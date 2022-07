Hogwarts Legacy: Hier werdet ihr das Spiel vorbestellen können – Preorder-Guide

Im Jahr 2022 kommen und kamen viele interessante Spiele auf den Markt. Einige hatten einen großen Hype, auf andere wird sich immer noch gefreut. Hogwarts Legacy dürfte mit seinem Release allerdings einige seiner Konkurrenten in den Schatten stellen. Fans warten so gespannt darauf, wie auf kein anderes Spiel.

In diesem Preorder-Guide verraten wir euch alle Infos dazu, wo ihr das Spiel vorbestellen könnt.

Hier könnt ihr Hogwarts Legacy vorbestellen

Auf welchen Plattformen erscheint Hogwarts Legacy? Das Action-Rollenspiel wird sehnsüchtig von den Fans des Harry Potter-Universums und darüber hinaus erwartet. Es wird auf den Plattformen PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch und für den PC erscheinen. Durch die Vielfalt der Plattformen wird es das Spiel in vielen verschiedenen Shops geben. Wir zeigen euch in welchen.

Wo kann Hogwarts Legacy vorbestellt werden? Offizielle Informationen gibt es zu den Vorverkaufsstellen bislang nicht. Wir können aber davon ausgehen, dass es für die Konsolen jeweils im PlayStation Store und im Microsoft Store zu kaufen geben wird. Für die Nintendo Switch dürfte der Download über den Nintendo eShop verfügbar sein. Wer „Hogwarts Legacy“ auf dem PC spielen will, wird auf auf Steam und im Epic Game Store fündig.

Physische Version von Hogwarts Legacy vorbestellen

Viele ziehen beim Kauf von Spielen immer noch die physische Version vor. Auch diese wird es wahrscheinlich bei allen gängigen Händlern wie Amazon, MediaMarkt und Saturn zu kaufen geben. Auch GameStop zum Beispiel könnte das Spiel später auf Lager haben.

Was ist noch unbekannt? Wir wissen noch nicht wann genau der Vorverkauf starten wird. Außerdem ist noch nicht klar, ob es verschiedene Versionen wie zum Beispiel eine Deluxe Edition oder ähnliches geben wird. Sobald wir mehr Infos haben, bekommt ihr sie hier!

Was ist Hogwarts Legacy?

In Hogwarts Legacy könnt ihr selbst die Schule für Zauberei und Hexerei besuchen und erlebt dort ein großes Abenteuer. Ihr befindet euch im 19. Jahrhundert wieder, einer Zeit weit bevor Harry Potter selbst die Schule besuchen wird. Dort seid ihr der Besitzer eines Schlüssels zu einem besonderen Geheimnis. Ihr könnt Tränke brauen, Sprüche lernen und eure Fähigkeiten immer weiter ausbauen. Die Welt von Zauberschüler Harry Potter wartet darauf von euch erkundet zu werden.