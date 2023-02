Hogwarts Legacy: Arbeitet HBO tatsächlich an einer Serienadaption?

Der Release von Hogwarts Legacy ist erst einige Tage her und schon gibt es Gerüchte, dass HBO nach dem Erfolgsstart von The Last of Us ein weiteres Spiel verfilmen will.

Seit dem Early Access am 7. Februar 2023 hat „Hogwarts Legacy“ Rekordverkaufszahlen zu verbuchen. So ist es kaum verwunderlich, dass Publisher Warner Bros. langfristig für das Franchise plant.

Hogwarts Legacy als Serie – diese Infos gibt es bisher?

Wie Insider gegenüber Giant Freakin Robot nun verraten haben wollen, soll der Streamingdienst HBO Max bereits an der Umsetzung des Abenteuers der Wizarding World arbeiten. Viel ist dazu noch nicht bekannt.

Laut den Quellen soll sich das Projekt jedoch noch in einer sehr frühen Entwicklungsphase befinden, weshalb es bisher weder genauere Details, noch eine offizielle Bestätigung gibt.

Da es sich hierbei jedoch um eine direkte Adaption des Games handeln soll, könnte das Setting sehr wahrscheinlich ebenfalls ins 19. Jahrhundert verlagert werden – also lange vor Harry Potter. Vielleicht wäre hier sogar eine Umsetzung zu Dumbledore’s Zeit als Schüler in Hogwarts denkbar.

Rückkehr nach Hogwarts

Wie gesagt, viel ist noch nicht bekannt. So gibt es bislang auch keinerlei Informationen zur möglichen Besetzung. Bekannte Gesichter der Schule für Hexerei und Zauberei haben in der Vergangenheit jedoch bereits Interesse an weiteren Leinwandauftritten bekundet.

So könnte sich beispielsweise Rupert Grint eine Rückkehr zum Franchise jederzeit vorstellen, wie er schon einige Male verlauten lies. Auch wenn es schwer vorstellbar ist, ihn in einer anderen Rolle zu sehen, als der des Ronald Weasley.

Ron bekommt einen Heuler in „Harry Potter und die Kammer des Schreckens“ © Warner Bros.

Wie realistisch ist eine Serienadaption?

Da diese Nachrichten lediglich von einer anonymen Quelle stammen, sind sie selbstverständlich mit Vorsicht zu genießen! Auch wenn eine derartige Umsetzung durchaus denkbar, sogar plausibel klingt, kann sich noch vieles ändern, bis es eine offizielle Bestätigung gibt.

Nachdem die Zuschauerzahlen bei den Phantastische Tierwesen-Filmen stetig gesunken sind, könnten die Verantwortlichen mit einer Serienumsetzung versuchen, das Ruder wieder herumzureißen. Stoff ist ja genug vorhanden.

Ob dies jedoch mit einer TV-Serie gelingt ist fraglich und bleibt abzuwarten. Dass Warner Bros. „Hogwarts Legacy“ als „long-term Franchise“ sieht, ist seit dem Interview zwischen Variety und David Haddad (Präsident von Warner Bros. Games) jedoch Fakt.