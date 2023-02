Hogwarts Legacy: Alle Tränke im Spiel und wo ihr die Rezepte findet – Lösung

© Warner Bros. Interactive Entertainment, Inc.

Die Kunst der Zaubertränke und die der Kräuterkunde gehen in Hogwarts Legacy Hand in Hand. Denn um alle Tränke im Spiel brauen zu können, braucht ihr nicht nur die notwendigen Rezepte, sondern auch die dazugehörigen Zutaten. Letztere züchtet ihr euch selbst heran oder findet sie in der Open World, um schließlich flüssige Zauber daraus zu machen.

Alle Tränke in Hogwarts Legacy und wo ihr die Rezepte findet

Zu Beginn eurer Ausbildung in Hogwarts werdet ihr noch keine eigenen Tränke brauen können, doch zum Glück findet ihr in dieser frühen Phase von Hogwarts Legacy alles von Wert in Truhen. Im späteren Spielverlauf wird es ohne den richtigen Trank im Inventar aber schnell gefährlich, weswegen ihr lieber alle Rezepte einsammeln solltet.

Mit dem notwendigen Rezept könnt ihr im Klassenzimmer für Zaubertränke und im Raum der Wünsche Tränke brauen. Schaltet im Zaubertrankladen in Hogsmeade weitere Tische für diese Kunst frei, damit ihr effizienter arbeiten könnt.

Mega-Power-Trank

Hilft bei der Heilung und stellt ein wenig Gesundheit des Trinkenden wieder her. Den Eintrag für diesen Trank erhaltet ihr, sobald ihr einen gefunden habt, selber herstellen könnt ihr ihn jedoch erst, wenn ihr das Rezept im Zauberladen von Pippins erhalten habt.

Fundort : Erhaltet ihr während der Hauptmission automatisch. Mr. Pippins überlässt euch das Rezept kostenlos, sobald ihr seinen Laden in Hogsmeade aufgesucht habt.

: Erhaltet ihr während der Hauptmission automatisch. Mr. Pippins überlässt euch das Rezept kostenlos, sobald ihr seinen Laden in Hogsmeade aufgesucht habt. Zutaten : 1x Horklumpsaft, 1x Diptamblätter

: 1x Horklumpsaft, 1x Diptamblätter Brauzeit: 15S

Edurus-Trank

Ein Zaubertrank, der die Verteidigung des Trinkenden erhöht, indem er mit dauerhafter Steinhaut bedeckt wird. Ihr erhaltet das Rezept kostenlos von Pippins, sobald ihr seinen Zauberladen in Hogsmeade das erste Mal besucht habt.

Fundort : Erhaltet ihr während der Hauptmission automatisch. Mr. Pippins überlässt euch das Rezept kostenlos, sobald ihr seinen Laden in Hogsmeade aufgesucht habt.

: Erhaltet ihr während der Hauptmission automatisch. Mr. Pippins überlässt euch das Rezept kostenlos, sobald ihr seinen Laden in Hogsmeade aufgesucht habt. Zutaten : 1x Eier einer Aschwinderin, 1x Straßenköterfell

: 1x Eier einer Aschwinderin, 1x Straßenköterfell Brauzeit: 30S

Fokustrank

Reduziert die Abklingzeit für Zaubersprüche des Trinkenden. Ihr könnt dieses Rezept bei Pippins für 1.200 Gold kaufen, sobald ihr ihn das erste Mal besucht und eure Schulsachen abgeholt habt.

Fundort : Kann in J. Pippins Zaubertränke-Geschäft in Hogsmeade gekauft werden. Pippins verkauft euch das Rezept für 1.200 Gold, aber erst nachdem ihr eure Schulrezepte abgeholt habt

: Kann in J. Pippins Zaubertränke-Geschäft in Hogsmeade gekauft werden. Pippins verkauft euch das Rezept für 1.200 Gold, aber erst nachdem ihr eure Schulrezepte abgeholt habt Zutaten : 1x Florfliegen, 1x Flussgrasstamm, 1x Sumpfkrattler-Zunge

: 1x Florfliegen, 1x Flussgrasstamm, 1x Sumpfkrattler-Zunge Brauzeit: 1M 00S

Donnerbräu

Erzeugt um den Trinkenden herum einen Sturm, der nahe Gegner betäubt und veletzt. Ihr könnt diesen Trank bei Pippins in Hogsmeade kaufen, nachdem ihr dort das erste Mal zu Besuch wart und eure Schulsachen abgeholt habt.

Fundort : Kann in J. Pippins Zaubertränke-Geschäft in Hogsmeade gekauft werden. Pippins verkauft euch das Rezept für 1.200 Gold, aber erst nachdem ihr eure Schulrezepte abgeholt habt

: Kann in J. Pippins Zaubertränke-Geschäft in Hogsmeade gekauft werden. Pippins verkauft euch das Rezept für 1.200 Gold, aber erst nachdem ihr eure Schulrezepte abgeholt habt Zutaten : 1x Blutegelsaft, 1x Frucht der Schrumpelfeige, 1x Hauch der Toten

: 1x Blutegelsaft, 1x Frucht der Schrumpelfeige, 1x Hauch der Toten Brauzeit: 1M 30S

Unsichtbarkeitstrank

Der Trinkende wird sofort unsichtbar für alle Gegner und ist dann eine Zeit lang nicht mehr wahrnehmbar. Ihr könnt diesen Trank im entsprechenden Laden in Hogsmeade kaufen, sobald ihr dort eure Schulsachen abgeholt habt, was Teil der Hauptmission ist.

Fundort : Kann in J. Pippins Zaubertränke-Geschäft in Hogsmeade gekauft werden. Pippins verkauft euch das Rezept für 800 Gold, aber erst nachdem ihr eure Schulrezepte abgeholt habt

: Kann in J. Pippins Zaubertränke-Geschäft in Hogsmeade gekauft werden. Pippins verkauft euch das Rezept für 800 Gold, aber erst nachdem ihr eure Schulrezepte abgeholt habt Zutaten : 1x Hauben Hüpfender Giftpilze, 1x Knöterichzweig, 1x Trollpopel

: 1x Hauben Hüpfender Giftpilze, 1x Knöterichzweig, 1x Trollpopel Brauzeit: 1M 00S

Maxima-Trank

Erhöht den Zauberschaden des Trinkenden für kurze Zeit. Perfekt, wenn ein paar Duelle anstehen. Wie die meisten anderen Rezepte auch, könnt ihr die Blaupause für den Maxima-Trank im Zauberladen von Mr. Pippins in Hogsmeade erwerben.

Fundort : Kann in J. Pippins Zaubertränke-Geschäft in Hogsmeade gekauft werden. Pippins verkauft euch das Rezept für 500 Gold, aber erst nachdem ihr eure Schulrezepte abgeholt habt

: Kann in J. Pippins Zaubertränke-Geschäft in Hogsmeade gekauft werden. Pippins verkauft euch das Rezept für 500 Gold, aber erst nachdem ihr eure Schulrezepte abgeholt habt Zutaten : 1x Bluegelsaft, 1x Spinnenfangzahn

: 1x Bluegelsaft, 1x Spinnenfangzahn Brauzeit: 30S

Felix Felicis

Erhöht die Chance auf Erfolg des Trinkenden in seinen Vorhaben – insbesondere durch das Aufdecken der Orte großer Truhen auf der Minikarte für einen Tag im Spiel. Wenn ihr die Legendary Edition des Spiels gekauft habt, beherrscht ihr diesen Trank bereits zu Beginn der Handlung.

Fundort : Spieler*innen der Legendary Edition können diesen Trank von Anfang an brauen

: Spieler*innen der Legendary Edition können diesen Trank von Anfang an brauen Zutaten : 1x Florfliegen, 1x Flussgrasstamm

: 1x Florfliegen, 1x Flussgrasstamm Brauzeit: 1M 00S