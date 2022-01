Harry Potter im Stream: Wo kann ich alle 8 Filme schauen?

Die von der britischen Schriftstellerin Joanne K. Rowling erdachte Romanreihe Harry Potter um den gleichnamigen Zauberschüler begeistert seit eh und je Generationen. Für viele ist es mittlerweile sogar zur Tradition geworden die acht Filme (basierend auf sieben Buchvorlagen) jährlich aufs Neue anzuschauen und dabei ganz in die Welt von Harry, Ron und Hermine abzutauchen.

Besonders bequem könnt ihr die komplette Filmreihe bei verschiedenen Streaming-Anbietern schauen. Wir geben euch in diesem Artikel einen Überblick, wo diese aktuell verfügbar sind und welches Abo ihr dafür abschließen müsst.

Harry Potter-Filme streamen: Amazon Prime Video

Auf Amazon sind alle acht Harry Potter-Filme zu finden. Ihr habt dabei mehrere Möglichkeiten, wie ihr Zugang zu diesen erhaltet:

Die beiden Fantastische Tierwesen-Filme sind ebenfalls bei Amazon verfügbar:

Amazon Prime abschließen: Ihr könnt ihr aber auch für Amazon Prime entscheiden. Dabei handelt es sich um ein von Amazon optional angebotenes, kostenpflichtiges Abonnement, mit dem ihr auf zusätzliche Dienste zugreifen könnt. Unter anderem erhaltet ihr mit Amazon Prime Video Zugriff auf tausende Filme und Serien.

Wie viel kostet Amazon Prime? Amazon Prime könnt ihr 30 Tage lang kosten los testen. Nach dem Gratiszeitraum kostet das Abo 7,99 Euro monatlich.

Harry Potter mit dem Sky Entertainment & Cinema Ticket streamen

Neben Amazon Prime Video sind vom 1. Januar bis zum 31. Januar 2022 alle acht Harry Potter-Filme außerdem auf Sky verfügbar. Zusätzlich könnt ihr euch auf Sky die Shows „Harry Potter: Hogwarts Tournament of Houses“ sowie „Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts“ anschauen. Wir erklären euch im Folgenden, welche Abos ihr dafür bei Sky abschließen müsst.

Alle Sky Ticket-Kunden mit dem Sky Entertainment & Cinema Ticket können alle Harry Potter-Filme in Full HD streamen. Sky Entertainment&Cinema Ticket inklusive Harry Potter könnt ihr ab 9,98 Euro im Monat streamen.

Alle Abo-Kunden mit Sky Cinema Paket können alle Harry Potter Filme in Full-HD sehen und mit dem UHD-Upgrade ist Harry Potter in 4K /UHD bei Sky (und in Dolby Atmos) mit dem Sky Q Receiver zu sehen.

Tipp: Möchtet ihr nur die Harry Potter Reunion OHNE die „alten“ Harry Potter-Filme streamen, dann genügt das günstigere Sky Entertainment Ticket für 4,99€/Monat (im 3-Monats-Abo). Anschließend zahlt ihr 9,99 Euro monatlich. Das Entertainment Ticket ist jederzeit kündbar.

Harry Potter bei Netflix streamen

Der dritte Anlaufpunkt, um alle acht Harry Potter-Filme zu schauen ist der Streaming-Dienst Netflix. Seit dem 1. Januar 2022 ist die komplette Filmreihe hier verfügbar.

Welche Streaming-Abos gibt es bei Netflix? Netflix bietet euch Basis, Standard und Premium als Abomodell an.

Basis für 7,99 € mtl. : Gute Videoqualität mit Standard-Auflösung (480p). Auf jedem Smartphone, Tablet, Computer oder Fernseher schauen.

: Gute Videoqualität mit Standard-Auflösung (480p). Auf jedem Smartphone, Tablet, Computer oder Fernseher schauen. Standard für 12,99 € mtl. : Großartige Videoqualität mit Full HD (1080p). Auf jedem Smartphone, Tablet, Computer oder Fernseher schauen.

: Großartige Videoqualität mit Full HD (1080p). Auf jedem Smartphone, Tablet, Computer oder Fernseher schauen. Premium für 17,99 € mtl.: Beste Videoqualität mit Ultra-HD (4K) und HDR. Auf jedem Smartphone, Tablet, Computer oder Fernseher schauen.

Dabei liegt es ganz an euch, für welches Abomodell ihr euch entscheiden möchtet. Bei allen drei ist die komplette Filmreihe von Harry Potter verfügbar. Der Unterschied liegt also ausschließlich in der Videoqualität, in der ihr die Inhalte streamen könnt.

Die beiden Fantastische Tierwesen-Filme sind ebenfalls bei Netflix verfügbar:

Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind

Phantastische Tierwesen: Grindelwalds Verbrechen

Harry Potter als DVD-Box oder Blu-ray kaufen

Seid ihr Sammler und möchtet die Harry Potter-Filme gerne in physischer Form in eurem Regal stehen haben, habt ihr die Wahl zwischen verschiedenen Boxen als Blu-ray und DVD. Wir könne euch die Harry Potter: The Complete Collection – Jubiläums-Edition als VD für 31,99 Euro beziehungsweise als Blu-ray für 39,99 Euro empfehlen.