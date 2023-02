Hogwarts Legacy: Alle Leere Gemälde im Spiel und wir ihr die Rätsel löst – Lösung

Bereits bei eurem ersten Besuch in Hogwarts verschlägt es euch in die Große Halle des Bibliotheksflügels, wo ihr das erste Leere Gemälde in Hogwarts Legacy finden werdet. Sprecht dafür einfach mit der Schülerin Lenora, die ihr nahe des großen Brunnens finden könnt. Sie wird euch in das Geheimnis dieser Bilderrahmen einweihen.

Wenn ihr nämlich Lumos einsetzt, während ihr vor einem Leeren Gemälde steht, zeigt euch dieses einen nahen Ort in der Umgebung an, den ihr finden müsst. Dort werdet ihr eine grünlich glänzende Motte finden, die sich mit Revelio markieren lässt und die euch zurück zum Gemälde folgt, sofern ihr sie mit Lumos anlockt.

Wer das tut, erhält nicht nur ein paar Erfahrungspunkte, sondern schaltet so eine Handbuchseite frei, die wiederum an ihre eigene Herausforderung geknüpft sind. In diesem Guide verraten wir euch jeden Fundort von einem Leeren Gemälde in Hogwarts Legacy und geben euch direkt die Location der gesuchten Motte mit auf dem Weg.

Leere Gemälde in Hogwarts Legacy: Bibliotheksanbau (Hogwarts)

Leeres Gemälde #1

Die Aufgabe Wie eine Motte zum Rahmen könnt ihr bereits an eurem ersten Tag in Hogwarts annehmen. Sprecht in dem Bibliotheksanbau mit der Schülerin Lenora, die sich auf der mittleren Ebene das leere Gemälde ansieht und euch davon berichtet. Ihr könnt ihr nun eure Hilfe anbieten, was bedeutet, dass ihr den Rahmen des Gemäldes komplettieren müsst.

Stellt euch dafür vor das Gemälde und sprecht den Zauber Lumos, um einen Ort in Hogwarts angezeigt zu bekommen. Ihr müsst auch nicht weit laufen. Geht einfach im Süden die Treppe nach unten und schaut nach links. Dort seht ihr die Motte an der Wand. Lockt sie mit Lumos zurück zum Gemälde und beendet den Zauber.

Die Motte wird nun wieder in den Rahmen zurückkehren, wodurch das Rätsel als gelöst gilt. Ihr könnt das Gemälde nun in euer Handbuch aufnehmen. Sucht anschließend Lenora auf und berichtet ihr von eurem Erfolg, um diese Mission abzuchließen. Lenora steht eine Ebene über dem Gemälde am Geländer.

Leeres Gemälde #2

Das zweite dieser leeren Gemälde befindet sich im oberen Stock der Bibliothek. Ihr müsst für die Motte auch nicht weit laufen, diese befindet sich nämlich bereits auf der anderen Seite der Bibliothek, auf einem Pult direkt unter dem großen Gemälde.

Leere Gemälde in Hogwarts Legacy: Astronomieflügel (Hogwarts)

Leeres Gemälde #1

Das nächste leere Gemälde findet ihr im Astronomieflügel. Betretet das Gebäude über den Verwandlungshof im Süden und folgt anschließend der großen Treppe nach oben. Begebt euch in den Flur im Westen, dort, wo grünes Gas aus dem Boden kommt. An der Wand hängt das Bild, das euch beim Einsatz von Lumos einen Ort zeigt.

Euer Ziel liegt etwas weiter südlich, im Flügel des Glockenturms, den ihr erreicht, indem ihr vom Astronomieflügel aus nach Westen lauft. Passiert im ersten Stock den Penetranten Flur und folgt anschließend der Treppe nach oben. Im Westturm entdeckt ihr schließlich einige Wandteppiche und neben einem davon fliegt die gesuchte Motte.

Leeres Gemälde #2

Befindet sich ebenfalls im Astronomieflügel und zwar nahe dem Flohflammen-Ort Turm der Verteidigung gegen die dunklen Künste. Der Rahmen hängt nahe der Brücke, die nach Norden, zur Großen Treppe führt. Erleuchtet die Umgebung wie gewohnt mit Lumos und ihr erhaltet einen Hinweis auf euren Zielort.

Begebt euch nun eine Etage höher und sucht den Flohflammen-Ort Professor Figs Unterrichtsraum auf. In dem großen Raum mit den vielen Wandteppichen ist die Motte zu finden, die an einer der Säulen hängt. Lockt auch dieses magische Getier zurück zu seinem Rahmen und ihr erhaltet eure Belohnung, sobald das Kunstwerk wieder komplett ist.

Leeres Gemälde #3

Begebt euch im Astronomieflügel in den Astronomieturm und folgt von diesem Unterrichtsraum aus den Treppenstufen weiter nach oben. Direkt neben einem großen Kamin, unweit einer Schlachtrüstung für ein Pferd, steht ein weiterer leerer Rahmen, den ihr mit eurer Magie erhellen müsst, um ein Bild zu empfangen.

Euer neues Ziel ist nicht sonderlich schwer zu finden, denn ihr müsst lediglich weiter den Treppenstufen nach oben folgen. Im obersten Zimmer, direkt über einer Schiefertafel, sitzt die Motte, die ihr nun nur noch zurück zum Rahmen führen müsst, um eine weitere Handbuchseite zu erhalten.

Leere Gemälde in Hogwarts Legacy: Die Große Treppe (Hogwarts)

Leeres Gemälde #1

Sucht die Wendetreppe und damit den Turm auf, der die Große Treppe mit dem Bibliothekenbaue verbindet. Ganz unten steht der Rahmen, am unterem Ende der Treppe. Die dazugehörige Motte befindet sich ganz in der Nähe. Folgt einfach den Treppenstufen eine Etage nach oben, die Motte sitzt dort bei den Gemälden auf der grünen Tapete.

Leere Gemälde in Hogwarts Legacy: Der Flügel des Glockenturms (Hogwarts)

Leeres Gemälde #1

Sucht im zentralen Bereich dieses Gebäudes die alte Steintreppe der Nordhalle auf und folgt ihrem Verlauf, um dieses Gemälde zu finden.

Leere Gemälde in Hogwarts Legacy: Hogsmeade

Leeres Gemälde #1

Der gesuchte Rahmen lehnt an einer Häuserwand, wenige Meter östlich von dem Flohfeuer-Ort Südliches Hogsmeade. Das Bild, das euch bei Einsatz von Lumos angezeigt wird, zeigt die kleine Steinmauer, nur wenige Meter östlich des Gemäldes, am Rand von Hogsmeade.

Leeres Gemälde #2

Im Südwesten von Hogsmeade steht der Pub Eberkopf und wenige Meter südöstlich davon, hinter dem zweiten Gebäude, liegt der Rahmen, direkt neben einer glupschäugigen Kiste. Das Bild zeigt euch unter Einsatz von Licht den Platz hinter dem Eberkopf. Umrundet den Pub einfach und ihr findet die Motte schnell unter Einsatz von Revelio.

Leeres Gemälde #3

Dieser Rahmen befindet sich direkt in dem Geschäft Wasserwegerich und Knollenblätterpilz, nördlich von Hogsmeade. Die gesuchte Motte befindet sich direkt hinter dem Laden selbst, klettert einfach die Steine empor.

Leeres Gemälde #4

Das Gemälde steht in der Mühle mit dem Wasserrad, nördlich von Hogsmade beziehungsweise südlich von Wasserwegerich und Knollenblätterpilz. Die dazugehörige Motte sitzt nur wenige Schritte nach Süden auf dem Laternenmast.

(…) Dieser Guide befindet sich aktuell noch im Aufbau und wird regelmäßig aktualisiert.