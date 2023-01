Hippogreif freischalten in Hogwarts Legacy, so gehts!

Die Wizarding World, das „Harry Potter“-Universum, strotzt nur so vor fantastische Tierwesen. Und Überraschung: einige davon können wir sogar im Action-RPG Hogwarts Legacy spielen. Sie dienen uns als Reittier!

Darunter befindet sich der Hippogreif (Hippogryph), ein Fabeltier mit einem Pferdekörper und einem Greifenkopf, der als Reittier sicher eine gute Figur macht. Das überaus beeindruckende Geschöpf schwebt mit uns als Zauber*in durch die Lüfte über Hogwarts.

Aber was müssen wir tun, um solch einen Hippogreif freizuschalten, damit wir ihn zum Fliegen rufen können? In dieser Lösung erfahrt ihr alles über das begehrte Fluggeschöpf.

Hippogreif als Reittier in Hogwarts Legacy

Gibt es Hippogreifen in den Büchern? Ja, das Mischwesen kommt in den Büchern und Filmen vor. In der dritten Klasse lehrt Hagrid hippogreifgerechte Verhaltensweisen, was zu einem Zwischenfall führt. Der Hippogreif Seidenschnabel soll schließlich hingerichtet werden, was Harry Potter und Hermine Granger jedoch zu verhindern wissen.

Seidenschnabel ist mit Sicherheit der bekannteste Hippogreif, den wir aus dem „Harry Potter“-Universum kennen. Aber fällt euch da noch einer ein? Schreibt es gerne unten in die Kommentare!

Was kann das Hippogreif-Mount? Auf dem zauberhaften Lebewesen könnt ihr reiten – und noch viel wichtiger ist das Fliegen. Mit einem Hippogreif saust ihr in Windeseile durch die Lüfte. Schaut mal hier.

Mit einem Hippogreif über Hogwarts? Einfach magisch! © Warner Bros./Bilmontage PlayCentral

Dabei könnt ihr also auf den ollen Besen verzichten, ein Hippogreif macht definitiv eine schickere Figur! Vor allem, da es die Tierwesen in verschiedenen Farben gibt. Haben wir die Qual der Wahl?

Wie kann ich ein Hippogreif freischalten?

Nicht ganz! Denn es gibt mehrere Methoden, einen Hippogreif in „Hogwarts Legacy“ freizuschalten. Und daran sind dann auch die entsprechenden Farben gebunden.

Wie schalte ich den Onyx-Hippogreif frei? Einen der Fluggefährten können wir erhalten, indem wir das Spiel vorbestellen. Und das ist mit Sicherheit die einfachste Option.

Wenn ihr das Spiel vor dem Release bestellt, winkt ein sogenannter Preorder-Bonus (mehr dazu im großen Preorder-Guide). Dabei ist es egal, welche Version ihr vorbestellt. Der Bonus ist überall enthalten.

Der Onyx-Hippogreif ist eine düstere Version des Hippogreifs mit den sehr dunklen, schwarzen Farben (siehe Bild). Hierbei handelt es sich um eine Farbvariante des Hippogriff.

Das ist der Onyx-Hippogreif in „Hogwarts Legacy“. © Warner Bros./Bilmontage PlayCentral

Wichtig: Da es sich um einen exklusiven Preorder-Bonus handelt, kann es sein, dass dieser Onyx-Hippogreif mit dieser expliziten Farbe nicht anderweitig im Spiel zu finden ist.

Wie schalte ich weitere Hippogreifen frei? Davon ab gibt es noch weitere Hippogreifen in „Hogwarts Legacy“, darunter der Weiße Hippogreif.

Diesen könnt ihr freischalten, indem ihr die Quest Highwing erfolgreich besteht.

Im Laufe des Abenteuers werdet ihr mit einem wunderschönen, weißen Hippogreifen konfrontiert, den ihr aus der Gefangenschaft befreien müsst. Das lassen wir uns natürlich nicht zweimal sagen und geben alles!

Den Hippogreif befreien wir! © Warner Bros./Bilmontage PlayCentral

Gefällt euch der Hippogreif als Reittier oder würdet ihr lieber auf ein anderes Tierwesen wie Thestrale zurückgreifen? Lasst es uns wissen!

Schaut unbedingt auf unserer Themenseite zum Spiel vorbei, hier gibt es mehr Infos, Tipps und Tricks sowie unsere Komplettlösung.