Diricawl fangen in Hogwarts Legacy – Fundorte und Fangtechnik

In Hogwarts Legacy gibt es viele Magische Tierwesen, die sich im Hochland versteckt halten. Sie sind überaus wertvoll und deshalb zum Großteil gar nicht mal so leicht zu finden und zu fangen.

Aber keine Sorge: in dieser Lösungshilfe erfahrt ihr, was es mit dem zauberhaften Diricawl auf sich hat und wie ihr sie am einfachsten fangt.

Falls ihr noch mehr Fragen zum Spiel habt, schaut gerne in unsere Komplettlösung. Hier gibt es alle Lösungen, die euch Schwierigkeiten bereiten könnten!

Was ist ein Diricawl?

Ein Diricawl ist ein Fabelwesen aus der Wizarding World, der Welt hinter Harry Potter. Es ist ein Vogel mit einem flaumigen Federkleid, das keine Fähigkeit besitzt zu fliegen.

Der Diricawl verfügt jedoch über eine andere mächtige Fähigkeit. Das Geschöpf kann sich via Federbausch an einen anderen Ort porten, so ähnlich wie der Phönix.

Wo finde ich ein Diricawl?

In „Hogwarts Legacy“ verstecken sich die Diricawl-Wesen verstreut im Hochland. Sucht erst mal an den nachfolgenden Positionen. Hier solltet ihr auf jeden Fall einen der lustigen Zeitgenossen finden. Aber wenn ihr sie erspäht, nähert euch vorsichtig an!

© Warner Bros./Avalanche Studios/PlayCentral.de

Am besten spawnt ihr beim Fort im Westlichen Tal von Hogwarts. Von da aus ist es nur noch ein Katzensprung in Richtung Südosten. Der Diricawlbau befindet sich am oberen Ende der Ruine.

Wie kann ich Diricawl einfach fangen?

Bei den Magischen Tierwesen in „Hogwarts Legacy“ gibt es einen besonderen Twist. Sie unterscheiden sich von herkömmlichen Sammelobjekten im Spiel, die ihr einfach aufnehmen könnt. Ihr müsst erst vorab schauen, wie ihr das Diricawl fangen könnt.

Durch die Teleportfähigkeit ist das Diricawl besonders schwierig zu fangen. Aber keine Sorge. Wir haben eine Strategie entwickelt, wie ihr es ganz leicht fangen könnt.

Man erkennt sie nur schwer auf den ersten Blick. © Warner Bros./Avalanche Studios/PlayCentral.de

Durch den Zauber Arresto Momentum wird die Fähigkeit des Diricawl stark verzögert. Das heißt, ihr könnt alle vier Balken voll laden, bevor sich der Vogel wieder bewegen kann (oder relativ zeitnahe zum Ende des Zaubers).

Das bietet genug Zeit. Außerdem könnt ihr es mit dem Zauber Levioso probieren. Hiermit sind die Tierwesen auch relativ lange in der Luft gefangen, allerdings benötigt es im Fall der Fälle noch einen zweiten Zauber der selben Art.

Arresto Momentum wäre gut für die Diricawl geeignet. © Warner Bros./Avalanche Studios/PlayCentral.de

Für mehr Hilfen folgt uns gerne auf Social Media. An dieser Stelle erfahrt ihr, wie ihr einen Hippogreif fangen könnt. Und hier erklären wir euch, was es mit den mysteriösen Thestralen auf sich hat.