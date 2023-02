Hogwarts Legacy: Alle Tierwesen züchten, fangen & verkaufen, so geht’s

In Hogwarts Legacy lassen sich insgesamt 13 verschiedene Tierwesen fangen und freischalten. Dabei lohnt es sich die eigenen Tierwesen möglichst gut zu behandeln und regelmäßig zu pflegen. Darüber hinaus ist es sogar möglich Tierwesen zu züchten, um Nachwuchs zu erhalten. In den folgenden Zeilen erklären wir euch, wie ihr diese fantastischen Kreaturen freischalten könnt, an welchen Fundorten ihr sie findet und wie viel Gold ihr für die einzelnen Geschöpfe beim Verkauf erhaltet.

Wie schalte ich Tierwesen in Hogwarts Legacy frei?

Tierwesen stehen euch in „Hogwarts Legacy“ nicht direkt zu Beginn zur Verfügung. Ihr solltet erst einmal Fortschritt in der Handlung machen und somit verschiedene Hauptmissionen erfolgreich abschließen. Denn erst innerhalb der 28. Hauptquest namens Der Elf, der Schnappsack und der Webstuhl erhaltet ihr von dem Hauself Deek im Raum der Wünsche einen sogenannten Schnappsack überreicht. Mit dieser Tasche, die ähnlich zu dem Koffer von Newt Scamander aus der Filmreihe Phantastische Tierwesen ist, könnt ihr fortan Tierwesen fangen.

Aber keine Sorge, die Tierchen werden nicht in eine kleine, enge Tasche gesperrt, nur damit ihr diese für das Spiel freigeschaltet habt. Stattdessen erhaltet ihr innerhalb dieser Mission Zugang zum Vivarium. Dabei handelt es sich um ein erstes Gehege im Raum der Wünsche, in dem ihr die Tierwesen wieder aussetzen könnt.

Zusätzlich erhaltet ihr von Deek Futter sowie eine Bürste überreicht, um die gefangenen Tierwesen fortan pflegen zu können. Denn nur wenn ihr euch um die Kreaturen gut kümmert und sie bürstet sowie füttert, könnt ihr wichtige Materialien sammeln. Damit lässt sich eure Ausrüstung verbessern und durch neue Eigenschäften ergänzen.

Von Deek erhaltet ihr den Schnappsack. © Warner Bros./Avalanche Studios/PlayCentral.de

Wie kann ich Tierwesen fangen?

Überall in der Spielwelt von „Hogwarts Legacy“ fangen Wilderer die Tierwesen und halten sie in kleinen Käfigen. Keine Frage also, dass sie bei euch deutlich besser aufgehoben sind als allein dort draußen. Wie gut, dass ihr mit dem Schnappsack nun die verschiedenen Kreaturen retten könnt, aber wie geht das eigentlich genau?

Unkomplizierte Tierwesen wie zum Beispiel ein Knuddelmuff können von euch ganz einfach gefangen, werden. Bei einigen von ihnen bieten sich aber verschiedene Zauber an, um das Fangen mit dem Schnappsack etwas einfacher zu gestalten. So können fliegende Tierwesen zum Beispiel mit dem Zauber Levioso verlangsamt werden, um den Schnappsack einfach einsetzen zu können.

Das Fangen der Tierwesen funktioniert immer auf die selbe Weise. © Warner Bros./Avalanche Studios/PlayCentral.de

Der Schnappsack lässt sich übrigens, genau wie das Futter und die Bürste für die Tierwesen, ganz einfach in den Schnellzugriff legen. Mit der entsprechenden nutzt ihr schließlich die Tasche, solltet dabei aber permanent das zu fangende Tierwesen im Fokus behalten. Je nachdem, welches Tierchen ihr vor euch habt, kann es mal einfach oder schwerer sein, dieses zu fangen. Habt ihr die Tasche lang genug auf ein Wesen gehalten und den Kreis komplett gefüllt, müsst ihr eine Taste drücken. Dieser Vorgang kann sich einige Male wiederholen bis ihr das Tierwesen endlich gefangen habt.

Beachtet, dass sich die Tierwesen in der Reichweite des Schnappsacks befinden müssen, ansonsten leert sich der Kreis wieder.

Tipps für schwer fassbare Tierwesen: Der Zauber Levioso ist nicht nur hilfreich, um fliegende Tierwesen zu retten, ihr erwischt damit auch allgemein schwer greifbare Tierwesen. Verwendet also diesen Zauber, wenn ihr auf ein kleines oder schwer zu fassendes Tierwesen trefft.

Welche Tiergehege gibt es?

Zu Beginn werdet ihr lediglich über das Wald-Tiergehege verfügen, das insgesamt vier Arten und bis zu 12 Tierwesen platz bietet. Etwas später kommt das Tiergehege Küste hinzu, das euch gleichen Platz bietet.

Tiergehege Wald : 12/4

: 12/4 Tiergehege Küste: 12/4

Der Eingang zu eurem ersten Tiergehege im Raum der Wünsche. © Warner Bros./Avalanche Studios/PlayCentral.de

Wie kann ich Tierwesen züchten?

Möchtet ihr in „Hogwarts Legacy“ Tierwesen züchten, müsst ihr erst einmal Zugriff auf den Raum der Wünsche, das Vivarium sowie das Zuchtgehege haben. Letzteres erhaltet ihr erst im Rahmen der Nebenmission Das Fohlen des Todes. Diese Quest startet ihr ebenfalls bei Hauself Deek.

Habt ihr Zugriff auf das Zuchtgehege, müsst ihr dieses im Vivarium aufstellen. Eine weitere Voraussetzung ist, dass ihr sowohl ein weibliches als auch ein männliches Exemplar des Tierwesen gerettet haben müsst, das ihr züchten möchtet. Als nächstes setzt ihr beide Kreaturen in das Vivarium und interagiert mit dem Schild am Zuchtgehege.

Wie viele Tierwesen gibt es insgesamt?

In „Hogwarts Legacy“ werdet ihr auf insgesamt 13 unterschiedliche Tierwesen stoßen. Eine vollständige Liste aller Kreaturen, die in dem Rollenspiel zu finden sind, haben wir euch im Folgenden verbaut.

Diricrawl

Einhorn

Fwuuper

Graphorn

Hippogreif

Jobberknoll

Kniesel

Knuddelmuff

Mondkalb

Niffler

Phönix

Riesige lila Kröte

Thestral

Wie kann ich Tierwesen verkaufen?

Möchtet ihr aus Geldnot eines eurer Tierwesen verkaufen, könnt ihr dies in dem Dorf Hogsmeade in dem Laden Schnabel & Brut machen. Hier erhaltet ihr von Madam Peck pro Tierwesen 120 Galleonen, die ihnen ein sicheres Heim sucht.

Kann ich auf Tierwesen reiten?

Ja, ihr könnt auf insgesamt drei der 13 Tierwesen sogar reiten. Dabei handelt es sich um diese drei Kreaturen:

Hippogreif

Graphorn

Thestral

Der Hippogreif ist eines der elegantesten Tierwesen im Spiel. © Warner Bros./Avalanche Studios/PlayCentral.de

Fundorte aller Tierwesen im Überblick

Die Lebensräume der Tierwesen werden auf der Map von „Hogwarts Legacy“ als eine Pfoten-Symbol angezeigt und können an verschiedenen Orten in der Spielwelt gefunden werden. Wo immer es einen solchen Lebensraum gibt, könnt ihr sicher sein, magische Tierwesen in der Nähe zu finden.

Wird fortlaufend erweitert!

Diricrawl Quest : Professor Howins Aufgabe Fundort : Spielwelt

Einhorn Quest : Das einzigartige Einhorn Fundort : Östlicher Verbotener Wald

Fwooper Fundort : Westlich von dem Schloss Rookwood

Graphorn Hauptmission : San Bakars Prüfung Fundort : Spielwelt

Hippogreif Hauptmission : Ganz weit oben Fundort : Westlicher Verbotener Wald

Jobberknoll Quest : Der Elf, der Schnappsack und der Webstuhl Fundort : Westlich vom Dorf Irondale in der Feldcroft-Region

Kniesel Fundort : Spielwelt

Knuddelmuff Quest : Der Elf, der Schnappsack und der Webstuhl Fundort : Südlich vor dem Dorf Hogsmeade

Mondkalb Quest : Der Elf der Schnappsack und der Webstuhl Fundort : Östlicher Verbotener Wald, Nördlich vom Quidditch-Feld Besonderheit : Spawnen nur nachts, ändert also auf der Karte die Tageszeit.

Niffler Fundort : Südwestlich im Verbotenen Wald, etwas unterhalb der Katakombe von Feldcroft

Phönix Quest : Phönixabflug

Riesige lila Kröte Quest : Professor Howins Aufgabe Fundort : Spielwelt

Thestral Dunkle-Künste-DLC Fundort : Sumpf an der Nordfurt, im Nordosten der Karte



Diese Materialien erhaltet ihr von Tierwesen

Kümmert ihr euch gut um eure Tierwesen, erhaltet ihr regelmäßig wertvolle, magische Materialien von ihnen, wie Knuddelmuffhaare, die ihr zum Verbessern eurer Ausrüstung nutzen könnt und um dieser neue Eigenschaften zu verleihen.

Diese Materialien könnt ihr bei den unterschiedlichen Tierwesen sammeln:

Diricrawl : 3x Feder eines Diricrawls

: 3x Feder eines Diricrawls Einhorn : 3x Einhornhaar

: 3x Einhornhaar Fwuuper : 3x Feder eines Fwuupers

: 3x Feder eines Fwuupers Graphorn : 3x Horn eines Graphorn

: 3x Horn eines Graphorn Hippogreif : 3x Feder eines Hippogreifens

: 3x Feder eines Hippogreifens Jobberknoll : 5x Feder eines Joberknolls

: 5x Feder eines Joberknolls Kniesel : 3x Knieselfell

: 3x Knieselfell Knuddelmuff : 3x Knudeelmuffhaar

: 3x Knudeelmuffhaar Mondkalb : 5x Fell eines Mondkalbs

: 5x Fell eines Mondkalbs Niffler : 3x Fell eines Nifflers

: 3x Fell eines Nifflers Phönix : 3x Phönixfeder

: 3x Phönixfeder Riesige lila Kröte : 3x Krötenwarzen

: 3x Krötenwarzen Thestral: 3x Haar eines Thestrals

Von Deek erhaltet ihr, nachdem ihr die ersten magischen Materialien gesammelt habt, eine Zauberanweisung, um einen verzauberten Webstuhl zu beschwören. Damit könnt ihr magische Materialien nutzen und in jede Faser eurer Kleidung Magie einweben. Dadurch wird eure Ausrüstung auf verschiedenste Weise nützlicher.

Eure Ausrüstung lässt sich an einem verzauberten Webstuhl verbessern. © Warner Bros./Avalanche Studios/PlayCentral.de

Wie kann ich Ausrüstung verbessern?

An einem verzauberten Webstuhl könnt ihr eure Ausrüstung dank magischer Materialien von Tierwesen verbessern. Normalerweise besitzen eure Ausrüstungsgegenstände einen Hauptwert der Offensive oder Defensive. Magische Materialien können genutzt werden, um mit dem Webstuhl einen zweiten Wert hinzuzufügen oder zu verbessern, oder einer Ausrüstung Eigenschaften zuzuweisen. Mehrere kleine Verbesserungen können eure Kampfkraft beachtlich verstärken.

Rettet ihr mächtigere Tierwesen und haltet von ihnen Materialien, könnt ihr noch stärkere Magie in eure Kleidung einweben.