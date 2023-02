Graphorn fangen, Fundort und Fangtipps – Worauf muss ich achten?

Wusstet ihr, dass es in Hogwarts Legacy mehrere Reittiere gibt, die ihren Namen alle Ehre machen? Es sind Magische Tierwesen, die euch auf ihrem Rücken mitnehmen.

Wenn ihr wissen möchtet, welche Tierwesen als Reittier fungieren, und wo ihr sie findet, lest am besten weiter. In diesem Beitrag geht es um das furchteinflößende, gewaltige Graphorn.

Und wenn ihr mehr über den Hippogreif erfahren möchtet, dann bitte hier entlang. Außerdem gibt es in diesem Beitrag noch alles über das Thestral zu lernen.

Ihr merkt also schnell, dass es in „Hogwarts Legacy“ wirklich viele Möglichkeiten gibt, von A nach B zu kommen. Denn immerhin gibt es dann ja auch noch den allseits nützlichen Besen.

Was ist das Graphorn für ein Tierwesen?

Das ominöse Graphorn ist ein Tierwesen sonderbarer Natur, denn es hat eine noch dickere haut als Drachen in der Wizarding World, der Welt in und um Harry Potter.

Außerdem verfügt es über einen markanten buckeligen Rücken. Daran erkennt man es direkt. Gefährlich ist es deshalb, weil es über scharfe Hörner verfügt, es bewegt sich schnell auf vier Beinen und ist eher offensicher Natur. Um nicht zu sagen, aggressiver Natur!

Wo finde ich ein Graphorn in Hogwarts Legacy?

Und das führt uns auch direkt zum nächsten Thema. Beim Fangen eines Graphorns müsst ihr wirklich aufpassen, dass es euch nicht in Hogwarts-Schüler-Einzelteile zerlegt!

Aber wir benötigen das Horn eines Graphorn in „Hogwarts Legacy“, um unsere Ausrüstung zu verbessern. Deshalb ist es eigentlich unvermeidlich, dass wir zumindest ein Exemplar fangen.

Wo suche ich nach einem Graphorn? Wenn ihr euch jetzt entschieden habt, ein Graphorn zu fangen, dann müsst ihr zunächst einmal eine Grundvoraussetzung erfüllen.

Was muss ich beachten? Ihr werdet erst im Verlauf der Hauptmission: San Bakars Prüfung mit der Möglichkeit konfrontiert, eines zu fangen. Davor braucht ihr noch gar nicht suchen! Ihr bekommt das Graphorn also erst sehr spät im Spiel.

Wenn ihr diese besagte Mission abschließen möchtet, könnt ihr zur Clagmar-Küste reisen (ganz im Südosten der Map) und eines fangen.

Fundort vom Graphornbau. © Warner Bros./Avalanche Studios/PlayCentral.de

Wenn ihr angekommen seid und den Kampf aufnehmt, lasst ein wenig Vorsicht walten. Wir wollen ja nicht, dass uns das Graphorn über den Jordan schickt?

Wie kann ich ein Graphorn fangen?

Idealerweise spawnt ihr bei dem Flohpunkt: Südliche Clagmar-Küste oder alternativ beim Schloss Clagmar. Und dann geht es Richtung Osten den Vorsprung herunter. Hier geistern die Tierwesen dann nach der Mission umher.

Wie soll ich das Graphorn fangen? Das Graphorn stellt sich euch im initialen Kampf in der Mission wie ein normaler Boss im Spiel entgegen. Also müssen wir es tatsächlich erst einmal bekämpfen.

Verwendet am besten die Alte Magie, um dem Tierwesen ein wenig zuzusetzen. Zudem sind die Zauber Confringo und Bombarda ratsam. Teilt so viel Schaden aus, wie es mit eurem Zauber-Build eben geht.

Aber Vorsicht: Achtet vor allem auf die Rammen, die euch wirklich zusetzen werden. Also immer schön die Ausweichen-Taste bereithalten!

Knien oder Angreifen? An einem bestimmten Punkt im Kampf werdet ihr gefragt, ob ihr euch hinknien oder angreifen möchtet. Was ihr wählt, ist am Ende egal, da ihr so oder so die Möglichkeit erhaltet, es zu zähmen.

Vorsicht, der Kampf beginnt erneut! © Warner Bros./Avalanche Studios/PlayCentral.de

Falls ihr noch weitere Graphörner fangen möchtet, dann besucht den zuvor erwähnten Platz einfach nochmal auf (das geht aber erst nach der Mission, davor ist hier einfach gar kein Graphorn zu finden). Und macht euch auf einen erneuten Kampf gefasst. So könnt ihr euer Gehege im Raum der Wünsche mit schließlich mit weiteren Gaphörnern füllen.

Herzlichen Glückwunsch zum ersten Graphorn! Falls ihr noch mehr Lösungen sucht, dann schaut gerne in unsere Komplettlösung. Hier findet ihr Hilfen zu allen möglichen Themen rund um Hogwarts Legacy.