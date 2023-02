Avada Kedavra in Hogwarts Legacy lernen: Im Schatten des Relikts – Lösung

In Hogwarts Legacy könnt ihr alle drei Unverzeihlichen Flüche lernen und somit auch außerhalb der Arenen gegen Feinde einsetzen. In diesen Beiträgen haben wir euch bereits erklärt, wie ihr den Cruciatus-Fluch und den Imperio-Fluch lernt. Nun widmen wir uns dem berüchtigten Todesfluch Avada Kedavra.

Was ist Avada Kedavra?

Avada Kedavra ist ein Fluch, der in der Welt der Magie als einer der Unverzeihlichen Flüche bekannt ist. Dieser Fluch ist berüchtigt dafür, dass er sofort und unumkehrbar zum Tod führt.

In den Büchern und Filmen wird dieser Fluch oft von Voldemort und seinen Anhängern eingesetzt, um ihre Gegner zu töten oder um sich von unliebsamen Personen zu befreien. Der Fluch ist sehr schwer auszuführen und erfordert eine starke Konzentration sowie eine hochentwickelte Magie.

In der Geschichte wird Avada Kedavra oft als Symbol des Bösen dargestellt, da der Fluch keine andere Absicht hat, als jemanden zu töten, ohne dabei jegliche physische Schmerzen oder Qualen zu verursachen. Der Gebrauch von Avada Kedavra ist in der magischen Welt illegal und mit schweren Strafen, einschließlich des Einsatzes von Dementoren, verbunden.

In „Hogwarts Legacy“ könnt ihr den Fluch ebenfalls lernen und sogar in sämtlichen Kämpfen einsetzen.

Wie lerne ich Avada Kedavra in Hogwarts Legacy?

Alle drei Unverzeihlichen Flüche lernt ihr in „Hogwarts Legacy“ von eurem Mitschüler Sebastian Sallow im Rahmen verschiedener Quests. Den Beginn macht der Cruciatus-Fluch, es folgt zur Mitte der Handlung der Imperius-Fluch und erst recht spät im Spiel schließlich der Todesfluch Avada Kedavra.

Wir haben rund 30 Stunden in „Hogwarts Legacy“ investiert, ehe wir diese Mission erhalten haben. Da wir aber zwischendurch viele kleinere Aufgaben übernommen und sorgfältig die Spielwelt erforscht haben, dürftet ihr auch in etwas kürzerer Zeit den Todesfluch lernen. In den Kampfarenen könnt ihr alle drei Unverzeihlichen Flüche übrigens direkt zu Beginn einsetzen.

Quests für Unverzeihliche Flüche:

Avada Kedavra freischalten: Im Rahmen der Hauptmission im Schatten des Relikts kehrt ihr in die Katakomben von Feldcraft zurück. Am Eingang der Höhle trefft ihr auf Ominis sowie Sebastians Schwester Anne, die ihren Onkel Solomon zur Hilfe holen möchte. Der Slytherin redet davon, dass er seinen Freund aufhalten müsse und er diesen in den Katakomben suchen wird. In den Höhlen wimmelt es nun allerdings von Inferi, die von Sebastian kontrolliert werden.

Als ihr in den Katakomben schließlich auf Sebastian trefft und mit ihm redet, schaltet sich Solomon ein, der alles andere als erfreut über den Fortgang der Geschichte ist. Dieser beschafft sich mit dem Zauber Accio von seinem Neffen das Relikt und zerstört es. Daraufhin greift Sebastian seinen Onkel an, wodurch ein erbitterter Kampf beginnt, den ihr für euren Freund ausfechten müsst.

Am Ende des Kampfes tötet Sebastian seinen Onkel mit dem Todesfluch Avada Kedavra. Seine Schwester Anne, die das Geschehen mitverfolgt hat, entwaffnet daraufhin ihren Bruder, vernichtet mit einem mächtigen Incendio-Zauber die restlichen Inferi und rennt schließlich zu Solomon. Rasend vor Zorn zerstört sie das Zauberbuch von Slytherin aus dem Skriptorium und disappariert dann mit ihrem Onkel.

Der Todesfluch steht euch jetzt zur Verfügung. © Warner Bros./Avalanche Studios/PlayCentral.de

So funktioniert Avada Kedavra

Nun müsst ihr nur noch Sebastian folgen und somit die Katakomben verlassen. Wieder am Eingang angekommen bekommt ihr endlich die Möglichkeit Avada Kedavra zu lernen. Als Dialogoptionen stehen euch lediglich zwei Möglichkeiten zu Auswahl:

Das ist nicht der richtige Zeitpunkt.

Ja, bitte.

Ähnlich wie auch bei Crucio und Imperio könnt ihr nun selbst entscheiden, ob ihr den Fluch wirklich lernen wollt oder nicht. Seid euch aber im Klaren darüber, dass bislang keine Alternative bekannt ist, um Avada Kedavra im weiteren Spielverlauft zu lernen. Es scheint nur diese eine Möglichkeit dafür zu geben.

Der letzte Anblick eines Gegners, der gegen euch kämpft. © Warner Bros./Avalanche Studios/PlayCentral.de

Nehmt ihr das Angebot an, bringt euch Sebastian den Todesfluch bei. Auch diesen Zauber könnt ihr euch nun in den Schellzugriff packen und im Kampf mit den anderen beiden Unverzeihlichen Flüchen kombinieren.

Bedenkt allerdings, das der Fluch zwar auf der Stelle Gegner tötet, dafür aber eine recht hohe Abklingzeit besitzt. Ihr solltet euch Avada Kedavra also besser für herausfordernde Gegner aufsparen und damit nicht direkt den Kampf eröffnen.