Folge den Schmetterlingen in Hogwarts Legacy – Alle Fundorte im Überblick – Lösung

Möglicherweise sind euch in Hogwarts Legacy die kleinen Schwärme bestehend aus wunderschönen Schmetterlingen aufgefallen, auf die man in der Spielwelt stoßen kann. Diese kleine Sammelaufgabe ist ziemlich leicht zu übersehen, da das entsprechende Schmetterling-Symbol erst auf der Karte auftaucht, sobald ihr euch in unmittelbarer Nähe dazu befindet.

Außerdem gibt es eine kleine Quest zu den Insekten (Folge den Schmetterlingen), die im Laufe der Handlung freigeschaltet wird und sogar mit einer Bronze-Trophäe auf PS4 und PS5 verbunden ist. Wir erklären euch, wie ihr diese Quest absolviert und listen zudem alle Fundorte der Schmetterlinge auf.

Folge Schmetterlingen zu einem Schatz

Die Quest Folge den Schmetterlingen wird erst im Laufe der Handlungen aktiviert, sobald ihr einige Male in der Schenke Die Drei Besen in Hogsmeade gewesen seid. Da ihr dem Wirtshaus innerhalb der Hauptmissionen sowieso einen Besuch abstattet, könnt ihr auch die Nebenquest kaum verpassen.

Im hinteren Bereich, rechts von der Theke, trefft ihr auf eine Hexe namens Clementine Willardsey. Von ihr bekommt ihr den Auftrag das Geheimnis um Schmetterlinge zu lüften, denen sie im Verbotenen Wald begegnet ist. Allerdings sind die Insekten jedes Mal verschwunden, wenn sie sich ihnen genähert hat.

Die Aufgabe ist also klar, ihr solltet den Eingang zum Verbotenen Wald aufsuchen. Lauft über die kleine Holzbrücke und betretet somit den Wald. Auf eurer Karte sollte nun ein Schmetterling-Symbol angezeigt werden. Nähert euch dem damit markierten Ort und ihr seht die gesuchten Schmetterlinge. Folgt dem Schwarm durch einen Teil des Waldes, um an einer Truhe zu enden, deren Inhalt eure Belohnung darstellt.

Jetzt könnt ihr zurück zu Clementine Willardsey reisen und ihr eure Entdeckung präsentieren. Diese freut sich, dass ihr für eure Mühen belohnt wurdet. Vielleicht kann auch sie sich eines Tages dazu durchringen, selbst den Wald zu betreten. Erst einmal ist sie aber nur froh, zu wissen, dass dort etwas so Schönes wartet.

Damit ist die Quest Folge den Schmetterlingen abgeschlossen, in der Spielwelt könnt ihr aber weiteren Schwärmen an Schmetterlingen folgen, um zu anderen Schätzen geführt zu werden.

Alle 15 Schmetterling-Fundorte im Überblick. © Warner Bros./Avalanche/Bildmontage PlayCentral

Fundorte aller Schmetterlinge im Überblick

Insgesamt erwarten euch in „Hogwarts Legacy“ 15 Schmetterlingsschwärme, die euch jeweils zu einem Schatz in der Nähe führen werden. Wie eingangs erwähnt findet ihr die verschiedenen Fundorte aber nicht direkt auf der Karte markiert. Erst wenn ihr euch in unmittelbarer Nähe davon befindet, wird das Icon angezeigt und ihr könnt nach den Schmetterlingen Ausschau halten.

Im Folgenden haben wir euch alle 15 Fundorte auf der Karte markiert, damit ihr es etwas einfacher habt.

Nord Ford Bog (1 Schmetterling)

Schmetterling #1

© Warner Bros./Avalanche/PlayCentral-Bildmontage

Verbotener Wald (2 Schmetterlinge)

Schmetterling #2

© Warner Bros./Avalanche/PlayCentral-Bildmontage

Schmetterling #3

© Warner Bros./Avalanche/PlayCentral-Bildmontage

Hogswarts Norden (1 Schmetterling)

Schmetterling #4

Dieser Schmetterling ist Teil der Nebenquest Folge den Schmetterlingen, die ihr in Hogsmeade beginnt.

© Warner Bros./Avalanche/Bildmontage PlayCentral

Hogsmeade Tal (1 Schmetterling)

Schmetterling #5

© Warner Bros./Avalanche/PlayCentral-Bildmontage

Hogswarts Süden (2 Schmetterlinge)

Schmetterling #6

© Warner Bros./Avalanche/PlayCentral-Bildmontage

Schmetterling #7

© Warner Bros./Avalanche/PlayCentral-Bildmontage

Hogswarts Tal (3 Schmetterlinge)

Schmetterling #8

© Warner Bros./Avalanche/PlayCentral-Bildmontage

Schmetterling #9

© Warner Bros./Avalanche/PlayCentral-Bildmontage

Schmetterling #10

© Warner Bros./Avalanche/PlayCentral-Bildmontage

Feldcroft Region (2 Schmetterlinge)

Schmetterling #11

© Warner Bros./Avalanche/PlayCentral-Bildmontage

Schmetterling #12

© Warner Bros./Avalanche/PlayCentral-Bildmontage

Poidsear-Küste (2 Schmetterlinge)

Schmetterling #13

© Warner Bros./Avalanche/PlayCentral-Bildmontage

Schmetterling #14

© Warner Bros./Avalanche/PlayCentral-Bildmontage

Clagmar-Küste (1 Schmetterling)

Schmetterling #15

© Warner Bros./Avalanche/PlayCentral-Bildmontage