Alle 16 Zutaten für Zaubertränke finden in Hogwarts Legacy – Fundorte

In Hogwarts Legacy könnt ihr Tränke brauen, die es in sich haben. Einen heilenden Mega-Power-Trank, einen Unsichtbarkeitstrank oder darf es doch lieber ein Donnergebräu sein, dass eure Kampfkraft verstärkt?

Im Action-RPG, das uns nach Hogwarts entführt, kommen wir immer wieder an den Punkt, wo wir nicht mehr so richtig weiter wissen. Der Grund dafür ist eigentlich recht simpel: uns fehlt eine Zutat!

Aber was tun? Nicht verzagen und PlayCentral.de fragen, denn wir haben euch in dieser übersichtlichen Liste alle Zutaten mitsamt Fundorte zusammengetragen, die ihr für eure Zaubertränke benötigt.

Hauben Hüpfender Giftpilze

Zutat für Item: Unsichtbarkeitstrank

Fundort: Wenn ihr Richtung Hogsmeade lauft (von Hogwarts aus) findet ihr sie am Wegesrand. Folgt dem Hauptweg.

Händler: Alternativ könnt ihr Hauben Hüpfender Giftpilze im Zaubertränkeladen von J. Pippin kaufen. In seinem Laden gibt es die Pilze für 150 Gold das Stück.

Blutegelsaft

Zutat für Item: Donnergebräu und Maxima-Trank

Fundort: Rund um Hogwarts an den Stränden. Sucht entlang der Küste. Die Blutegel, die den Blutegelsaft bescheren findet ihr südlich oder nördlich von Hogwarts an den Küsten (sie lieben Wasser!).

Händler: Alternativ könnt ihr Blutegelsaft bei J. Pippin im Zaubertränkeladen kaufen. In seinem Laden gibt es Blutegelsaft für 150 Gold das Stück.

Diptamblätter

Zutat für Item: Mega-Power-Trank

Fundort: Diptamblätter gibt es, wenn ihr Samen von Diptam in einen kleinen Topf einpflanzt. Besucht den Raum der Wünsche und platziert den entsprechenden Pflanztisch mit den Töpfen.

Händler: Alternativ könnt ihr Diptamblätter in Hogsmeade in der Magischen Rübe kaufen. Die Diptamblätter kosten 100 Gold das Stück.

Eier einer Aschwinderin

Zutat für Item: Edurus-Trank

Fundort: Sucht in der Feldcroft-Region im äußersten Osten. Ringsum Feldcroft werdet ihr fündig.

Händler: Alternativ könnt ihr Eier einer Aschwinderin im Zaubertränkeladen von J. Pippin kaufen. In seinem Laden gibt es die Eier für 150 Gold das Stück.

Florfliegen

Zutat für Item: Felix Felicius und Fokustrank

Fundort: Auf dem Weg nach Hogsmeade lassen sich Florfliegen finden. Sucht ungefähr nördlich von Hogwarts.

Händler: Alternativ könnt ihr Florfliegen im Zaubertränkeladen von J. Pippin kaufen. In seinem Laden gibt es die Florfliegen für 100 Gold das Stück.

Flussgras

Zutat für Item: Felix Felicius und Fokustrank

Fundort: Kauft die Saat für Flussgras in Die Magische Rübe. Die Saat muss auf einem Pflanztisch mit großem Topf verpflanzt werden (im Raum der Wünsche).

Händler: Im Pflanzenladen Die Magische Rübe könnt ihr Flussgras kaufen für 150 Gold das Stück.

Hauch der Toten

Zutat für Item: Donnergebräu

Fundort: Südlich der Kampfarena der Dunklen Künste im Verbotenen Wald gibt es eine Ruine. In solch einem Inferi-Versteck gibt es Hauch der Toten, wenn ihr die Untoten ausschaltet.

Händler: Alternativ könnt ihr Hauch der Toten im Zaubertränkeladen von J. Pippin kaufen. In seinem Laden gibt es den Hauch der Toten für 100 Gold das Stück.

Horklumpsaft

Zutat für Item: Mega-Power-Trank

Fundort: Ihr müsst in Höhlen suchen, zum Beispiel in der Höhle Horklump Hollow (nördlich von Hogsmeade).

Händler: Alternativ könnt ihr Horklumpsaft im Zaubertränkeladen von J. Pippin kaufen. In seinem Laden gibt es Horklumpsaft für 50 Gold das Stück.

Knöterichzweig

Zutat für Item: Unsichtbarkeitstrank

Fundort: Kauft die Saat für Knöterichzweig in Die Magische Rübe. Die Saat muss auf einem Pflanztisch mit kleinem Topf verpflanzt werden (im Raum der Wünsche).

Händler: Im Pflanzenladen Die Magische Rübe könnt ihr Knöterichzweig kaufen für 150 Gold das Stück.

Malvenkraut

Zutat für Item: Prüfungen Merlins

Fundort: Kauft die Saat für Malvenkraut in Die Magische Rübe. Die Saat muss auf einem Pflanztisch mit kleinem Topf verpflanzt werden (im Raum der Wünsche).

Händler: Im Pflanzenladen Die Magische Rübe könnt ihr Malvenkraut kaufen für 200 Gold das Stück.

Mondstein

Zutat für Item: Raum der Wünsche, für Beschwörungen

Fundort: Viele Orte auf der Weltkarte, zum Beispiel im Verbotenen Wald. Wenn ihr Dinge mit dem Zauber Evanesco verschwinden lasst, bringt das Mondsteine zurück.

Schrumpelfeige

Zutat für Item: Donnergebräu

Fundort: Kauft die Saat für Schrumpelfeige in Die Magische Rübe. Die Saat muss auf einem Pflanztisch mit mittlerem Topf verpflanzt werden (im Raum der Wünsche).

Händler: Im Pflanzenladen Die Magische Rübe könnt ihr Schrumpelfeige kaufen für 150 Gold das Stück.

Spinnenfangzahn

Zutat für Item: Maxima-Trank

Fundort: Sucht einfach auf der Weltkarte nach Spinnenverstecken. Der Verbotene Wald bietet sich an, er ist voll von Spinnen.

Händler: Alternativ könnt ihr Spinnenfangzahn im Zaubertränkeladen von J. Pippin kaufen. In seinem Laden gibt es Spinnenfangzahn für 50 Gold das Stück.

Straßenköterfell

Zutat für Item: Edurus-Trank

Fundort: Überall im Verbotenen Wald, östlich vom ersten Flohpunkt zum Beispiel in der Nähe der Kampfarena der Dunklen Künste.

Händler: Alternativ könnt ihr Straßenköterfell im Zaubertränkeladen von J. Pippin kaufen. In seinem Laden gibt es Straßenköterfell für 50 Gold das Stück.

Sumpfkrattler-Zunge

Zutat für Item: Fokustrank

Fundort: Sumpfkrattler-Zunge wartet im Sumpfkrattler-Bau auf euch. Schaltet die Sumpfkrattler aus. Sucht im Tal von Hogwarts.

Händler: Alternativ könnt ihr Sumpfkrattler-Zunge im Zaubertränkeladen von J. Pippin kaufen. In seinem Laden gibt es Sumpfkrattler-Zunge für 100 Gold das Stück.

Trollpopel

Zutat für Item: Unsichtbarkeitstrank

Fundort: Im Westen der Karte findet ihr die Feldcroft-Region. Hier begegnet ihr einigen Trollen, die Trollpopel für euch bereithalten (schön lecker). Sucht zum Beispiel bei einem Trollversteck.

Händler: Alternativ könnt ihr Sumpfkrattler-Zunge im Zaubertränkeladen von J. Pippin kaufen. In seinem Laden gibt es Trollpopel für 100 Gold das Stück.