Interactive Entertainment, Inc.

Das letzte Tiergehege erhaltet ihr, wenn ihr die Nebenmission Phönixabflug absolviert habt. Wie der Name schon sagt, könnt ihr während der Aufgabe den Phönix fangen und anschließend auf dem jüngst freigeschalteten Weideland freilassen.

Portal zur Weide mit Phönix © Warner Bros. Interactive Entertainment, Inc.

Kann ich meine Tiergehege vergrößern?

In jedem der 4 Gehege finden 12 Tierwesen Unterschlupf. Allerdings nur von 4 unterschiedlichen Arten. Wenn ihr also beispielsweise Mondkalb, Niffler, Fwuuper, Knuddelmuff und Hippogreif zusammen halten wollt, werdet ihr schnell merken, dass das nicht möglich ist. Selbst wenn diese Tierwesen nur 5 der 12 verfügbaren Plätze einnehmen.

Der Platz in den einzelnen Gehegen ist fest auf 12 limitiert und kann im weiteren Spielgeschehen auch nicht erweitert werden. Allerdings bieten euch alle 4 Vivarien genügend Raum, um alle vertretenen Tierarten aufnehmen zu können.

Kann ich Tierwesen züchten?

Mit erfolgreich abgeschlossener Neben-Quest Das Fohlend des Todes habt ihr außerdem die Möglichkeit, neben Thestralen auch weitere Tierwesen zu züchten. Dafür benötigt ihr lediglich die Zuchtstation, die ihr mit der Mission einhergehend erhaltet.

Um für Nachwuchs zu sorgen, müsst ihr die Zuchtstation in ein Gehege eurer Wahl stellen und darin je ein männliches und weibliches Tierwesen der gewünschten Spezies freilassen. Geht nun zur Tafel der Station und wählt die Art aus, die ihr vermehren möchtet.

An der Zuchtstation könnt ihr für Nachwuchs sorgen © Warner Bros. Interactive Entertainment, Inc.

Die Zucht verläuft in der Zauberwelt weitaus schneller als für uns üblich. Bereits nach 30 Minuten tobt das Jungtier durch euer Vivarium. Sofern ihr es übers Herz bringen könnt, steht es euch natürlich frei, sowohl das Jungtier als auch andere gerettete Kreaturen (zu einem Festpreis von 120 Galleonen) zu verkaufen.

Warum sollte ich Tierwesen züchten?

Bevor Tierschützer*innen Alarm schlagen, sei nochmals erklärt, dass die Tierwesen in „Hogwarts Legacy“ nur deshalb aus freier Wildbahn gefangen werden, um sie vor den Wilderern zu schützen. Zugleich könnt ihr die Kreaturen in den Vivarien züchten und somit für deren Arterhalt sorgen.

Zum Dank bekommt ihr nach erfolgreicher Pflege, die die Tiere übrigens sehr genießen, wichtige Ressourcen, mit denen ihr eure Ausrüstung verbessern könnt. Wie genau das geht, erklären wir euch in diesem Beitrag.