Hogwarts Legacy: Auflistung aller Trophäen geleakt

Der Release des langersehnten, magischen Abenteuers Hogwarts Legacy wurde zwar verschoben, rückt aber so langsam näher. Beim Gameplay-Showcase vor wenigen Tagen gab es unter anderem einen detaillierten Blick auf den Charakter-Editor und das Kampfsystem. Nun wurde eine Liste der Trophäen geleakt.

Laut des Internetportals powerpyx soll die Liste, die insgesamt 46 Trophäen umfasst, bereits im Epic Games Store einzusehen sein – allerdings nur für den PC. Das würde auch bedeuten, dass sich einige Trophäenwerte in den PS4/PS5-Version ändern können.

Alle Trophäen in Hogwarts Legacy

Wie auch in anderen Spielen üblich, gibt es eine Platin-Trophäe. Diese bekommt man nur, wenn man alle anderen Trophäen erhalten und die 100 Prozent geschafft hat. Was das für „Hogwarts Legacy“ genau bedeutet, erschließt sich im Hinblick auf die übrigen 45 Trophäen, die unabhängig vom Schwierigkeitsgrad erreicht werden können.

Die Trophäenbezeichnung gibt es bisher nur in Englisch. Die Übersetzung kann also vom finalen, deutschen Titel abweichen. Auffällig ist auch, das die Auflistung keine Gold-Trophäen enthält. Damit ihr aber schon mal wisst, was auf euch zukommt, kommt hier die Auflistung:

2 Silber-Trophäen

Der Wissenssucher – Gewinne den Hauspokal

– Gewinne den Hauspokal Stärke für Erfolg – Erreiche Stufe 40

43 Bronze-Trophäen

Die Sorte, die einen Auftritt macht – Schließe die Einführung ab und beende die Sortierzeremonie

– Schließe die Einführung ab und beende die Sortierzeremonie Auseinandersetzung mit einem Graphorn – Unterwerfe den Herrn der Küste

– Unterwerfe den Herrn der Küste Derjenige, der Erinnerungen gemeistert hat – Alle Denkarium-Erinnerungen anschauen

– Alle Denkarium-Erinnerungen anschauen Der geheiligte Held – Benutze ein Heiligtum des Todes

– Benutze ein Heiligtum des Todes Der Held von Hogwarts – Besiege Ranrok

– Besiege Ranrok Verteidiger der Drachen – Rette einen Drachen

– Rette einen Drachen Die rächende Gazelle – Schließe die Beziehungslinie von Natsai Onai ab

– Schließe die Beziehungslinie von Natsai Onai ab Tierische Freunde – Schließe die Beziehungslinie von Poppy Sweeting ab

– Schließe die Beziehungslinie von Poppy Sweeting ab Ein fahles Grab – Schließe die Beziehungslinie von Sebastian Sallow ab

– Schließe die Beziehungslinie von Sebastian Sallow ab Fliehe den guten Flug – Schlage Imeldas Zeit in allen Besenrennen

– Schlage Imeldas Zeit in allen Besenrennen Der gute Samariter – Schließe alle Nebenquests ab

– Schließe alle Nebenquests ab Herausforderung angenommen – Schließe alle Stufen einer Herausforderung ab

– Schließe alle Stufen einer Herausforderung ab Sammleredition – Vervollständige alle Sammlungen

– Vervollständige alle Sammlungen Ein scharfer Sinn für Zauber – Beschwöre zum ersten Mal uralte Magie

– Beschwöre zum ersten Mal uralte Magie Webstuhl für Verbesserungen – Rüste ein Ausrüstungsteil auf

– Rüste ein Ausrüstungsteil auf Die Wurzel des Problems – Betäube 10 verschiedene Feinde mit einer Alraune

– Betäube 10 verschiedene Feinde mit einer Alraune Die Natur des Tieres – Züchte jede Art von Bestie

– Züchte jede Art von Bestie Die Zaubertränke durchgehen – Braue jede Art von Trank

– Braue jede Art von Trank Wurzeln schlagen – Züchte jede Planzenart

– Züchte jede Planzenart Das dritte Mal ist ein Zauber – Werte ein Ausrüstungsteil dreimal auf

– Werte ein Ausrüstungsteil dreimal auf Ein Talent für Ausgaben – Gib 5 Talentpunkte aus

– Gib 5 Talentpunkte aus Versierter Spender – Gib alle Talentpunkte aus

– Gib alle Talentpunkte aus Zimmer mit Aussicht – Erreiche den höchsten Punkt im Schloss, das obere Arbeitszimmer des Schulleiters

– Erreiche den höchsten Punkt im Schloss, das obere Arbeitszimmer des Schulleiters Verschüttete Milch – Verwende zehn Mal Flipendo, um einer oder mehreren Kühen Trinkgeld zu geben

– Verwende zehn Mal Flipendo, um einer oder mehreren Kühen Trinkgeld zu geben Floh um die Welt – Schalte alle Floh-Flammen frei

– Schalte alle Floh-Flammen frei Den Schmetterlingen gefolgt – Folge den Schmetterlingen zu einem Schatz

– Folge den Schmetterlingen zu einem Schatz Sich den Herausforderungen stellen – Besiege Feinde in allen Kampfarenen

– Besiege Feinde in allen Kampfarenen Merlins Bart! – Schließe alle Merlin-Prüfungen ab

– Schließe alle Merlin-Prüfungen ab Unerschrockener Entdecker – Entdecke alle Cairn-Dungeons

– Entdecke alle Cairn-Dungeons Entlang der Küsten – Besuche die Küste von Poidsear

– Besuche die Küste von Poidsear Demiguise Furcht – Finde alle Demiguise-Statuen

– Finde alle Demiguise-Statuen Der Zweck versteinert die Mittel – Besiege insgesamt fünfzig Feinde mit Petrificus Totalus

– Besiege insgesamt fünfzig Feinde mit Petrificus Totalus Erwartungen wecken – Erreiche eine Combo von 100

– Erreiche eine Combo von 100 Feinschliff – Wende uralte Magie auf jeden Feind im Spiel an

– Wende uralte Magie auf jeden Feind im Spiel an Meister der Zaubersprüche – Lerne alle Zaubersprüche

– Lerne alle Zaubersprüche Erstklassiger Schüler – Besuche die erste Klasse

– Besuche die erste Klasse Troll mit den Schlägen – Überlebe den Trollangriff auf Hogsmeade

– Überlebe den Trollangriff auf Hogsmeade Das ist ein Hüter – Triff Charles Rookwood in der Kartenkammer

– Triff Charles Rookwood in der Kartenkammer Auferstanden aus der Asche – Rette den Phönix

– Rette den Phönix Der Toast der Stadt – Finde die Kartenkammer als Slytherin

– Finde die Kartenkammer als Slytherin Der Lehrling des Autors – Finde die Kartenkammer als Hufflepuff

– Finde die Kartenkammer als Hufflepuff Der Gryffindor auf dem Friedhof – Finde die Kartenkammer als Gryffindor

– Finde die Kartenkammer als Gryffindor Die weise Eule – Finde die Kartenkammer als Ravenclaw

Die Trophäe für das Finden der Kartenkammer als Slytherin, Hufflepuff, Gryffindor oder Ravenclaw hängt natürlich von eurem gewählten Haus ab. Wer also auf die Platintrophäe aus ist, müsste zwischendurch immer mal das Haus wechseln oder mehrere Durchläufe spielen.

Ob das alles so stimmt und wie die Trophäen letzten Endes tatsächlich aussehen, erfahren wir allerspätestens am 10. Februar 2023, wenn „Hogwarts Legacy“ endlich erscheint. Die Preorder läuft bereits.