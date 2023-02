Hogwarts Legacy: Alle Hauptquests und Nebenmissionen im Überblick

Das Rollenspiel Hogwarts Legacy fällt ziemlich komplex aus und wird euch einige Zeit beschäftigen. Grund dafür sind umfangreiche Hauptquests und zahlreiche Nebenmissionen, die überall in der großen und abwechslungsreich gestalteten Spielwelt verteilt sind. Damit ihr nicht den Überblick verliert, listen wir euch in diesem Beitrag alle rund 150 Haupt- und Nebenmissionen auf, die es in „Hogwarts Legacy“ zu finden gibt.

Das sind alle Hauptquests

In „Hogwarts Legacy“ erwarten euch insgesamt 42 Hauptquest, die alle erfüllt werden müssen, um den Titel erfolgreich abschließen zu können. Hinzu kommen einige wenige Nebenmissionen, die ebenfalls erfüllt werden müssen. Der Großteil der Siequests, auf die wir weiter unten eingehen, fallen allerdings komplett optional aus und können von euch komplett ausgelassen werden.

Hauptaufträge sind alle durch einen goldenen Questmarker gekennzeichnet und tauchen nach der Aktivierung in eurem Questlog in einer eigenen Kategorie (Primär) auf.

Die Haupthandlung wird euch rund 35 bis 40 Stunden beschäftigen. Weitere Details dazu findet ihr in diesem Beitrag zur Spielzeit von Hogwarts Legacy.

Nachfolgend finden ihr eine Liste aller Hauptquests in Hogwarts Legacy:

Alle Nebenmissionen in Hogwarts Legacy

Allen Nebenaufträge im Überblick: Überall in der Spielwelt von „Hogwarts Legacy“ werdet ihr auf Nebenmissionen stoßen, die fast ausschließlich für das Voranschreiten der Handlung keine Rolle spielen. Hier geht es in erster Linie darum, neue Charaktere und deren Geschichte kennenzulernen sowie neue Bereiche der Spielwelt zu entdecken. Da einige der Aufgaben hin und wieder leicht in die Haupthandlung hineingreifen, empfehlen wir euch diese dennoch immer mal wieder wahrzunehmen.

Nebenmissionen sind alle durch einen grauen Questmarker gekennzeichnet und tauchen nach der Aktivierung in eurem Questlog in einer eigenen Kategorie (Sekundär) auf. Bei dem Großteil der Quests werdet ihr euch kein Bein ausreißen, wenn ihr diese annehmt und erledigt, da diese meist nicht sonderlich zeitaufwändig sind. In der schieren Maße, in der Nebenmissionen in „Hogwarts Legacy“ vorkommen, müsst ihr in Summe aber natürlich dennoch recht viel Zeit aufwenden.

Für die Silber-Trophäe Barmherziger Samariter müsst ihr übrigens tatsächlich alle Nebenmissionen abschließen. Möchtet ihr das Rollenspiel letztendlich zu 100 Prozent abschließen, um auf der PS4 und PS5 die Platin-Trophäe zu erhalten, müsst ihr wirklich alle rund 150 Aufgaben in „Hogwarts Legacy“ absolvieren.

Wir listen euch von Norden bis Süden der Karte alle Nebenmissionen unterteilt in die entsprechenden Gebiete/Dörfer auf.

Pitt-Upon-Ford:

Hier befindet sich die Händlerin Indira Wolff, die euch Materialien von magischen Tierwesen verkauft. Neben einer Handbuchseite und einigen Truhen finden sich hier allerdings keine weiteren nennenswerten Aktivitäten.

Upper Hogsfield:

Hüter des Bruders

Lagerabbruch

Hogwarts:

Hogsmeade:

Der Himmel ist die Grenze

Die Konkurrenz wegfegen

Eine anspruchsvolle Lieferung

Ein Freund der Taten

Fleckenentfernung

Folge den Schmetterlingen

Giftige Rache

Kümmere dich um deine Angelegenheiten

Rette Biscuit

Aranshire:

Lower Hogsfield:

Das verlorene Astrolabium

Weggekarrt

Brocburrow:

Entführter Kaukohl

Trollbekämpfung

Vasen-Manöver

Keenbridge:

Hier wartet lediglich die Händlerin Fatimah Lawang, die ihr im Rahmen der Quest Eine anspruchsvolle Lieferung besuchen müsst. Hier könnt ihr zudem verschiedene Zutaten kaufen.

Feldcroft:

Hier findet ihr den Händler Bernard Ndiaye, der euch Materialien von Tierwesen verkauft. Am örtlichen Brunnen findet ihr übrigens wieder eine Handbuchseite (Brunnen von Feldcroft).

Irondale:

Ein Dieb in der Nacht

Vasen-Manöver

Marunweem:

Ein seltener Vogel

Bainburgh:

Die Rettung von Rococo

Cragcroft:

Jagd auf Selwyn Selwyn

Wir werden diesen Guide in Kürze durch weitere Nebenmissionen erweitern.