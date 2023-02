In Hogwarts Legacy könnt ihr euren Ausrüstungsplatz erweitern, indem ihr Merlins Prüfungen abschließt, die überall in der offenen Spielwelt gefunden werden können. Dies geht aber nicht von Anfang an, denn zuvor müsst ihr in der Verbotenen Abteilung der Bibliothek von Hogwarts gewesen sein, was im Verlauf der Handlung automatisch passiert.

Begebt ihr euch anschließend nach Lower Hogsfield, südlich der Schule, trefft ihr auf die Zauberin Nora Treadwell, die sich eingehend mit dem Zauberer Merlin und seinen Prüfungen beschäftigt. Helft der Dame im Kampf gegen die Schurken und sie wird euch verraten, wie ihr diese Prüfungen beginnen und absolvieren könnt.

Merlins Prüfungen: Alle Fundorte und Lösungen

Und zwar müsst ihr Malvenkraut auf dem Steinkreis verteilen, der als Startpunkt für die Prüfung dient. Die nachfolgende Herausforderung ist jedes Mal ein kleines bisschen anders, mit unserem Guide aber nicht wirklich schwer.

Wir verraten euch, wo ihr alle von Merlins Prüfungen findet und wie ihr sie abschließt.

Die erste von Merlins Prüfungen: Nora Treadwell

Diese Prüfung findet automatisch statt, da sie Teil der Kampagne ist. Sucht in der Nähe von Lower Hogsfield die Zauberin Nora auf, kurz nachdem ihr diesen Ort im Verlauf der Handlung besuchen musstet. Nachdem ihr den Prüfungskreis mit dem Kraut aktiviert habt, müsst ihr alle drei Säulen mit dem Zauber Incendio treffen, bevor diese wieder im Boden versinken.

Die zweite von Merlins Prüfungen: Lower Hogsfield

Lauft von Lower Hogsfield aus nach Westen und ihr entdeckt bereits die zweite Prüfung. Sobald ihr die Prüfung begonnen habt, müsst ihr die drei Trichter auf dem Boden mit jeweils fünf Kugeln füllen, wofür ihr Accio nutzt und gedrückt haltet. Verwendet Revelio, falls ihr Probleme dabei habt, Trichter und Kugeln zu finden.

Die dritte von Merlins Prüfungen: Die Klippen

Lauft von Lower Hogsfield aus nach Norden, in Richtung Hogwarts, folgt jedoch nicht dem Pfad sondern begebt euch auf einen direkten Weg und ihr findet an der Klippe noch eine Prüfung. Nun müsst ihr die große Steinkugel, die in der Nähe liegt, zum Strand im Nordosten befördern, wo sie in einer Kuhle landen soll. Verpasst der Kugel ein paar Schläge mit dem Standartangriff, um sie zum Rollen zu bekommen.

Die vierte von Merlins Prüfungen: Goblin-Lager

In Lower Hogsfield, wo ihr die erste Prüfung Merlins abgelegt habt, könnt ihr den Auftrag Weggekarrt annehmen, der euch weiter in den Süden führt, in ein Goblin-Lager. Hier findet die zweite Prüfung Merlins statt, die ihr wie gewohnt mit den Blättern des Malvenkrauts beginnt. Euer Ziel besteht nun darin, Bälle in Trichtern zu sammeln.

Mit Revelio könnt ihr sehen, dass es im Lager selbst zwei Trichter gibt und außerhalb der Umzäunung einen. In der Nähe aller Trichter befinden sich Kugeln, die ihr ebenfalls mit Revelio ausmachen könnt. Schnappt euch diese, indem ihr den Accio-Zauber gedrückt haltet und die Kugeln zu den Trichtern bringt.

Die fünfte von Merlins Prüfungen: Verbotener Wald

Nördlich von Hogwarts befindet sich der Flohflammen-Ort Verbotener Wald. Von dort aus lauft ihr nach Westen. Kurz bevor der Weg nach Süden abbiegt, kann eine weitere Prüfung Merlins entdeckt werden. Sobald ihr die Prüfung aktiviert habt, müsst ihr die silbernen Kugeln in der Umgebung mit eurem Standardzauber abschießen.

Hinweis: Wir werden diese Komplettlösung regelmäßig durch neue Tipps, Tricks und Guides erweitern.

Wer ist Merlin im Harry Potter-Universum?

In dem Harry Potter-Universum von J.K. Rowling ist Merlin ein mächtiger und weiser Zauberer, der aus der keltischen Artus-Sage stammt und als Verfechter von Gerechtigkeit und Freiheit dargestellt wird. Er nimmt eine große Rolle in der Geschichte von Zauberer und Hexen in Britannien ein.

Merlin wird oft als Vorbild für andere Zauberer und sein Name in Zusammenhang mit großen Zauberern der Vergangenheit genannt. Zudem gibt es eine Gesellschaft namens „Orden des Merlin“, die in den Harry Potter-Büchern und -Filmen erwähnt wird. Dieser Orden verleiht Auszeichnungen an Hexen und Zauberer, die besondere Leistungen erbracht haben.

Als größter Zauberer der Geschichte ist Merlin auch in der Schokofrosch-Sammelreihe Berühmte Hexen und Zauberer vertreten.

Trivia: Ein unter Hexen und Zauberern beliebter Spruch bei besonderen Ereignissen lautet: „Beim Barte des Merlin!“