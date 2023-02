Wer in Hogwarts Legacy gegen die Künste der dunklen Magie antritt, braucht natürlich selbst ein paar gute Zauber, um sich behaupten zu können. Doch auch für die Erkundung und das Sammeln von Collectables sind die Zaubersprüche von großem Nutzen, daher ist es selbstverständlich, dass ihr sie so früh wie möglich erlernen wollt.

In diesem Guide verraten wir euch ganz genau, welche Formen von Zauber es in dem Spiel gibt, wie sie euch bei euren Abenteuern dienlich sein können und natürlich wie ihr sie erlernen könnt. Bedenkt, dass viele Zaubersprüche erst im späteren Spielverlauf freigeschaltet werden, ihr müsst also der Handlung folgen, um sie nutzen zu können.

Hogwarts Legacy: Alle Zauber vom Typ Nutzen

Zauber vom Typ Nutzen sind unentbehrlich bei euren Erkundungstouren, da ihr ohne sie immer wieder aufgehalten werdet. So könnt ihr ohne Lumos keine der Leeren Gemälde enthüllen, ohne Reparo bleiben zerstörte Objekte kaputt und ohne die Desillusionierung könnt ihr euch nicht frei in gefährlichen gebieten und verbotenen Abteilungen bewegen.

Lumos

Mit diesem Spruch könnt ihr im Dunkeln sehen oder Rätsel lösen, für die zusätzliches Licht benötigt wird. Ihr erlernt den Spruch automatisch im Verlauf der allerersten Mission.

Reparo

Ermöglicht es dir, gewisse beschädigte Objekte rasch in ihren ursprünglichen Zustand zurückzuversetzen. Ihr könnt den Spruch bei der Sekundäraufgabe Professor Ronens Aufgabe erlernen, die euch zur Verfügung steht, sobald ihr den ersten Schultag hinter euch gebracht habt.

Desillusionierung

Lässt dich mit deiner Umgebung eins werden, wodurch du für andere schwerer wahrzunehmen bist. Ihr erlernt diesen Spruch automatisch während der Hauptmission, sobald ihr im Verlauf von Geheimnisse der Verbotenen Abteilung mit Sebastian unterwegs seid.

Wingardium Leviosa

Lässt bewegliche Objekte schweben und kontrolliert sie. Wenn ihr den Zauber lernen wollt, müsst ihr in der Handlung soweit vorankommen, dass die Sekundärmission Professor Garlicks Aufgabe I freigeschaltet wird. Testet für sie die im Auftrag erwähnten Pflanzen im Kampf und besucht anschließend den Unterrichtsraum für Kräuterkunde.

© Warner Bros. Interactive Entertainment, Inc.

Hogwarts Legacy: Alle Zauber vom Typ Verwandlung

Diese Zauber haben in der normalen Welt keinen Nutzen, doch im Raum der Wünsche könnt ihr damit eine Menge anstellen. Mit den Verwandlungszaubern erschafft ihr Gegenstände, ändert den Raum der Wünsche nach euren eigenen Vorstellungen ab und schafft einen Rückzugsort, der ganz genau euren Bedürfnissen entspricht.

Beschwörungszauber

Beschwört Gegenstände aus dem Nichts, wenn im Raum der Wünsche gewirkt. Passend zu seinem Nutzen erlernt ihr den Beschwörungszauber, sobald ihr den Raum der Wünsche gefunden habt. Dies geschieht automatisch während der Handlung von „Hogwarty Legacy“.

Evanesco

Lässt Gegenstände verschwinden und bringt Mondsteine zurück, wenn er im Raum der Wünsche angewandt wird. Ihr erlernt diesen Spruch im Verlauf der Hauptmission Raum der Wünsche, wo euch Professor Weasley unterrichten wird.

Änderungszauber

Dies ist der letzte der drei Sprüche vom Typ Verwandlung, die ihr in diesem Spiel erlernen werdet. Sprecht mit Professor Weasley, nachdem ihr die ersten Gegenstände im Raum der Wünsche erschaffen habt. Anschließend müsst ihr nur noch Mondstein sammeln und zu Weasley zurückkehren, um den Änderungszauber zu lernen.

© Warner Bros./Avalanche Studios

Hogwarts Legacy: Alle Zauber vom Typ Schaden

Im Kampf gegen die Dunklen Küste helfen keine netten Worte und hübschen Zaubersprüche, hier müsst ihr Nägel mit Köpfen machen und das geht am besten mit den höchst aggressiven Zaubern vom Typ Schaden. Reißt euren Feinden die Waffen aus den Händen, steckt sie in Brand und zerschmettert sie an Felsklippen.

Expelliarmus

Reißt den meisten Gegnern Zauberstäbe und Waffen aus der Hand. Verursacht außerdem bei allen Gegnern Schaden, auch wenn sie keine Waffen tragen. Ihr erlernt diesen Spruch durch die Sekundärmission Professor Hecats Aufgabe 2. Diese Mission steht euch zur Verfügung, sobald ihr im Verlauf der Handlung in der Verbotenen Abteilung wart.

Incendio

Hat eine geringe Reichweite. Darum müsst ihr euch nahe am Ziel befinden. Er verursacht erheblichen Schaden und zündet bestimmte Objekte an. Ihr erlernt diesen Spruch automatisch während der Kampagne, nämlich sobald ihr die Mission Professor Hecats Aufgabe I abgeschlossen habt.

Diffindo

Fügt Objekten und Gegnern aus der Ferne einen Hieb zu und verursacht beträchtlichen Schaden. Ihr lernt diesen Zauber von Professor während der Sekundärmission Professor Sharps Aufgabe 2, die euch zur Verfügung steht, sobald ihr die Hauptmission Im Schatten der Krypta freigeschaltet habt.

Confringo

Ein Blitz mit großer Reichweite, der Schaden verursacht, wenn er trifft. Lässt sich perfekt mit Brandschaden kombinieren. Ihr erlernt diesen Zauber automatisch während der Hauptmission Im Schatten der Krypta.

© Warner Bros. Interactive Entertainment, Inc.

Hogwarts Legacy: Alle Zauber vom Typ Kontrolle

Diese Zauber sind euer bester Freund, denn sie helfen euch nicht nur im Kampf, wo ihr die sprichwörtliche Kontrolle über das Geschehen behalten könnt, nein, sie haben auch bei euren Erkundungstouren großen Nutzen und sind unablässig, um alle Geheimnisse in Hogwarts Legacy zu enthüllen und alle Sammelobjekte zu finden.

Levioso

Lässt Objekte und Gegner schweben. Nützlich sowohl zum Lösen von Rätseln als auch zum Überraschen von Gegnern. Ihr erlernt diesen Spruch automatisch im Verlauf der Handlung, sobald ihr das erste Mal am Unterricht Verteidigung gegen die dunklen Künste teilnehmt.

Glacius

Friert Gegner ein und erhöht den Schaden, den sie durch Folgeangriffe erleiden. Um diesen Zauber erlernen zu können, müsst ihr in der Hauptgeschichte zusammen mit Professor Fig im Kartenraum gewesen sein. Anschließend erhaltet ihr die Sekundäraufgabe Madam Kogawas Aufgabe I.

© Warner Bros. Interactive Entertainment, Inc.

Hogwarts Legacy: Alle Zauber vom Typ Grundlegend

Dies sind die grundlegenden Zauber, die ihr im Verlauf eures Abenteuers freischalten werdet. Ihr müsst sie nicht separat lernen und braucht auch nicht die Augen danach offen halten, denn diese Zaubersprüche werden eurem Repertoire sowieso zugefügt, macht euch also keine Sorgen und genießt einfach die Story.

Basiszauber

Verursacht geringen Schaden bei Gegnern und Objekten. Ihr beherrscht diesen Spruch von Anfang an und müsst ihn daher nicht separat erlernen.

Revelio

Hebt eine Vielzahl nützlicher und interaktiver Ziele in der Welt hervor, darunter versteckte Objekte, Puzzle-Elemente, Beute, Gegner und mehr. Ihr erlernt diesen nützlichen Spruch automatisch im Verlauf der ersten Mission.

Protego

Schützt vor einer Vielzahl von Angriffen, einschließlich Zaubersprüchen, Waffenschlägen und mehr. Ihr erlernt diesen Spruch während eures ersten Kampfes gegen die Ritterstatuen, auf eurer ersten Mission mit Professor Fig.

Stupor

Betäubt Gegner und macht sie zu leichten Zielen für Folgezauber. Es verursacht keinen direkten Schaden, aber betäubte Gegner nehmen extra Schaden, der durch goldene Zahlen angezeigt wird. Ihr erhaltet diesen Spruch ebenfalls während der allerersten Mission mit Professor Fig.

Petrificus Totalius

Mächtig genug, um die meisten Gegner dauerhaft zu blockieren. Gedacht, um sich an ahnungslose Feinde heranzuschleichen und diese dann sofort außer Gefecht zu setzen. Ihr erlernt auch diesen Zauber automatisch, wenn ihr in der Geschichte vorankommt. Macht euch also keine Gedanken und übt euch stattdessen einfach in Geduld.

Alte-Magie-Wurf

Beschwört spezielle Umgebungsobjkte herbei und wirft sie dann auf den anvisierten Gegner. Besonders nützlich, um Schildzauber zu durchbrechen. Ihr erhaltet diesen Spruch automatisch im Verlauf der Handlung, nämlich während eures ersten Besuchs in Hogsmeade.

Alte Magie

Wenn mindestens eine Leiste eurer Alte Magieanzeige voll ist, könnt ihr verheerende Angriffe Alter Magie entfesseln, die massiven Schaden zufügen und Schildzauber brechen. Ihr schaltet diese Zauberei automatisch im Verlauf der Handlung frei, nämlich während eures ersten Aufenthaltes in Hogsmeade.

(…) Dieser Guide befindet sich aktuell noch im Aufbau und wird regelmäßig aktualisiert.