Hogwarts Legacy: Die Sammlerhöhle – So schließt ihr Urtkots Helm ab (Lösung)

Wer sich den Rätseln in der Sammlerhöhle nahe Hogsmeade stellen will, muss die Kampagne in Hogwarts Legacy soweit spielen, bis die Hauptmission Bereite dich auf die Suche nach dem letzten Hüter vor freigeschaltet wurde. Erst dann könnt ihr euch mit dem Kobold Lodgok treffen und ihm helfen, Urtkots Helm zu bergen.

Hogwarts Legacy: So schließt ihr die Sammlerhöhle ab (Lösung)

Folgt erst einmal dem Pfad und ihr werdet schon bald vor einer verschlossenen Tür stehen. Doch keine Sorge, die Lösung ist nur wenige Meter entfernt, nämlich in Form einer magischen Motte, die ihr am Ende des einzig anderen Gangs findet. Setzt Lumos ein, damit die Motte, die ihr vielleicht schon von den Leeren Gemälden kennt, euch folgt.

Kehrt ihr nun zu der Tür zurück und beendet Lumos, fügt sich die Motte wieder ihrem Schicksal und wird Teil der Konstruktion, wodurch der Durchgang freigemacht wird. Im Gang dahinter findet ihr auf der rechten Seite etwas Gold, auf der Linken eine Kiste mit einem gewöhnlichem Kleidungsstück als Inhalt.

Im nächsten großen Raum angekommen, direkt hinter dem geöffneten Sarg, müsst ihr nun drei Motten finden, um die zweite magische Tür zu öffnen. Das Prinzip ist dabei das gleiche, Motte suchen, Lumos aktivieren, zur Tür zurückkehren und Lumos wieder beenden. Leider könnt ihr immer nur eine Motto auf einmal mit euch führen.

© Warner Bros./Avalanche Studios/PlayCentral.de

Sammlerhöhle – Motten-Tür #2: Lösung

Zwei der notwendigen Motten befindet sich links und rechts der Tür und können von euch einfach eingefangen und abgesetzt werden. Die dritte Motte befindet sich hinter der beschädigten Tür, die ihr mit Depulso komplett öffnen könnt. Anschließend müsst ihr nur alle Motten in die magische Tür setzen, um voran zu kommen.

Sammlerhöhle – Kampf gegen die Inferius

Habt ihr die zweite Tür passiert, bekommt ihr es mit wandelnden Leichen zu tun, so bezeichneten Inferius. Diesen Wesen könnt ihr erst Schaden zufügen, nachdem ihr sie mit einem Feuerzauber getroffen habt. Über ihr dafür Incendio oder Confringo einsetzt solltet ihr allein davon abhängig machen, wie viele Leichen euch bereits wie nahe gekommen sind.

Auf der Nordseite könnt ihr mit Confringo nun einen Steinhaufen zerstören, hinter dem sich etwas Gold und einfache Kleidung befindet. Im Südwesten steht zudem noch eine erhöhte Kiste mit noch mehr Kleidungsstücken, die ihr erreicht, indem ihr einfach direkt davor nach oben klettert. Geht nun weiter in den nächsten großen Raum, wo noch eine Mottentür wartet.

© Warner Bros./Avalanche Studios/PlayCentral.de

Sammlerhöhle – Motten-Tür #3: Lösung

Zwei Motten sind wieder von vornherein zu erreichen. Setzt eine davon in die Tür ein und eine in die Vorrichtung in der Mitte des Raums. Dreht die Vorrichtung dann mit Depulso, während ihr auf der Plattform vor der dritten Motte steht. Die Plattform wird angehoben und ihr könnt die letzte Motte erreichen.

Motte #1 : Links von der Vorrichtung, die ihr drehen müsst.

: Links von der Vorrichtung, die ihr drehen müsst. Motte #2 : Rechts von der Vorrichtung, die ihr drehen müsst.

: Rechts von der Vorrichtung, die ihr drehen müsst. Motte #3: Lockt eine der Motten zu dem Gerät in der Mitte und dreht dieses anschließend mit der Kraft von Depulso. Eine Plattform wird nun nach oben gehoben, die ihr zuvor oder während des Prozesses erklimmen könnt, um die dritte Motte zu erreichen.

© Warner Bros./Avalanche Studios/PlayCentral.de

Sammlerhöhle – Der Weg im Westen: Brücke aus Knochen

Ihr habt hinter der dritten Motten-Tür nun zwei Wege vor euch. Der im Westen führt weiter zur Zielmarkierung, der im Osten, die Erhöhung hoch, ist optional. Folgt ihr dem optionalen Weg, betretet ihr einen großen Raum mit einer Kiste, die ihr jedoch erst erreichen könnt, wenn ihr eine Brücke erschaffen habt.

Um diese Brücke zu erschaffen, braucht ihr Knochen. Knochenhaufen liegen im ganzen Raum verteilt und können mit Revelio markiert werden, um sie anschließend mit dem Basiszauber zu zerstören. Außerdem gibt es Knochen, die hinter schweren Steinen versteckt liegen. Enthüllt diese Steine ebenfalls mit Revelio und zieht dann mit Accio an dem Ring, um die Knochen zu befreien.

Habt ihr drei Knochenansammlungen zur Brücke gezogen, werden diese bereits genügen, um die andere Seite erreichen zu können. In der Kiste erwartet euch nun ein weiteres Kleidungsstück, über das ihr euch sicherlich total freuen werdet. Mehr gibt es hier dann auch nicht zu tun, also zurück auf den Hauptweg.

Sammlerhöhle – Der Weg im Osten: Richtung Markierung

Folgt ihr dem östlichen Pfad, erreicht ihr schon bald erneut einen kleinen, runden Raum. Schnappt euch hier das Gold und die Klamotten aus der kleinen Kiste und öffnet dann die beschädigte Tür mit Depulso. Benutzt die bewegliche Kiste in dem Raum dahinter mit Accio, um beide Kisten (Sammlung: Ruinierte Treppe) oberhalb eurer Position zu plündern.

In dem runden Raum müsst ihr nun, direkt über dem Gitter in der Mitte des Raums, mit dem Basiszauber auf die Halterung des Seilzugs feuern, damit das Gewicht herabfällt und einen unterirdischen Weg freigibt. Springt direkt hinterher. Verlasst ihr das Wasser anschließend nach Ost/Südost, findet ihr einen Griff, den ihr Mit Accio herausziehen könnt, um in den runden Raum zurückzukehren.

© Warner Bros./Avalanche Studios/PlayCentral.de

Sammlerhöhle – Motten-Tür #4: Lösung

Geht ihr hingegen nach Westen weiter, erreicht ihr den letzten Raum mit einer magischen Motten-Tür und auch einen ganzen Batzen mehr Untoter, die euch nach dem Leben trachten. Bleibt wie immer auf Abstand und immer in Bewegung und teilt ordentlich mit Zaubern aus, die Feinde in Brand setzen können, so habt ihr leichtes Spiel.

Schnappt euch nun eine der beiden Motten, die im unteren Bereich frei zugänglich sind, und setzt diese in die Apparatur ein, die ihr schon von dem letzten Rätsel kennt. Stellt euch auf die Plattform, feuert Depulso auf den Motten-Schalter und fahrt nach oben. Rechts findet ihr noch eine Motte und im Gang dahinter gleich zwei Kisten mit Kleidung.

Ihr bekommt die Motte zur Tür, indem ihr sie rüber tragt, während die Plattform ganz oben ist (ihr trefft den Schalter auch von da oben mit Depulso). Die nächste Motte befindet sich direkt neben der Tür, was die Sache einfach macht, doch wie bekommt man nun die dritte Motte nach oben? Dafür müsst ihr eine Motte zwischenparken.

Setzt die zweite Motte, die es im unteren Bereich gibt, auf dem Träger im Südwesten, direkt neben der Feuerstelle, ein. Wenn ihr nun Depulso auf die Vorrichtung anwendet, fährt auch diese Motte nach oben. Dort oben, neben der Tür, schnappt ihr sie euch mit Lumos und setzt sie ebenfalls in die Tür ein. Dann geht es weiter zur Ruhestätte des Hexe.

© Warner Bros. Interactive Entertainment, Inc.

Sammlerhöhle abschließen: Kampf gegen die Diebe

Schnappt euch im letzten Raum das Gold, plündert die Truhe und interagiert anschließend mit der Leiche vor dem Sarg. So erhaltet ihr den Siegelring, den ihr zurück zu eurem Auftraggeber bringt, um die Hauptmission in die nächste Phase zu leiten. Interagiert dafür mit der markierten Stelle hinter dem Sarg. Dann geht diese Mission in Hogwarts Legacy in die letzte Phase.

Habt ihr den Ort der Diebe erreicht, den ihr nun aufsuchen müsst, betretet das Gebiet, wo die Feinde gegen einen Troll kämpfen. Sobald ihr das Areal betretet, erscheinen neue Gegner, die ihr erst einmal gegen den Troll kämpfen lassen könnt, bevor ihr sie dezimiert und die Truhe im großen Zelt öffnet, um den Helm zu erhalten.